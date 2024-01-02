如何为您的 Web3 产品选择合适的区块链

#ai
Jan 01, 1970
在构建基于区块链的产品时，在选择构建的区块链网络时需要考虑许多技术和非技术因素。虽然天然气费是一个重要的技术细节，但还应该首先考虑其他产品和业务。
不要直接跳入技术细节，而是首先考虑您正在构建的产品及其旨在服务的用户。
要问的关键问题：
一旦您确定了业务和用户因素，您就可以更深入地研究每个区块链的技术考虑因素。
要问的关键问题：
验证了前面的因素后，您应该检查区块链周围的社区。社区在产品的开发、交流和运营方面发挥着核心作用，通常会吸引更多的用户并培育强大的生态系统。
要问的关键问题：
目标是采取分阶段的方法。评估每个因素后，您将编制一份潜在的区块链候选者列表。随后，您可以对产品开发要求和产品的单位经济性进行近似估计。
此外，了解去中心化应用程序 (dApp) 的功能、数量和类型，以及每个区块链的开发者基础和社区参与度，都有助于预测该区块链原生加密货币的未来估值。
为了进行研究，您可以利用各种资源，从HackerNoon 上的 web3 故事到区块链主页。通常，区块链基金会会提供基于其区块链的全面产品列表。
就我个人而言，我也经常使用以下网站： CoinMarketCap 、 DappRadar和Alchemy