如何停止分析瘫痪并做出更自信的决策





西奥多·罗斯福曾经说过：“在任何决策时刻，你能做的最好的事情就是正确的事情。最糟糕的事情就是什么都不做。”





当做出可能改变生活的重要决定时，结果的不确定性和对未知事物的恐惧使我们陷入了一个非生产性的循环，我们收集的数据越多，分析得越多，我们的决定就越多。





我们的想象力非常丰富——我们假设最坏的情况，并将其视为最好的情况。我们在脑海中创造故事，并拒绝所有好的选择，并可能有更好的选择。

*例如：决定搬迁、辞职创业、转行、公司战略发生重大转变等*





称之为恐惧、完美主义、懒惰或缺乏专注，把所有时间都花在分析上而不采取行动会导致分析瘫痪。想要做出完美决定的愿望变成了优柔寡断。你很难得出结论，因为你一直在追求不存在的确定性——没有人能确切地知道某个特定的决定是否是最好的或是否会带来期望的结果。





思考太多会导致分析瘫痪。深思熟虑很重要，但许多人将思考作为避免采取行动的手段。 — 罗伯特·赫贾维克





你永远不可能做出完美的决定，但通过使用以下 4 种做法，你肯定可以做出更自信的决定：

明确定义您希望实现的结果

当您尝试在问题陈述模糊或您希望实现的结果不明确的情况下做出决定时，如果您花费数小时查看数据但未能得出结论，请不要抱怨。





你可能会将自己无法做出决定的原因归咎于问题的复杂性、缺乏足够的输入或没有足够的数据点，但这些都只是逃避面对真相的借口——你不知道你所要面对的是什么。想。





澄清问题并定义成功标准是挑战的前半部分。这是成功决策的垫脚石。没有它，你在下半场付出的任何努力都是徒劳的。





为此，请问自己以下问题：

我想解决什么问题？ 我如何知道我是否正在解决正确的问题？ 我希望达到什么结果？我最关心什么？ 我怎么知道我是否达到了结果？我的成功标准是什么？





当您的成功标准无法满足时，分析瘫痪也会发生——您期望清单上的所有内容都有 100% 的保证，并且不愿意在任何事情上妥协。





良好的成功标准不是一个愿望清单。它涉及到确定你最关心的一件最重要的事情——你的北极星。了解你的北极星可以简化决策过程——只需找到一个看起来有希望并且很有可能实现的选项即可。





明确定义问题陈述和您希望实现的结果将帮助您保持专注并简化决策过程。

适应足够好的情况

在做出决定时，最好考虑不同的选择、替代观点和多种来源。它们可以防止您的偏见、个人信仰或其他环境限制限制您的决定以及您所取得的结果。





虽然有选择固然很好，但有大量的选择也可能让人不知所措。你的选择越多，你就越难做出决定。丰富的信息和过多的选择可能会导致优柔寡断。





您最终可能会花费大量时间研究解决方案，关注每个解决方案的缺点，并继续投入时间和精力，希望找到最佳选择。但过多的选择不但不会做出决定并继续前进，反而会让你感到越来越不确定。





选择过多会导致我们推迟决策，因为太多的选择耗尽了我们的认知系统，使我们更容易完全推迟决策。





研究还表明，更多的选择会导致满意度下降和对我们选择的信心降低，使我们更有可能在以后后悔我们的决定。





心理学家巴里·施瓦茨说，有两种类型的人——最大化者和满足者。最大化主义者努力做出能够给他们带来最大利益的选择。他们只寻求并接受最好的。除非他们深入研究每一个选项，否则他们无法选择，这会导致不间断的信息搜索和社会比较。另一方面，满意者使用更温和的标准并选择通过可接受阈值的选项。





满足就是满足于足够好的东西，而不担心可能会有更好的东西。 — 巴里·施瓦茨





为了避免分析瘫痪，要做一个满足者。去做这个：

为你的研究设定界限。不要让事情变得开放——限制要收集的信息、要考虑的输入并设定时间限制。 不要留下未分配的决定日期。考虑问题的范围和复杂性来设定日期，以营造紧迫感。 列出每个选择的优点和缺点，然后选择在那一刻似乎脱颖而出的那个。 一旦你做出了决定，就不要让你的大脑考虑更好的决定的可能性。停止猜测并认真将您的决定付诸行动。





满足于足够好并不意味着接受平庸。它仍然需要做出有意识、深思熟虑的选择，但要在界限之内做出选择，并投入时间和精力采取行动，而不是哀叹是否有更好的选择。

将数据与直觉相结合

当分析瘫痪时，你就会变得不愿意做出承诺。你感到陷入困境，因为你想要理性地做出选择，这是公平的。但问题不在于理性思考，而在于不知道理性何时会成为过度分析和推迟决策的借口。





