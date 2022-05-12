如何通过优化搜索意图来提高转化率

今天，内容创建者需要能够创建与受众的搜索意图产生共鸣的内容，以促使他们采取所需的行动。





根据一个 谷歌调查 , 51% 的智能手机用户因为从竞争对手那里收到相关信息而从非预期品牌购买。





如果您希望提高转化率，基于意图的内容是一项关键策略。





多年来，谷歌改进了其算法，以更好地了解用户正在搜索的内容。在页面排名方面，谷歌努力优先考虑那些在搜索时与用户查询和意图密切匹配的页面。因此，您必须确保您的文章或页面反映您的受众的搜索意图。





通过了解搜索意图，您可以以直接满足他们的需求和兴趣的方式制作您的内容。这种方法可以帮助吸引更多潜在客户并最终提高您的转化率。





本指南将帮助您了解如何通过优化搜索意图来提高转化率。让我们开始吧！

什么是搜索意图？

搜索意图是搜索查询背后的目的。





例如，搜索“内容管理软件”背后的意图不同于搜索“最佳内容管理软件”、“如何使用内容管理软件”或“HubSpot CMS”。





在为您的网站或博客创建内容时，您希望确保您的用户得到他们想要的东西。这意味着了解他们的需求和意图，然后以引人入胜的方式传递这些信息。





创建更适合他们需求的内容将帮助您创建更具吸引力和相关性的内容，并帮助您提高转化率。

为什么要关注搜索意图？

以下是了解用户意图的一些好处：

帮助您更好地为客户定制内容

如果您了解用户的意图，则可以更好地为您的受众定制内容。这意味着您可以在他们需要的时候为他们提供他们需要和想要的内容。您还应该根据客户当前所处的旅程阶段定制您的内容。这将帮助您为客户创造更一致的体验，最终提高转化率。

提高排名

如果您想在今天的 SEO 和内容方面取得成功，您需要将搜索意图纳入您的策略。





归根结底，谷歌的主要目的是满足搜索者的意图。最新的Google 搜索评估指南强调用户意图和体验。通过专注于搜索意图而不仅仅是关键字，您将自己定位为在搜索引擎上排名靠前。

提高转化率

当您可以帮助他们更快、更轻松地实现目标时，他们更有可能转化。





基于意图的内容可以提高您的转化率，因为它可以让您在更深层次上与客户建立联系。通过了解他们的目标，您可以创建对他们更相关和更有帮助的内容。这最终会带来更高的转化率。

提高客户忠诚度和信任度

根据意图创建内容并解决客户的问题可以帮助客户感觉您在倾听他们的声音，这也表明您在帮助他们取得成功方面投入了精力。

用户意图的类型

信息意图

具有信息意图的用户只对获取有关特定主题或产品的有用信息感兴趣。如何，为什么，最佳策略，指南和分步方法是一些最常用的修饰符。 大约 80% 的搜索基于信息意图。长篇博文、信息图表、清单和常见问题解答解决了信息意图。





具有信息意图的读者在销售漏斗中走得更远，可能还没有准备好购买。因此，您需要采用一种新策略，专注于为您的受众提供价值，而不是推销产品。利用此流量的最有效方法是在您的电子邮件列表中获得尽可能多的信息。因此，当他们准备买东西时，你会是他们想到的第一家公司。





信息意图示例：

什么是链接建设？

博客的最佳策略

如何烤蛋糕

自由写作指南



交易意图

具有交易意图的用户受到购买欲望的驱使。他们在查询中使用品牌关键字。在这个阶段，用户不是在研究有关产品的信息，而是在寻找购买它的地方。





创建专注于您的产品的内容。具有交易意图的关键字包含购买、折扣、优惠券、运输等术语。





这种类型的询问来自销售漏斗底部的买家，他们是转换的理想人选。





交易意图示例：

购买苹果 iPhone

选购 Gucci 包袋

必胜客优惠券

语法溢价定价

商业意图

商业搜索意图是信息搜索意图和交易搜索意图的交叉。换句话说，这些是您的目标受众在做出购买选择之前搜索的关键字。评论、案例研究、产品推荐、技术规范和免费试用等内容解决了商业意图。





商业意图示例：

Semrush vs. Ahrefs

最佳 WordPress 托管服务

阿迪达斯评论

我们提供的伦敦最低价酒店





导航意图

具有导航意图的用户希望找到特定页面、网站或资源。为导航目的编写内容是吸引高价值访问者访问您网站的绝佳方法。但是，仅当有人打算访问您的网站时才有意义。例如，搜索查询“eBay store”指的是 eBay 在线购物网站的特定网址。登陆页面、网络研讨会、产品演示视频、产品和服务列表以及案例研究满足导航意图。





