Häufige Fehler bei der Suche nach E-Mail-Feedback

Wie viele E-Mails hinterlassen Sie ungeöffnet in Ihrem Posteingang? Oder mit anderen Worten: Öffnen, lesen und beantworten Sie alle E-Mails in Ihrem Posteingang? Und selbst nachdem Sie eine E-Mail geöffnet haben, antworten Sie dann auf alle? Nun ja, die meisten Menschen tun das nicht!





Untersuchungen haben ergeben, dass 40 % der Kunden angeben, zu jedem Zeitpunkt fast 50 ungelesene E-Mails in ihren Posteingängen zu haben. Besonders wenn wir über E-Mail-Umfragen sprechen, ist es heutzutage für die Umfrageteilnehmer zu einer herausfordernden Aufgabe geworden, die Kunden dazu zu ermutigen, eine Umfrage-E-Mail zu öffnen und auf die Umfrage zu antworten, wenn alle Posteingänge voller Spam-E-Mails, Marketing- und Umfrage-E-Mails sind.





Kundenfeedback ist ein unvermeidlicher Teil Ihres Geschäfts. Um Feedback zu sammeln, müssen Sie Ihre Kunden befragen, und der Erfolg einer Umfrage liegt in ihrer Rücklaufquote. Wenn Sie bei Ihren Umfragen keine gute Rücklaufquote erzielen können, sind Ihre Umfragen nicht wert und die Umfrageergebnisse können aufgrund einer kleinen Gruppe von Befragten sogar ungenau sein.





Damit Ihre Umfragen erfolgreich sind, müssen Sie die Best Practices zum Versenden Ihrer E-Mail-Umfragen befolgen. Doch nur das Befolgen dieser Tipps reicht nicht aus. Sie müssen bestimmte Dinge vermeiden, die zum Scheitern Ihrer Umfrage führen können, z. B. die Nichtüberprüfung der E-Mail-Adressen vor der Kontaktaufnahme, die Nichtansprache des Kunden mit den richtigen Fragen und vieles mehr. In diesem Artikel besprechen wir einige der häufigsten Fehler, die Gutachter bei der Suche nach E-Mail-Feedback machen. Lassen Sie uns zunächst lernen, was E-Mail-Feedback ist.





Was ist E-Mail-Feedback?

E-Mail-Feedback ist ein Prozess zum Sammeln von Kunden- oder Mitarbeiterfeedback mithilfe einer E-Mail-Umfrage. Bei einer E-Mail-Umfrage wird den Kunden im Text der E-Mail eine Umfrageeinladung mit einem angehängten Link zum Öffnen und Beantworten der Umfrage gesendet. Wenn Sie auf den Link klicken, werden Sie zur Umfrageseite weitergeleitet, auf der die Kunden die Fragen beantworten und absenden können.





Alternativ werden den Kunden auch eingebettete Umfrage-E-Mails gesendet, bei denen die erste Frage der Umfrage in den E-Mail-Text selbst eingebettet ist und anklickbare Links zur Beantwortung der Frage enthalten. Wenn der Kunde auf die Antwortoption klickt, um auf die erste Frage zu antworten, wird die vollständige Umfrage geöffnet und der Kunde kann auf die folgenden Fragen antworten und seine Antworten absenden.





Es gibt bestimmte Dinge, die Sie beim Versenden von E-Mail-Umfragen zur Erfassung von Feedback nicht tun sollten. Sehen wir uns die häufigsten Fehler an, die Sie beim Einholen von E-Mail-Feedback vermeiden sollten.

Häufige Fehler bei der Suche nach E-Mail-Feedback

Der Betreffzeile wird nicht die erforderliche Bedeutung beigemessen Versenden von E-Mail-Umfragen ohne Firmen-Branding Umfragen werden nicht für mobile Geräte optimiert Die E-Mails werden nicht personalisiert Keine Umfragefragen in E-Mails enthalten Erstellen Sie lange Umfragen mit zu vielen Fragen Falsche Fragetypen stellen Stellen Sie Fragen, die Sie bereits kennen Verwendung komplexer Sprache und Methoden Stellen Sie Fragen mit führenden Optionen Übermäßiges Versenden von E-Mail-Umfragen Keine Maßnahmen aufgrund des Feedbacks





Erfahren Sie, wie diese Fehler die Qualität Ihrer E-Mail-Umfragen beeinträchtigen und Ihre Umfrageergebnisse ruinieren. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie diese häufigen Fehler vermeiden können.