理性方法涉及深思熟虑的思考——调用我们大脑中缓慢的部分来权衡不同的选择，比较权衡，然后做出选择。直觉思维涉及情感、经验和知识。直觉思维既不是不合逻辑也不是非理性，它是你一生中发展起来的智慧。





你的大脑是一个模式匹配机器，直觉思维依赖于将你当前的情况与过去的模式相匹配来做出决定。这就是为什么直觉有时是正确的，有时是有缺陷的。





丹尼尔·卡尼曼 (Daniel Kahneman) 是一位心理学家和经济学家，因其在判断和决策心理学以及行为经济学方面的研究而闻名，他表示直觉在三种条件下发挥作用：

必须有一些规律才能发现趋势或模式。直觉无法发展或应用于容易快速变化的复杂系统。 您必须在该领域拥有大量经验和实践，才能相信自己的直觉。没有它，如果你运用你的直觉并且一切顺利，那是你的运气，而不是你的直觉给你带来了结果。 您会立即得到具体的反馈，了解您的判断是对还是错。





如果其中任何一个不真实，最好更理性地思考问题。





大多数人要么使用分析思维，要么使用直觉思维来做出决定，因为他们将它们视为相反的策略，其中一种策略无法共存。研究表明事实并非如此——我们通过结合分析思维和直觉思维而不是单独使用它们来做出最佳决策。





仅依赖于模式匹配的纯粹直观策略风险太大，因为有时模式匹配会产生有缺陷的选项。完全经过深思熟虑和分析的策略会太慢。 — 加里·克莱因





当你陷入分析瘫痪时，不要仅仅依赖数据，而是将你过去的知识和经验纳入决策过程——用你大脑的理性部分来考虑不同的选择，并将其与你的直觉结合起来做出最终决定。

选择一天中正确的时间做出决定

一天中分散的一系列小决定可能看起来无害，因为它们只需要我们精神能量的一小部分，但随着时间的推移，我们继续消耗我们储备的能量，我们做决定的精神能力开始耗尽。





与我们可以感觉到并立即表达出来的身体疲劳不同，做出多个决定后产生的精神疲劳是我们看不到的。





心理学家喜欢称之为决策疲劳，它会导致决策质量低下——我们不愿意做出权衡，退回到简单的选择，甚至在做出一系列决定后很难进行自我控制。





如果您的工作需要您整天做出艰难的决定，那么在某些时候您会感到精疲力竭，并开始寻找节省精力的方法。你会寻找借口来避免或推迟决定。你会寻找最简单、最安全的选择，这通常是坚持现状——Roy Baumeister





做出一个好的决定需要汇集多个领域的知识，将不同的想法拼接在一起，在探索这些想法的广度和深度方面保持适当的平衡，建立新的联系，然后专注于一些看起来有前途的候选者。





当你的精神机器疲惫时，就很难将噪音与信号区分开来。它会导致过度思考——倾向于思考太多并在想法上来回移动，而没有能力给它们一个具体的方向。





决策疲劳可能会导致你沉迷于根本不存在的问题，得出有偏见的结论，并陷入分析瘫痪，因为可能存在更好的东西。它可能会导致您追求完美的解决方案，而不是在给定情况下做出最佳决定。





为了避免重要决策的分析瘫痪，请将这些决策与一天中您处理信息的心智能力达到顶峰的时间结合起来。通过将决策的心理需求与您的精力水平相匹配，您就不太可能陷入过度思考的循环中。





在做出决定之前先问自己这些问题：

这是一天中做出这个决定的最佳时间吗？ 当我做出这个决定时，我的感觉是否处于最佳状态？ 我周围的一切感觉比平常更强烈吗？





在日历上安排一天中您最适合做出决定的时间。一旦它出现，请让你的大脑立即做出决定，使其与你的目标保持一致。





一开始这似乎是一件愚蠢的事情，但通过实际重复，你可以训练你的大脑做出决定，而不是想得太多。





最后以 Terry Goodkind 的这个想法结束，它让我每次都通过分析摆脱瘫痪：





“有时候，做出错误的选择比不做选择要好。你有勇往直前的勇气，那是很难得的。一个站在岔路口却无法选择的人永远不会有任何进展。”





停止思考，立即行动。

概括

重要的决定不应该被推迟，但这正是我们所做的。由于分析瘫痪使我们无法采取行动并继续前进，因此做出完美决定的愿望变成了优柔寡断。 没有明确定义问题陈述或您希望实现的目标是分析瘫痪背后的最大原因之一。当您难以做出决定时，请确保问题清晰并有明确的成功标准。 不要成为一个只追求最好的最大化者，而要成为一个满足者——找出一个足够好的选项，然后不再担心其余的。 当我们过于关注理性思维而忽视直觉时，我们就会陷入分析瘫痪。将两者结合在一起是打破过度思考循环并采取积极行动的绝佳策略。 在决策疲劳的影响下，我们疲惫的心灵变得不愿意做出承诺。为了抵消它的影响，请在一天中精神能量最高的时候做出决定。





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