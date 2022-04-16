如果你对自己的事业感到乏味，每天早上拖着自己起床去上班，你可能正在经历职业倦怠。

教育、医疗保健、商业和其他行业的员工在生活中的某个时候会遇到职业倦怠。

职业倦怠虽然不是医学术语，但在 2019 年 5 月被世界卫生组织和国际疾病分类正式认定为“ 职业现象”。

员工必须意识到职业倦怠的症状和后果，以实施有助于避免职业倦怠的积极做法。

员工经历倦怠的一些常见原因与他们所在的组织结构有关。经历过倦怠的员工报告说，他们感到 缺乏控制、社会支持不足、工作期望不明确以及工作场所动态功能失调。

无法管理工作量和日程安排的挫败感可能听起来很熟悉。这是因为这是许多员工的共同感受，会导致压力和不稳定。当员工无法有效管理组织提出的要求和个人生活中的责任时，他们很可能会对公司产生怨恨。

工作本身可能会让人筋疲力尽，当员工必须与有问题的团队、微观管理经理和整体有毒的工作环境打交道时，工作变得越来越困难。

职业倦怠的身心疲惫往往被忽视或正常化。尽管如此，重要的是要意识到症状以找到解决问题的方法。

一项研究表明，“每周打卡 50 小时以上的人中有 41% 说

他们的公司没有解决职业倦怠问题，36% 的人不知道员工健康计划是否是一种选择。”

所有这些因素都加剧了员工在日常生活中承受的压力。如果一个组织缺乏适当的资源来支持其团队，这些日常压力可能会成为长期的健康问题。

由于职业倦怠通常是工作场所中多种因素的结果，因此避免它的最佳方法，员工可以在工作中应用的最佳实践之一，就是设定界限。

这可以被视为避免在办公时间之外接听电话或回复非紧急电子邮件，并且在工作量很大的情况下避免对任务说“是”。

尽管在寻求帮助时说不可能具有挑战性，但员工必须控制自己的时间和资源，以确保他们为最重要的任务分配足够的奉献精神。

另一个有用的策略是将时间投入到工作场所之外的人际关系和活动中。培养健康的网点可以帮助员工减轻工作带来的一些压力。

员工必须记住，他们有权享受职业以外的生活，因为不断思考工作会很快导致不健康的工作与生活平衡。

避免倦怠的另一种方法是庆祝生活中所有的小时刻。尽管这听起来很陈词滥调，但职业倦怠有时是因为感到失望或不够成功。

这就是为什么员工庆祝办公室内外的小成就是有帮助的，比如完成一个项目、慢跑或完成一本书。

总体而言，避免职业倦怠的最佳方法是让员工照顾好身心健康。员工必须远离让他们的职业成为他们的全部生活。

当然，责任不仅在于员工个人，也在于组织本身。组织应提供资源、信任和灵活性，以控制自己的生活并为自己创造时间，而不必担心受到影响。

关于作者

Lomit Patel是 Together Labs（前身为 IMVU）的增长高级副总裁。在加入 Together labs 之前，Lomit 管理早期初创公司的增长，包括 Roku (IPO)、TrustedID（被 Equifax 收购）、Texture（被 Apple 收购）和 EarthLink。 Lomit 是一位公众演说家、作家、顾问，并被 Liftoff 公认为移动英雄。 Lomit 的书 Lean AI 是 Eric Ries 最畅销的“The Lean Startup”系列的一部分，现已在亚马逊上发售。