1. Der Betreffzeile wird nicht die erforderliche Bedeutung beigemessen





Wenn Sie der Betreffzeile der Umfrage-E-Mail nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken, ist dies einer der größten Fehler, die Sie beim Versenden von E-Mail-Umfragen machen können. Wie Sie wissen: „Der erste Eindruck ist der letzte Eindruck“ und die Betreffzeile das Erste ist, was ein Leser sieht, wenn er eine E-Mail erhält, ist es notwendig, Ihre Betreffzeile ansprechend genug zu gestalten, um die Kunden zur Teilnahme an der Umfrage zu motivieren .





Es hilft nicht, einfach nur eine „Kundenfeedback-Umfrage“ zu schreiben. Dies kann dazu führen, dass die Kunden die E-Mail überspringen. Kunden öffnen die Marketing- und Umfrage-E-Mails in der Regel nicht einmal, geschweige denn, dass sie darauf antworten. Hier erfahren Sie, was Sie tun können, um diesen Fehler zu vermeiden.





Wie kann man das vermeiden?

Du solltest:

Gestalten Sie die Betreffzeile ansprechend

Geben Sie in der Betreffzeile den Zweck der Umfrage an

Überzeugen Sie die Kunden davon, dass die Umfrage ihnen letztendlich helfen wird

Geben Sie die voraussichtliche Zeit für die Erstellung der Umfrage an.





Hier ist ein Beispiel für eine ansprechende Betreffzeile mit allen oben genannten Tipps.

'Help us to serve you better with this short two-minute feedback survey'.

2. Versenden von E-Mail-Umfragen ohne Firmen-Branding

Branding ist ein wichtiger Bestandteil jedes Unternehmens. Das ist bei Umfragen auch der Fall. Bei vielen Umfragen wird das Hinzufügen einer Marke oder eines Logos übersprungen, was die Umfrage für die Kunden manchmal verwirrend macht, da sie nicht wissen, woher sie stammt.





Darüber hinaus ist Ihre Marke Ihre Identität, und um eine Markenerinnerung zu schaffen, ist es wichtig, sie auch in Ihre Umfragen einzubeziehen. Wenn Sie Ihre Marke nicht hinzufügen, führt dies nur zu Verwirrung und Frustration bei den Kunden, was dazu führen kann, dass sie nicht an der Umfrage teilnehmen.





Auf lange Sicht schadet dies Ihrem Ruf im E-Mail-Marketing, was Sie um jeden Preis vermeiden möchten.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Beschriften Sie Ihre Umfragen mit White Label und fügen Sie Ihr eigenes Branding und Ihren eigenen Stil hinzu.

Verwenden Sie ein effektives E-Mail- Umfragetool , das Ihnen dies ermöglicht.





3. Umfragen werden nicht für mobile Geräte optimiert

Heutzutage bevorzugen 81 % der Menschen Smartphones, um ihre E-Mails abzurufen. In einem solchen Szenario ist es einer der größten Fehler einiger Umfrageteilnehmer, E-Mail-Umfragen nicht für Mobiltelefone zu optimieren, was letztlich zu einer schlechten Rücklaufquote führt.

Die Leute werden ihr Postfach nicht noch einmal auf ihrem Desktop öffnen, nur um auf eine Umfrage zu antworten. Sie erwarten von Ihnen, dass Sie einen Link senden, der mit einer einzigen Berührung innerhalb von Sekunden geöffnet werden kann, und sie würden auf die Umfrage antworten. Wenn jedoch auf Mobiltelefonen kein Link geöffnet wird, bleibt die Umfrage einfach unbeantwortet.

Wie kann man das vermeiden?

