如何为您的 Web3 产品选择合适的区块链





在构建基于区块链的产品时，在选择构建的区块链网络时需要考虑许多技术和非技术因素。虽然天然气费是一个重要的技术细节，但还应该首先考虑其他产品和业务。

从产品和用户开始

不要直接跳入技术细节，而是首先考虑您正在构建的产品及其旨在服务的用户。





要问的关键问题：

我的目标用户 已经活跃在哪里？他们在哪些区块链上拥有现有的钱包和资产？在您知道用户已经活跃的区块链上构建您的产品可以显着简化采用过程。

已经活跃在哪里？他们在哪些区块链上拥有现有的钱包和资产？在您知道用户已经活跃的区块链上构建您的产品可以显着简化采用过程。 还有哪些其他 类似产品 已成功部署？如果特定区块链上您的类别中存在现有产品，则这是该技术与您的用例相匹配的好迹象。

已成功部署？如果特定区块链上您的类别中存在现有产品，则这是该技术与您的用例相匹配的好迹象。 有哪些 基础设施 可以支持非技术用户？钱包可访问性、法币入口、监管清晰度和文档资源等因素与核心协议功能一样重要。

评估技术因素

一旦您确定了业务和用户因素，您就可以更深入地研究每个区块链的技术考虑因素。





要问的关键问题：

吞吐量和延迟 - 网络每秒可以支持多少事务？交易确认的速度有多快？这里的需求会根据您的产品而有所不同。

- 网络每秒可以支持多少事务？交易确认的速度有多快？这里的需求会根据您的产品而有所不同。 编程语言和VM - 使用什么语言编写智能合约？支持某些功能需求是否有限制？还应考虑虚拟机 (VM) 的兼容性。

- 使用什么语言编写智能合约？支持某些功能需求是否有限制？还应考虑虚拟机 (VM) 的兼容性。 可移植性考虑因素 - 未来如何将您的产品与其他链迁移或互连？

看看周围的社区

验证了前面的因素后，您应该检查区块链周围的社区。社区在产品的开发、交流和运营方面发挥着核心作用，通常会吸引更多的用户并培育强大的生态系统。





要问的关键问题：

你知道开发区块链的 团队 吗？

吗？ 区块链周围的 开发者和技术人员社区 有多大？

有多大？ 您能多快从 支持人员 或社区获得问题的答案？

最后的想法

目标是采取分阶段的方法。评估每个因素后，您将编制一份潜在的区块链候选者列表。随后，您可以对产品开发要求和产品的单位经济性进行近似估计。





此外，了解去中心化应用程序 (dApp) 的功能、数量和类型，以及每个区块链的开发者基础和社区参与度，都有助于预测该区块链原生加密货币的未来估值。

有用的链接

为了进行研究，您可以利用各种资源，从HackerNoon 上的 web3 故事到区块链主页。通常，区块链基金会会提供基于其区块链的全面产品列表。





就我个人而言，我也经常使用以下网站： CoinMarketCap 、 DappRadar和Alchemy



