多银行集团将与MAG合并30亿美元的房地产资产,因为它准备推出MBG

**迪拜,阿联酋,2025年5月6日/Chainwire/--**世界最大的金融衍生品机构MultiBank集团签署了30亿美元的历史性代币化协议 MAG Lifestyle Development ,在阿联酋领先的房地产开发商,以及 Mavryk ,一个领先的区块链创新者,标志着迄今为止全球最大的真实资产(RWA)代币化倡议,该倡议突出了即将推出的MBG,这是MultiBank下一代数字金融生态系统核心的公用代币。





该合作将将MAG的高价值房地产开发项目(The Ritz-Carlton Residences,迪拜,Creekside,是Keturah Resort的一部分,Keturah Reserve)带入区块链,通过MultiBank.io的完全监管的RWA市场向全球投资者提供。





MBG 代币将支持访问、投注、收费和平台参与,将其定位为机构级数字资产提供的基础设施层。





作为协议的一部分,MAG将提供其优质房地产库存用于代币化,而Mavryk将提供区块链基础设施,以支持链上的资产发行和DeFi集成。





“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。

“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。





MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。

MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。





Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。

Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。





凭借与平台收入和投注奖励相关的回购和燃烧模式,旨在激励长期参与,MultiBank Group为零售和机构用户提供实实在在的价值,从折扣费和VIP级别到推出平台访问和真实资产曝光,MBG代币旨在奖励参与并推动生态系统需求。





该平台已建立,以规模高达10亿美元的资产,为可编程所有权和合规数字投资的新时代奠定了舞台 - 以MBG为基础

法律声明

The Ritz-Carlton Residences,迪拜,克里克西德,不由The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其附属公司(“Ritz-Carlton”)拥有,开发或出售。

关于马格

马格 ,是MAG集团的房地产开发支柱,该集团是一家总部设在阿联酋的跨国集团,拥有46年的遗产。MAG成立于2003年,目前的房地产组合范围从标志性的住宅塔和社区到超奢侈的发展,其中包括生物生活和健康侧重的概念,这些概念被认为是该地区的第一个。

关于多银行集团

多银行集团 公司成立于2005年在美国加利福尼亚州,是金融衍生品领域的全球领导者,在100个国家服务超过200万客户,并在2025年4月的头四天每天交易量超过35亿美元,以其创新交易解决方案,强大的监管合规和卓越的客户服务而闻名,集团提供一系列经纪服务和资产管理解决方案。





该集团的获奖交易平台在包括外汇,金属,股票,商品,指数和加密货币在内的多种产品上提供高达500:1杠杆,MultiBank集团已获得70多项金融奖项,表彰其交易卓越和监管遵守。 网站 .

关于Mavryk

马维克 通过利用RWA代币化,DeFi应用程序和强大的基础设施,Mavryk旨在改变个人与代币化资产的互动和利用方式,我们的愿景是通过无缝集成RA与DeFi来创造一个互联网络经济。

联系

纳赛尔·萨米





这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。

这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客中发布的。 方案 .



