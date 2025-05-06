多银行集团将与MAG合并30亿美元的房地产资产,因为它准备推出MBG

**迪拜,阿联酋,2025年5月6日/Chainwire/--**世界最大的金融衍生品机构MultiBank集团签署了30亿美元的历史性代币化协议
该合作将将MAG的高价值房地产开发项目(The Ritz-Carlton Residences,迪拜,Creekside,是Keturah Resort的一部分,Keturah Reserve)带入区块链,通过MultiBank.io的完全监管的RWA市场向全球投资者提供。
MBG 代币将支持访问、投注、收费和平台参与,将其定位为机构级数字资产提供的基础设施层。
作为协议的一部分,MAG将提供其优质房地产库存用于代币化,而Mavryk将提供区块链基础设施,以支持链上的资产发行和DeFi集成。
“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。
“这不仅仅是房地产交易,它是美元MBG代币的旗舰使用案例,通过允许无缝访问3万美元的代币资产,MultiBank成为监管金融和下一代投资基础设施之间的桥梁,这就是我们如何使Web3成为现实,”MultiBank.io创始人兼首席执行官Zak Taher说。
MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。
MAG高级执行副总裁Talalal Al Gaddah表示:“在MAG,我们一直以卓越和对塑造未来的房地产环境的热情为动力,与MultiBank集团合作标志着扩大高价值发展和通过区块链释放流动性的里程碑,同时保持透明度和利益相关者保护的无妥协标准。
Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。
Mavryk的创始人兼首席执行官Alex Davis评论道:“这项合作代表了现实世界资产如何获取和交易的范式转变,通过利用我们先进的代币化和DeFi基础设施,我们正在将标志性发展转变为无限的流动投资机会。
凭借与平台收入和投注奖励相关的回购和燃烧模式,旨在激励长期参与,MultiBank Group为零售和机构用户提供实实在在的价值,从折扣费和VIP级别到推出平台访问和真实资产曝光,MBG代币旨在奖励参与并推动生态系统需求。
该平台已建立,以规模高达10亿美元的资产,为可编程所有权和合规数字投资的新时代奠定了舞台 - 以MBG为基础
法律声明
The Ritz-Carlton Residences,迪拜,克里克西德,不由The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC或其附属公司(“Ritz-Carlton”)拥有,开发或出售。
关于马格
马格
关于多银行集团
多银行集团
该集团的获奖交易平台在包括外汇,金属,股票,商品,指数和加密货币在内的多种产品上提供高达500:1杠杆,MultiBank集团已获得70多项金融奖项,表彰其交易卓越和监管遵守。
关于Mavryk
马维克
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纳赛尔·萨米
这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。
这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客中发布的。