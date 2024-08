Como escolher o Blockchain certo para o seu produto Web3

Ao construir um produto baseado em blockchain, há muitos fatores técnicos e não técnicos a serem considerados ao selecionar em qual rede blockchain construir. Embora a taxa do gás seja um detalhe técnico importante, há outras considerações sobre produtos e negócios que devem vir em primeiro lugar.

Começando com o produto e os usuários

Principais perguntas a serem feitas:

Onde meus usuários-alvo já estão ativos? Em quais blockchains eles possuem carteiras e ativos existentes? Construir seu produto em um blockchain onde você sabe que seus usuários já estão ativos pode facilitar significativamente a adoção.

Que outros produtos similares foram implantados com sucesso? Se houver produtos em sua categoria em um blockchain específico, é um bom sinal de que a tecnologia corresponde ao seu caso de uso.

Que infraestrutura está disponível para dar suporte a usuários não técnicos? Fatores como acessibilidade à carteira, rampas de acesso fiduciárias, clareza regulatória e recursos de documentação podem ser tão importantes quanto os principais recursos do protocolo.

Avaliando Fatores Técnicos

Principais perguntas a serem feitas:

Taxa de transferência e latência – Quantas transações a rede pode suportar por segundo? Com que rapidez as transações são confirmadas? As necessidades aqui variam de acordo com o seu produto.

Linguagem de programação e VM – Qual linguagem é usada para escrever contratos inteligentes? Existem limitações no suporte a determinadas necessidades de recursos? A compatibilidade da máquina virtual (VM) também deve ser levada em consideração.

Considerações sobre portabilidade – O que é necessário para migrar ou interconectar seu produto com outras cadeias no futuro?

Olhe para a comunidade ao redor

Principais perguntas a serem feitas:

Você conhece a equipe que desenvolve o blockchain?

que desenvolve o blockchain? Qual é o tamanho da comunidade de desenvolvedores e técnicos em torno do blockchain?

e técnicos em torno do blockchain? Com que rapidez você consegue respostas para suas perguntas do suporte ou da comunidade?

Pensamentos finais

Compreender também os recursos, a quantidade e os tipos de aplicativos descentralizados (dApps), bem como a base de desenvolvedores e o envolvimento da comunidade para cada blockchain pode ajudar a prever a avaliação futura da criptomoeda nativa desse blockchain.

Links Úteis

Pessoalmente, também uso frequentemente os seguintes sites: CoinMarketCap , DappRadar e Alchemy