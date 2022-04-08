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如何成功邀请自己参加未成功重新安排的会议经过@slogging
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如何成功邀请自己参加未成功重新安排的会议

经过 Slogging (Slack Blogging)3m2022/04/08
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太長; 讀書

在 HackerNoon，我们有不同的部门。 各个团队中都有令人难以置信和古怪的人，但部门角色不同。 正如之前在我们的产品更新博客帐户中宣布的那样，营销部门渴望定期表彰我们开发人员的工作。 这个“荣誉计划”有助于让每个人都了解我们正在设计的许多很酷的东西。 因此，关于该过程的讨论是有序的。这样的讨论通常需要开会。 以下是创意人士如何尝试和安排会议的一瞥。 营销活动负责人艾伦（Ellen）试图邀请自己参加产品会议，但很快遭到怀疑（理所当然）。 【明显的讽刺。】

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featured image - 如何成功邀请自己参加未成功重新安排的会议
Slogging (Slack Blogging) HackerNoon profile picture

这个由 Ellen、Richard Kubina、Linh、Guy、Jeferson Borba 和 Marcos Fabian 撰写的 Slogging 线程出现在 HackerNoon 的官方#product 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

HackerNoon，我们有不同的部门。

各个团队中都有令人难以置信和古怪的人，但部门角色不同。

正如之前在我们的产品更新博客帐户中宣布的那样，营销部门渴望定期表彰我们开发人员的工作。

这个“荣誉计划”有助于让每个人都了解我们正在设计的许多很酷的东西。

因此，关于该过程的讨论是有序的。这样的讨论通常需要开会。

以下是创意人士如何尝试和安排会议的一瞥。

营销活动负责人艾伦试图邀请自己参加产品会议，但很快遭到怀疑（理所当然）。 【明显的讽刺。】

参见下文：

艾伦2022 年 2 月 17 日凌晨 3:02

Ellen 邀请自己明天开会，请到场❤

理查德-库比纳2022 年 2 月 17 日下午 4:13

对不起，我今天要休息了，我觉得喉咙痛，真的很累。已经睡了几个小时，对我来说有点奇怪。

我一直在处理 Algolia 即时搜索页面和 next.js v12 缓存更改。

1
🙏 1
2022年 2 月 17 日下午 4:45

看起来我们将不得不做异步，因为大卫和我被堵在从移民局回来的路上，直到 10.30 才回来，除非人们想在半小时后见面？

如果没有，让我们在这里发布我们的每周更新：@Jeferson Borba @Marcos Fabian @Guy @andemosa @Kaushal Joshi @Beni @Storm

艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:45

天哪，每个人都害怕我会唱歌，我不会唱歌。

:savage-joy: 2
艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:46

我就记录一下教程吧，没那么复杂。或者半小时也不错。

💚 1
👌 1
盖伊2022 年 2 月 17 日下午 4:46

我目前除了坐在演讲厅获得学分之外什么都不做……可以在半小时内见面或写一篇文章 - TLDR：NFT

杰弗森博尔巴2022 年 2 月 17 日下午 4:46

对我来说可能是 30 分钟后或任何其他时间，反正我总是在附近 :savage-joy:

:savage-joy: 1
1
马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:47

是的，我们可以在 30 分钟后完成。

马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:47

或者只是写下更新。

2022年 2 月 17 日下午 4:47

听起来不错，让我们半小时后再做吧！

：高五： 4
艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:47

🙂耶！

马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日下午 4:48

艾伦可能还会唱歌哈哈

:savage-joy: 3
艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:48

他不会停止爆破乡村音乐

艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:48

我已经给房东发了 3 条短信。一个视频。

:savage-joy: 2
艾伦2022 年 2 月 17 日下午 4:49

一篇文章仅抱怨该类型。

盖伊2022 年 2 月 17 日下午 5:24

还是同一个链接？看到 Richy 是 OOO

:额外思考: 1
艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:25

有一个有效的问题。

2022年 2 月 17 日下午 5:30

我会开始的。

艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:30

让我们从头开始，一个很好的起点

2022年 2 月 17 日下午 5:31

[变焦链接]

艾伦2022 年 2 月 17 日下午 5:31

我想我记得那首歌是怎么出现的哈哈


[会议持续了几个小时，CEO 即将宣布重大公告，会议结束。]

盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

你在开玩笑么

盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

重大公告！！！

2022年 2 月 17 日晚上 7:03

哈哈

2022年 2 月 17 日晚上 7:03

我让马科斯做主人

艾伦2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

好的，它并没有只为我而结束。

2022年 2 月 17 日晚上 7:03
[已发送新链接]
杰弗森博尔巴2022 年 2 月 17 日晚上 7:03

只是为了制造一些戏剧性。

2022年 2 月 17 日晚上 7:03

这是新链接。

马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

等等发生了什么？

盖伊2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

我想你是主人然后离开了。

艾伦2022 年 2 月 17 日晚上 7:04

一切都变暗了。

马科斯·法比安2022 年 2 月 17 日晚上 7:05

该死的对不起伙计们。


会议很快就回到了正轨，并宣布了一个令人兴奋的消息。请继续关注。

会议持续了 2 个多小时，讨论了许多重要信息，以改进平台和流程。


您也可以在这里加入 Slogging 革命。


有关产品等的问题可以直接到此表格。


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#slogging #ellenbrain #hackernoon-top-story #technology #product #hackernoon-product #marketing #business

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