Du solltest:

Optimieren Sie Umfragen für mobile Geräte.

Verwenden Sie eine gute E-Mail-Umfragesoftware, die Ihnen bei der Erstellung mobilfreundlicher Umfragen hilft. Testen Sie Ihr

Umfragen auf Mobilgeräten durchführen, bevor sie schließlich an Kunden versendet werden.

4. Keine Personalisierung der E-Mails

50 % der Unternehmen glauben, dass Personalisierung die Interaktion innerhalb der E-Mail steigern kann, und 72 % der Kunden stimmen zu, dass sie nur mit personalisierten Nachrichten interagieren. Einige Befragte hingegen machen den Fehler, eine nicht personalisierte E-Mail-Umfrage zu versenden, was für die Kunden möglicherweise unangenehm und weniger wichtig ist, und sie neigen dazu, die Umfrage zu überspringen.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Personalisieren Sie Ihre Umfragen entsprechend Ihren Kunden.

Geben Sie die Vornamen der Kunden in die Betreffzeile und den Text der E-Mail ein.

Verwenden Sie Platzhalter in Ihrer E-Mail-Umfrage-App, um die Details der Kunden im E-Mail-Format an geeigneten Stellen zu platzieren, z. B. Kundenname, gekauftes Produkt, besuchte Filiale, mit der Führungskraft interagierte usw.

5. Keine Umfragefragen in E-Mails aufnehmen

Ein weiterer Fehler, den Gutachter machen, besteht darin, dass sie keine Umfragefragen in die E-Mail selbst aufnehmen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, E-Mail-Umfragen zu versenden, bei denen in der E-Mail ein Link bereitgestellt wird, der separat geöffnet wird. Es ist jedoch immer besser, Umfragefragen, insbesondere die erste Frage der Umfrage, in den E-Mail-Text aufzunehmen.





Dies erhöht das Engagement der Kunden in der Umfrage, sobald sie die E-Mail öffnen und lesen. Wenn eine Umfragefrage im E-Mail-Text selbst angezeigt wird, werden die Kunden aufgefordert, diese zu beantworten, und werden zur vollständigen Umfrage oder den nächsten Fragen weitergeleitet.





Auf diese Weise reagieren Kunden in der Regel spontan auf die Umfrage. Wenn Sie hingegen keine Umfragefrage in Ihrem E-Mail-Text anzeigen und die Kunden nicht auffordern, einen Hyperlink zu öffnen, unterbricht dies irgendwie den Fluss und die Kunden neigen dazu, sich nicht die Mühe zu machen, die Umfrage zu öffnen und darauf zu antworten.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Bevorzugen Sie immer die Verwendung eingebetteter Umfrage-E-Mails, bei denen die erste Frage der Umfrage eingebettet und in der E-Mail selbst angezeigt wird. Wenn Kunden auf die erste Frage klicken, um sie zu beantworten, werden sie automatisch zur vollständigen Umfrage oder zur nächsten Frage der Umfrage weitergeleitet.

Wählen Sie immer eine E-Mail-Umfragesoftware, mit der Sie eingebettete E-Mail-Umfragen versenden können.

6. Lange Umfragen mit zu vielen Fragen erstellen

Es ist gut, wirklich detaillierte Kundeneinblicke zu sammeln, aber das Versenden langer Umfragen, um jedes einzelne Gefühl Ihrer Kunden zu erfahren, kann Ihnen sogar die wichtigen Antworten vorenthalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen.





Wenn Ihre Umfrage länger dauert als von Ihren Kunden erwartet, kann dies sie frustrieren und dazu führen, dass sie die Umfrage zwischendurch abbrechen. Man muss bedenken, dass jeder mit seinen eigenen Aufgaben beschäftigt ist und niemand genug Zeit hat, auf eine lange Umfrage zu antworten.

Wie kann man das vermeiden?

Du solltest:

Informieren Sie die Kunden über die voraussichtliche Zeit zum Ausfüllen der Umfrage.

Halten Sie die von Ihnen genannte Befragungszeit ein und führen Sie keine Befragungen durch, die länger dauern.

