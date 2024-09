Como enviar notificações e alertas por SMS usando JavaScript e Node.js

Você diz que tem uma ótima ideia para um aplicativo e tudo o que precisa é de um kit de ferramentas para ajudá-lo a adicionar recursos de texto a ele?





Talvez você esteja enviando notificações de entrega ou usando mensagens de texto para autenticação de dois fatores, ou apenas deseja usar mensagens de texto em suas campanhas de marketing.





Você está com sorte, porque pode adicionar a capacidade de enviar e receber mensagens de texto facilmente com a ajuda de uma plataforma de comunicação em nuvem.



Uma plataforma de comunicação como serviço (CPaaS) fornece APIs que você pode chamar de seus programas.





No back-end, essas APIs se conectam à rede de telecomunicações para trocar mensagens SMS e fazer e receber chamadas de voz. Ao usar um CPaaS, os desenvolvedores ficam isolados das complexidades da infraestrutura de telecomunicações; eles podem se concentrar em melhorar seus aplicativos.

Um exemplo do mundo real

Para ver como isso funciona, vamos percorrer o processo exato que você pode usar como desenvolvedor.





As plataformas CPaaS fornecem kits de desenvolvimento de software (SDK) para facilitar o uso de seus serviços em vários idiomas — Python, PHP, Java e muito mais. Usaremos JavaScript e Node.js.





Para nosso CPaaS, escolhemos Plivo , o serviço que lidera o site de avaliação por pares G2 Lista CPaaS para satisfação do cliente. Para usar o Plivo (ou qualquer CPaaS) você precisa ter uma conta. Plivo permite que você inscrever-se gratuitamente e fornece créditos de uso para que você possa escrever aplicativos de teste.





Você também deve reservar um número de telefone para enviar mensagens, o que pode ser feito com alguns cliques no console de gerenciamento do Plivo.





Como você está lendo este artigo, presumo que você já esteja familiarizado com JavaScript e Node.js. O Plivo fornece um SDK Node.js, que é simples de instalar . Depois de fazer isso, adicionar notificações de texto ao seu programa é apenas uma questão de algumas linhas de código.





<pre> var plivo = require('plivo'); (function main() { 'use strict'; var client = new plivo.Client("<auth_id>", "<auth_token>"); client.messages.create( { src: "<sender_id>", dst: "<destination_number>", text: "Appointment reminder: 12:00 noon tomorrow" } ).then(function (response) { console.log(response); }); })(); </pre>





Deve ser óbvio o que esse trecho de código faz. Os tokens em <colchetes angulares> são espaços reservados.





Você deve substituir os espaços reservados de autenticação por credenciais de autenticação que podem ser copiadas da página inicial do console do Plivo. Substitua os espaços reservados dos números de telefone de origem e destino pelos números de telefone reais no formato E.164 (por exemplo, +12025551234). Boom - você está feito.





Em um ambiente de produção, você nunca codificaria credenciais de autenticação no código. Em vez disso, você pode armazenar suas credenciais em variáveis de ambiente.





Se você definir as variáveis `auth_id` e `auth_token`, poderá inicializar o cliente sem argumentos e o Plivo irá buscar automaticamente os valores das variáveis de ambiente.





Você pode usar processo.env para armazenar variáveis de ambiente e buscá-las ao inicializar o cliente.

E quanto ao recebimento de textos?

Muitas organizações estão mais preocupadas em enviar mensagens de texto do que em recebê-las, mas é provável que algumas das pessoas para as quais você envia mensagens enviem uma mensagem de texto para você.





Felizmente, uma vez que você tenha uma conta CPaaS, receber textos é quase tão simples quanto enviá-los. Se estiver usando o Plivo, você pode visitar o “ como receber mensagens SMS ” página doc para outro exemplo de código e instruções sobre como vincular o código ao seu servidor de aplicativos da web.





Antes de lançar seu novo aplicativo habilitado para texto para as massas, certifique-se de educar-se sobre melhores práticas para usar SMS . Você precisa estar ciente de coisas como regras de inclusão/exclusão e os tipos de conteúdo de mensagem que as operadoras proíbem.