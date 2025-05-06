多银行集团将与MAG合并30亿美元的房地产资产,因为它准备推出MBG

经过 Chainwire4m2025/05/06
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESzh-flagZHvi-flagVIja-flagJAel-flagELit-flagITnl-flagNLam-flagAMuk-flagUKms-flagMSmn-flagMNbg-flagBG
ZH

太長; 讀書

全球最大的金融衍生品机构MultiBank集团签署了历史悠久的30亿美元代币化协议,该合作将将MAG的高价值房地产开发带入区块链,通过MultiBank.io向全球投资者提供。
featured image - 多银行集团将与MAG合并30亿美元的房地产资产,因为它准备推出MBG
Chainwire HackerNoon profile picture
0-item

**迪拜,阿联酋,2025年5月6日/Chainwire/--**世界最大的金融衍生品机构MultiBank集团签署了30亿美元的历史性代币化协议MAG Lifestyle Development,在阿联酋领先的房地产开发商,以及Mavryk,一个领先的区块链创新者,标志着迄今为止全球最大的真实资产(RWA)代币化倡议,该倡议突出了即将推出的MBG,这是MultiBank下一代数字金融生态系统核心的公用代币。

MAG 生活方式发展马维克


该合作将将MAG的高价值房地产开发项目(The Ritz-Carlton Residences,迪拜,Creekside,是Keturah Resort的一部分,Keturah Reserve)带入区块链,通过MultiBank.io的完全监管的RWA市场向全球投资者提供。


MBG 代币将支持访问、投注、收费和平台参与,将其定位为机构级数字资产提供的基础设施层。


作为协议的一部分,MAG将提供其优质房地产库存用于代币化,而Mavryk将提供区块链基础设施,以支持链上的资产发行和DeFi集成。


“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。

“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。


MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。

MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。


Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。

Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。


凭借与平台收入和投注奖励相关的回购和燃烧模式,旨在激励长期参与,MultiBank Group为零售和机构用户提供实实在在的价值,从折扣费和VIP级别到推出平台访问和真实资产曝光,MBG代币旨在奖励参与并推动生态系统需求。


该平台已建立,以规模高达10亿美元的资产,为可编程所有权和合规数字投资的新时代奠定了舞台 - 以MBG为基础

法律声明

The Ritz-Carlton Residences,迪拜,克里克西德,不由The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其附属公司(“Ritz-Carlton”)拥有,开发或出售。

关于马格

马格,是MAG集团的房地产开发支柱,该集团是一家总部设在阿联酋的跨国集团,拥有46年的遗产。MAG成立于2003年,目前的房地产组合范围从标志性的住宅塔和社区到超奢侈的发展,其中包括生物生活和健康侧重的概念,这些概念被认为是该地区的第一个。

马格

关于多银行集团

多银行集团公司成立于2005年在美国加利福尼亚州,是金融衍生品领域的全球领导者,在100个国家服务超过200万客户,并在2025年4月的头四天每天交易量超过35亿美元,以其创新交易解决方案,强大的监管合规和卓越的客户服务而闻名,集团提供一系列经纪服务和资产管理解决方案。

多银行集团


该集团的获奖交易平台在包括外汇,金属,股票,商品,指数和加密货币在内的多种产品上提供高达500:1杠杆,MultiBank集团已获得70多项金融奖项,表彰其交易卓越和监管遵守。网站.

网站

关于Mavryk

马维克通过利用RWA代币化,DeFi应用程序和强大的基础设施,Mavryk旨在改变个人与代币化资产的互动和利用方式,我们的愿景是通过无缝集成RA与DeFi来创造一个互联网络经济。

马维克

联系

纳赛尔·萨米


这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。

这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客中发布的。方案.

方案


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Chainwire HackerNoon profile picture
Chainwire@chainwire
The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.
Read my stories

標籤

purcat-imgweb3#web3#multibank.io#chainwire#press-release#multibank.io-announcement#blockchain-development#tokenization-of-rwas#good-company

这篇文章刊登在...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

相關故事

Article Thumbnail
如何将您的工作流程提高 10 倍：17 个必备应用程序
by madzadev
Jan 01, 1970
#web-development
Article Thumbnail
使用这 18 种开发工具来提高你的工作效率 🚀🔥
by madzadev
Jan 01, 1970
#web-development
Article Thumbnail
成功云迁移的完整指南：策略和最佳实践
by marutitechlabs
Jan 01, 1970
#cloud-migration
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks