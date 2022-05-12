如何使用 JavaScript 和 Node.js 发送 SMS 通知和警报





您说您对应用程序有一个好主意，而您只需要一个工具包来帮助您为其添加短信功能吗？





也许您正在发送送货通知，或者使用短信进行双重身份验证，或者您只想在营销活动中使用短信。





您很幸运，因为您可以借助云通信平台轻松添加发送和接收短信的功能。



通信平台即服务 (CPaaS) 提供您可以从程序中调用的 API。





在后端，这些 API 连接到电信网络以交换 SMS 消息并拨打和接听语音电话。通过使用 CPaaS，开发人员可以避免电信基础设施的复杂性；他们可以专注于使他们的应用程序更好。

一个真实的例子

要了解它是如何工作的，让我们来看看您作为开发人员可能使用的确切过程。





CPaaS 平台提供软件开发工具包 (SDK)，以便轻松使用各种语言（Python、PHP、Java 等）的服务。我们将使用 JavaScript 和 Node.js。





对于我们的 CPaaS，我们选择了 普利沃 ，在同行评审网站上名列前茅的服务 G2 客户满意度的 CPaaS 列表。要使用 Plivo（或任何 CPaaS），您必须拥有一个帐户。 Plivo 让您 报名 免费并提供使用积分，以便您可以编写测试应用程序。





您还必须保留一个用于发送消息的电话号码，只需在 Plivo 管理控制台上单击几下即可完成。





由于您正在阅读本文，我假设您已经熟悉 JavaScript 和 Node.js。 Plivo 提供了一个 Node.js SDK，它是 安装简单 .完成此操作后，只需几行代码即可将文本通知添加到程序中。





<pre> var plivo = require('plivo'); (function main() { 'use strict'; var client = new plivo.Client("<auth_id>", "<auth_token>"); client.messages.create( { src: "<sender_id>", dst: "<destination_number>", text: "Appointment reminder: 12:00 noon tomorrow" } ).then(function (response) { console.log(response); }); })(); </pre>





这段代码片段的作用应该很明显。 <尖括号> 中的标记是占位符。





您必须使用可以从 Plivo 控制台主页复制的身份验证凭据替换 auth 占位符。将源和目标电话号码占位符替换为E.164 格式的实际电话号码（例如，+12025551234）。繁荣——你完成了。





在生产环境中，您永远不会将身份验证凭据硬编码到代码中。您可以将凭据存储在环境变量中。





如果您设置变量 `auth_id` 和 `auth_token`，您可以不带参数初始化客户端，Plivo 将自动从环境变量中获取值。





您可以使用 进程.env 存储环境变量并在初始化客户端时获取它们。

接收短信呢？

许多组织更关心发送短信而不是接收短信，但是您发送信息的某些人很可能会回短信给您。





幸运的是，一旦您拥有 CPaaS 帐户，接收文本几乎就像发送它们一样简单。如果您使用的是 Plivo，您可以访问他们的“ 如何接收短信 ” 文档页面，获取另一个代码示例以及如何将代码绑定到您的 Web 应用程序服务器的说明。





在向大众推出新的支持文本的应用程序之前，请务必对自己进行教育 使用 SMS 的最佳实践 .您需要了解诸如选择加入/选择退出规则以及运营商禁止的消息内容类型等事项。