Verwenden Sie begrenzte und notwendige Fragen.

Fügen Sie eine offene Frage hinzu, die optional sein sollte, damit die Kunden, wenn sie ihre Erfahrungen im Detail teilen möchten, die Möglichkeit dazu bekommen.

7. Falsche Fragetypen stellen

Ein weiterer Fehler, den Gutachter machen, besteht darin, falsche Fragen zu stellen, beispielsweise doppeldeutige Fragen. Eine doppelläufige Frage liegt vor, wenn Sie in einer Frage zwei Dinge stellen, auf die es möglicherweise unterschiedliche Antworten gibt. Zum Beispiel: Wie war Ihre Erfahrung mit dem Essen und dem Personal?





Nun kann es vorkommen, dass Ihre Kunden oder Gäste das Essen als lecker empfinden, das Personal jedoch nicht freundlich war oder umgekehrt. In einer solchen Situation ist es für sie schwierig zu antworten. Dieser Fehler kann dazu führen, dass die Umfrage zwischendurch abgebrochen wird, da man keine falsche Antwort geben möchte oder ungenaue Antworten geben würde.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Stellen Sie glasklare Fragen.

Fragen Sie in einer Frage nach einem Aspekt.

Testen Sie Ihre E-Mail-Umfrage, indem Sie sie an eine Gruppe von Mitarbeitern senden, bevor Sie sie an Ihre Kunden senden.

8. Stellen Sie Fragen, die Sie bereits kennen

Einige Umfragen sind so konzipiert, dass Fragen wie Name, Telefonnummer, E-Mail-ID und Details zu ihrem Kauf gestellt werden. Der Fehler besteht darin, dass es keinen Sinn macht, diese Fragen noch einmal zu stellen, wenn Sie bereits über alle Daten Ihrer Kunden verfügen und ihnen deshalb eine Umfrage senden können.





Darüber hinaus ist es ein Fehler einiger Gutachter, immer wieder Fragen zu stellen. Beispielsweise kann es irritierend sein, die Kunden sowohl zu Beginn als auch am Ende der Umfrage nach ihrem Gesamterlebnis zu fragen.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Vermeiden Sie es, sich wiederholende Fragen zu stellen

Vermeiden Sie es, die Kunden nach persönlichen Daten zu fragen, von denen sie erwarten, dass Sie sie bereits kennen.

Verwenden Sie eine gute E-Mail- Umfrage-App , die solche Details automatisch abruft.





9.Verwendung komplexer Sprache und Methoden

Ein weiterer Fehler ist die Verwendung komplexer Sprache in den Umfragefragen. Beim Erstellen von Umfragefragen müssen Sie bedenken, dass Ihre Kunden möglicherweise unterschiedliche Hintergründe haben. Gutachter verwenden manchmal bestimmte Wörter oder Fachjargon, die für sie oder diejenigen im selben Unternehmen gebräuchlich sind, für Ihre Kunden jedoch nicht leicht verständlich sind. Wenn Sie solche Wörter verwenden, kann es sein, dass die Kunden sie nicht verstehen und die Umfrage zwischendurch abbrechen oder sogar ungenaue Antworten geben, indem sie das Wort falsch interpretieren.





Zweitens besteht einer der häufigsten Fehler bei Umfragen darin, komplexe und vielfältige Möglichkeiten zur Beantwortung der verschiedenen Fragen zu verwenden. Für die Befragten wird es verwirrend und zeitaufwändig, mehrere und komplexe Möglichkeiten zu erkunden und dann die passenden Antwortmöglichkeiten auszuwählen.

Wie kann man das vermeiden?

Du solltest:

Beantworten Sie die Fragen in einem einheitlichen Stil. Wenn Sie beispielsweise die Möglichkeit einer Sternebewertung anbieten, verwenden Sie diese während der gesamten Umfrage.

Vermeiden Sie komplexe Methoden zur Auswahl eines Antworttyps.

