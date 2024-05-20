多 LLM 框架在克服情感分析挑战中的力量

作者： (1) 孙晓飞，浙江大学； （2）李晓雅，Shannon.AI和字节跳动； (3) 张胜宇，浙江大学； （4） 王树和，北京大学； （5）吴飞，浙江大学； （6）李继伟，浙江大学； （7）张天伟，南洋理工大学； （8）王国印，Shannon.AI和字节跳动。

链接表

摘要和简介

相关工作

情绪分析法学硕士谈判

实验

消融研究

结论和参考文献

2 相关工作

2.1 情绪分析

情感分析 (Pang and Lee, 2008; Go et al., 2009; Maas et al., 2011a; Zhang and Liu, 2012; Baccianella et al., 2010; Medhat et al., 2014; Bakshi et al., 2016; Zhang et al., 2018) 是一项旨在确定给定文本的整体情绪极性 (例如，积极、消极、中性) 的任务。早期的工作通常将该任务形式化为一个两步问题：（1）使用 RNN（Socher 等人，2013；Qian 等人，2016；Peled 和 Reichart，2017；Wang 等人，2016b；Guggilla 等人，2016；Vo 和 Zhang，2015）、CNN（Kalchbrenner 等人，2014；Wang 等人，2016a；Guan 等人，2016；Yu 和 Jiang，2016；Mishra 等人，2017）、预训练语言模型（Lin 等人，2021；Sun 等人，2021；Phan 和 Ogunbona，2020；Dai 等人，2021）等提取特征；（2）将提取的特征输入分类器以获得预定义的情感标签。





近年来，情境学习 (ICL) 取得了巨大成功，改变了 NLP 任务的范式。许多工作将 ICL 应用于情感分析任务：Qin et al. (2023b)；Sun et al. (2023a) 提出了一系列策略来提高 ChatGPT 在情感分析任务上的表现；Fei et al. (2023) 提出了一个三跳推理框架，该框架为隐式情感分析任务引入了隐式方面、观点和最终的情感极性；ƒ Zhang et al. (2023d) 发现 LLM 在二元情感分类任务上可以取得令人满意的表现，但在需要更深入理解或结构化情感信息的更复杂任务（例如，细粒度情感分析）上，它们的表现不如监督基线。

2.2 大型语言模型和上下文学习

大型语言模型 (LLM) (Wang et al., 2022a; Zhang et al., 2023b) 是使用自监督学习技术在大量未标记文本语料库上训练的模型。根据模型架构，LLM 可分为三类：(1) 仅编码器模型，其中包含文本编码器并生成输入表示，例如 BERT (Devlin et al., 2018) 及其变体 (Lan et al., 2019; Liu et al., 2019; Sun et al., 2020; Clark et al., 2020; Feng et al., 2020; Joshi et al., 2020; Sun et al., 2020, 2021)； （2）仅解码器模型，具有解码器并生成以输入文本为条件的文本，如 GPT 系列模型（Radford 等人，2019 年；Brown 等人，2020 年；Keskar 等人，2019 年；Radford 等人，2019 年；Chowdhery 等人，2022 年；Ouyang 等人，2022 年；Zhang 等人，2022a；Scao 等人，2022 年；Zeng 等人，2022b；Touvron 等人，2023a；Peng 等人，2023 年；OpenAI，2023 年）； （3）编码器-解码器模型，具有一对编码器-解码器并生成以输入表示为条件的文本，例如 T5（Raffel 等人，2020 年）及其变体（Lewis 等人，2019 年；Xue 等人，2020 年）。





从 GPT-3（Brown 等人，2020 年）开始，LLM 就展示了新兴的能力（Wei 等人，2022a）并通过上下文学习（ICL）完成了 NLP 任务，其中 LLM 以一些带注释的示例为条件生成标签密集型文本，而无需梯度更新。文献中的许多研究提出了提高 ICL 在 NLP 任务上性能的策略。Li 和 Liang (2021); Chevalier 等人 (2023); Mu 等人 (2023) 在连续空间中优化提示。刘等人 (2021a); 万等人 (2023); 张等人 (2023a) 搜索训练集以检索测试输入的 k 个最近邻居作为演示。张等人 (2022b); Sun 等人 (2023b); 姚等人(2023) 将一项任务分解为几个子任务，并根据 LLM 生成的推理链逐步解决这些子任务，直至得到最终答案。孙等人 (2023a)；王等人 (2023) 建议通过新一轮提示来验证 LLM 的结果；刘等人 (2021b)；冯等人 (2023) 使用 LLM 生成自然语言知识陈述，并将外部知识陈述集成到提示中。

2.3 法学硕士合作

LLM 协作涉及多个 LLM 共同解决给定任务。具体而言，任务被分解为几个中间任务，每个 LLM 被分配独立完成一个中间任务。在整合或总结这些中间结果之后，给定任务得到解决。LLM 协作方法可以充分利用 LLM 的功能，提高复杂任务的性能并构建复杂的系统。Shinn 等人（2023）；Sun 等人（2023a）；Gero 等人（2023）；Wang 和 Li（2023）；Chen 等人（2023b）构建辅助任务（例如，反思、验证任务）并根据辅助任务的结果修改对原始任务的响应。Talebirad 和 Nadiri（2023）；Hong 等人（2023）；Qian 等人（2023）将角色配置文件（例如，项目经理、软件工程师）分配给 LLM，并通过行为动画提高特定于角色的任务的性能。Li 等人（2022）；曾等(2022a); 陈等(2023a); 杜等(2023); 梁等(2023) 采用辩论策略，多个不同的 LLM 针对给定任务提出自己的答案，并进行多轮辩论，直到达成最终共同答案。此外，沈等(2023); 高等(2023); 葛等(2023); 张等(2023c); 郝等(2023) 聘请一名 LLM 作为任务控制者，负责为给定任务制定计划、选取专家模型实施并总结中间计划任务的响应。其他 LLM 则充当任务执行者，在各自的专业领域完成中间任务。







