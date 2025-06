マルチバンクグループ、MAGとの不動産資産で30億ドルをトークン化し、MBGを開始する準備を整える

** ドバイ、UAE、2025年5月6日/チェインワイヤー/-- 世界最大の金融衍生品機関であるMultiBank Groupは、歴史的な30億ドルのトークン化合意に署名しました。 MAG ライフスタイル開発 , UAEの主要な不動産開発者、および マブリック ブロックチェーン・イノベーターとして、これまでに世界最大のリアル・ワールド・アセット(RWA)・トークニズム・イニシアチブを展開し、マルチバンクの次世代デジタル・ファイナンス・エコシステムの中心にあるユーティリティ・トークンのMBGの即時発売を強調しています。





このパートナーシップは、MAGの高価値の不動産開発 - The Ritz-Carlton Residences、ドバイ、Creekside、Keturah Resortの一部であるKeturah Reserve - をブロックチェーンに導入し、MultiBank.ioの完全に規制されたRWA市場を通じてグローバルな投資家に利用できるようになります。





MBGトークンは、アクセス、ストッキング、手数料支払い、プラットフォーム関与を強化し、機関レベルのデジタル資産提供の裏にあるインフラストラクチャ層として位置づけます。





合意の一環として、MAGはトークニケーションのためのプレミアム不動産リストを提供し、Mavrykはブロックチェーンインフラストラクチャを提供し、オンチェーン資産発行とDeFi統合をサポートします。





「これは単なる不動産取引ではなく、$MBGトークンのフラッグシップ用例です。トークン化された不動産の3Bドルへのシームレスなアクセスを可能にすることにより、MultiBankは規制された金融と次世代の投資インフラストラクチャの間の橋となっています。

MAGのTalalal Al Gaddahシニアエグゼクティブ副社長は、「MAGでは、私たちは常に明日の不動産の景観を形作るための卓越性と情熱に駆り立てられています。MultiBank Groupとのパートナーシップは、高価値の開発へのアクセスを拡大し、ブロックチェーンを通じて流動性を解除し、透明性と利害関係者保護の妥協のない基準を維持するためのマイルストーンです。

Mavrykの創設者兼CEOであるAlex Davis氏は「このコラボレーションは、現実世界の資産がどのようにアクセスされ、取引されるかにおけるパラダイムの転換を表しています。当社の高度なトークニズムおよびDeFiインフラストラクチャを活用することで、我々は、マブリックとマルチバンクグループと共に、ボタンのクリックで機関規模の資産が利用可能な透明でスケーラブルな未来の技術的基盤を築いています」とコメントした。

MultiBank Groupは、プラットフォーム収益とストッキング報酬に結びつくバックバック・アンド・ブラウンのモデルで、長期的な関与を奨励するように設計されており、小売および機関のユーザーの両方に有意義な価値を提供しています。





このプラットフォームは、資産を10億ドルまで拡大するために構築され、プログラミング可能な所有権とコンプライアンス可能なデジタル投資の新たな時代の舞台を打ち立てています。

法的免責

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creeksideは、The Ritz-Carlton Hotel Company, LLCまたはその関連会社(「Ritz-Carlton」)によって所有、開発、販売されていません。

MAGについて

マグ , は、46年の遺産を持つ、UAEに本拠を置く多国籍コングローバルMAGグループの不動産開発部門です。 MAGは2003年に設立され、現在の不動産ポートフォリオは、象徴的な住宅タワーやコミュニティから、バイオライヴとウェルネスに焦点を当てたコンセプトを組み込む超贅沢な開発まで、地域で最初とみなされています。

MultiBank Groupについて

MultiBank Group 米国カリフォルニア州で2005年に設立され、100カ国で200万人を超える顧客にサービスを提供し、2025年4月の最初の4日間に1日あたり35億ドルを超える取引量を誇り、革新的な取引ソリューション、強力な規制遵守、優れた顧客サービスで知られるグループは、ブローカーサービスと資産管理ソリューションの範囲を提供しています。





グループの受賞した取引プラットフォームは、Forex、金属、株式、商品、インデックス、およびCryptocurrenciesを含む多様な製品で最大500:1のハイブリッドを提供しています。MultiBank Groupは、マーケティングの卓越性と規制の遵守を認める70以上の金融賞を受賞しています。 サイト .

Mavrykについて

マブリック レイヤー1ブロックチェーンは、資産所有を革命化し、RWAコミュニティを養い、明日のための資産のトークニズムを構築するように設計されています。RWAトークニズム、DeFiアプリケーション、および強力なインフラストラクチャを活用することで、Mavrykは、個人がトークニズム資産と相互作用し、利用する方法を変えることを目指しています。私たちのビジョンは、RAとDeFiのシームレスな統合を通じて相互接続されたネットワーク経済を作成することです。

コンタクト

ナッサー・サイメ

トップページ > cbpr.me