导航意图示例：

耐克跑鞋

莫兹工具

沃尔玛商店

爱彼迎



如何识别搜索意图

以下是识别搜索意图的一些方法：

研究 SERP 结果

大多数时候，关键字本身通常足以揭示搜索意图。

例如，像“购买耐克鞋”这样的术语显然是一个交易术语。而且，很容易看到搜索背后的信息意图，“如何做俯卧撑”。





但是，检查已经为该短语排名的页面仍然是一个好主意。

毫无疑问，首页结果通过了谷歌的用户意图测试。

SERP 中的每条信息都告诉我们一些关于搜索者意图的信息。留意：





精选片段

有机列表

知识图谱

购物结果

经常问的问题

人们还询问有关部分

付费广告





根据搜索者的意图，某些 SERP 功能出现的频率较高或较低。这意味着我们可以利用 SERP 功能的存在（或不存在）来推断查询的搜索意图。

列出您在创建内容、产品或服务时要定位的主要关键字和短语。之后，看看最好的结果。





搜索结果首页的顶部结果通常密切反映搜索者的意图。

如果顶部结果显示指向公司网站、Twitter 提要、LinkedIn 页面或 Google Ads 的链接，则 Google 可能判断该意图是导航性的。





例如，当您在 Google 上搜索“Airbnb”时，您会得到以下信息：









结果揭示了导航意图，因为它针对特定网站。





特色片段和基于知识的结果更频繁地出现在信息查询中。因此，如果我正在寻找具有信息意图的术语，我可以寻找带有特色片段、知识图、“人们也问”框等的 SERP。





例如，这个关于如何改善客户体验的搜索结果揭示了一种信息意图。





当最重要的结果是产品评论、类似产品的比较以及对常见问题 (FAQ) 的回答时，就表明了商业意图。





例如，谷歌的最佳客户反馈策略结果显示搜索意图是商业的。





当最重要的结果是购物结果、商店列表和预订工具时，交易意图就会显现出来。查看搜索查询“Gucci bag”的结果。





结果表明，搜索意图纯粹是事务性的。





缩小交易或商业关键字搜索范围的一种方法是仅包括那些包含与购物相关的 SERP 术语的关键字。同时，您可以为具有信息意图的搜索词添加与信息相关的搜索词。

进行用户调查

了解用户意图的一种方法是直接询问他们。从您的用户那里收集有关他们对您的产品或服务的体验的反馈可以为您提供有关如何改进它的宝贵见解。例如，您可以进行一项调查，询问读者他们希望您在博客文章中涵盖哪些主题。这些信息可以帮助您将写作重点放在听众感兴趣的主题上。





反馈也可以来自对您的博客文章、评级、评论或社交媒体互动的评论。通过关注用户反馈，您可以确保您的内容符合受众的期望和兴趣。

观察和分析

跟踪您的高性能内容片段还可以帮助您确定哪些内容与您的受众最相关。





Google Analytics（分析）可帮助您了解效果最佳的关键字，从而了解您的立场以及您的内容在哪些方面不符合目标受众的需求。





您的跳出率是此处值得关注的关键指标。高跳出率可能表明您的内容无法满足搜索者的需求。如果您网站上的单个页面的跳出率高于平均水平，则表明搜索意图存在问题。

跟随行业趋势

最后，跟上您所在行业的趋势至关重要。这样做将帮助您避免编写过时或不相关的内容。如果您能够随着时间的推移跟踪用户行为，您将能够看到有助于您创建更好内容的趋势和模式。

如何优化信息意图

在像谷歌这样的搜索引擎中为信息查询获得良好排名的最佳方法是创建人们正在寻找的高质量内容。以下是一些提示：





创建综合指南，解决潜在用户的许多疑问。

使用适当的媒体（例如列表、视频、图像、信息图表、表格等）来回答查询。

确保您的信息对读者来说既有趣又有价值。

创建电子书、清单、模板等等！

如何优化交易意图

优化交易意图的最佳方法是让搜索者更容易转换。您可以遵循以下提示：





在您的文案中包含传达交易感的词语：“购买”和“购买”是交易词语的示例。

您应该在您的网页上突出显示您的产品或服务名称。

在页面周围放置引人注目的 CTA。

使用可以引起观众情绪反应的文字和图像。

如何优化商业意图

具有商业意图的搜索者应该明白为什么他们应该选择您的产品或服务而不是竞争对手。以下是一些提示：





标题和标题应包含商业搜索词组。 “Top”、“best”、“review”、“cheap”和“versus”。是一些例子。

将您的产品与竞争对手的产品进行比较，或使用引人注目的视觉效果来描述您的定价和功能。

使用 CTA 引导读者采取后续步骤。您可以鼓励他们加入您的时事通讯或下载电子书/清单模板或让他们免费试用您的产品。

如何优化导航意图

您的内容应针对导航意图进行优化，以便访问者在搜索您的公司时可以轻松找到您的网站。以下是一些提示：





您的产品和服务应该有带有有趣文案的登陆页面。

在页面标题、元描述和标题等突出区域中包含您的品牌和服务。这将帮助您在所有页面中获得良好的排名。

在您的互联网平台上保持您的公司名称和联系信息（例如您的办公地址、电话号码和邮箱）是最新的非常重要。

为了拥有您的知识面板，请尝试出现在 Google 的知识图谱中。

结论

出色的转化优化策略始于对人们搜索内容的清晰了解。如果没有正确解决用户意图，转化优化注定会失败。

但是，重要的是要注意搜索意图会随着时间而改变。您的内容现在可能满足搜索意图，但将来不满足。因此，有必要定期重新检查您的内容，以确保它仍然满足搜索意图。