Versuchen Sie es mit einfachen Bewertungsskalen wie NPS, CES und CSAT

10. Fragen mit führenden Optionen stellen

Ein weiterer Fehler, den einige Gutachter machen, besteht darin, führende Optionen zur Beantwortung einer bestimmten Frage anzugeben. Sie stellen beispielsweise eine Frage: „Wie waren Ihre Erfahrungen mit unserem Produkt?“

Jetzt sollten die Optionen „Ausgezeichnet“, „Gut“, „Durchschnittlich“, „Schlecht“ und „Schlecht“ lauten. Bei einer Leitfrage wird jedoch versucht, zu einer guten Schlussfolgerung zu führen, indem Optionen wie „Super“, „Sehr gut“, „Gut“, „Durchschnittlich“ und „Unterdurchschnittlich“ angegeben werden.





Diese Art von Fragen schränkt die Antworten der Kunden und ihre Fähigkeit ein, genau zu antworten. Dies kann sie sogar frustrieren, wenn sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben, und zum Abbruch der Umfrage und sogar zur Kundenabwanderung führen.





Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Bieten Sie den Kunden sowohl im positiven als auch im negativen Bereich faire Optionen, damit die Kunden frei auf ihre Gefühle reagieren können.

11. Übermäßiges Versenden von E-Mail-Umfragen

E-Mail-Umfragen sind eine großartige Möglichkeit, Feedback zu sammeln. Angenommen, Sie tätigen einen Kauf, haben eine Umfrage-E-Mail erhalten und auf die Umfrage geantwortet. Das ist ganz normal, aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen jede Woche oder jeden Monat ein Produkt und erhalten jedes Mal eine E-Mail mit der Bitte um Feedback. Würden Sie auf jede E-Mail-Umfrage antworten? Natürlich nicht, denn das führt zu Umfragemüdigkeit und irgendwann werden Sie diese Umfrage-E-Mails nicht mehr ernst nehmen.





Das Gleiche gilt für Ihre Kunden. Wenn Sie Umfrage-E-Mails zu häufig an dieselben Kunden senden, nehmen diese die Sache nicht mehr ernst und antworten nicht auf Ihre Umfragen. Auf diese Weise entgehen Ihnen die entscheidenden Informationen des Kundenfeedbacks, nur weil Sie mehr Feedback-Umfragen versenden.

Wie kann man es vermeiden?

Um dies zu vermeiden, sollten Sie:

Beschränken Sie Ihre Umfragen auf eine bestimmte Anzahl, beispielsweise einmal im Jahr oder einmal im Quartal. Der Wert bleibt erhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden an der Umfrage teilnehmen, wäre höher.

Wählen Sie eine Umfragesoftware, die die Funktion „Umfragedrosselung“ aktiviert, die Ihnen hilft, eine übermäßige Befragung Ihrer Kunden zu vermeiden und sicherstellt, dass dieselben Kunden in einem bestimmten Zeitraum wie einem Monat, einem Quartal oder einem Jahr keine erneuten Umfragen erhalten.

12. Keine Reaktion auf das Feedback

Zu guter Letzt besteht der größte Fehler, den Sie bei einer Kundenfeedback-Umfrage machen können, darin, keine Maßnahmen zu ergreifen. Der Zweck jeder Feedback-Umfrage besteht darin, die Gefühle Ihrer Kunden zu erfahren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Einige Unternehmen nehmen das Feedback jedoch nur entgegen, um eine Formalität zu erfüllen und um Feedback zu bitten, reagieren aber nicht wirklich auf Kundenfeedback.





Dadurch geht die Glaubwürdigkeit der Marke verloren und die Kunden fühlen sich nicht gut aufgehoben. Irgendwann geben sie kein Feedback mehr und wechseln schließlich zu einer anderen Marke.

Wie kann man es vermeiden?

Du solltest:

Reagieren Sie auf jedes Feedback, das Sie erhalten

Bedanken Sie sich bei den Kunden für ihr positives oder neutrales Feedback, fragen Sie die neutralen, was sie mehr von Ihnen erwarten, und fragen Sie die negativen, wo etwas schief gelaufen ist.

Ergreifen Sie bei jedem Feedback die erforderlichen Maßnahmen und schließen Sie die Kundenfeedbackschleife.