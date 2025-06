MultiBank Group Tokenizará $ 3 Mil millones en activos inmobiliarios con MAG a medida que se prepara para lanzar $ MBG

**Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2025/Chainwire/--**MultiBank Group, la institución de derivados financieros más grande del mundo, ha firmado un acuerdo histórico de tokenización de 3 mil millones de dólares El desarrollo del estilo de vida , el principal desarrollador inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos, y Mauricio , un innovador líder en blockchain, marcando la mayor iniciativa de tokenización de activos del mundo real (RWA) a nivel mundial hasta la fecha.La iniciativa destaca el inminente lanzamiento de $MBG, el token de utilidad en el núcleo del ecosistema de finanzas digitales de próxima generación de MultiBank.





La asociación llevará a los desarrollos inmobiliarios de alto valor de MAG - The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, que es parte del Keturah Resort, y Keturah Reserve - a la blockchain, poniéndolos a disposición de los inversores globales a través del mercado RWA totalmente regulado de MultiBank.io. Una vez lanzado, los titulares de los activos de RWA podrán ganar rendimiento distribuido diariamente en la plataforma MultiBank.io.





El token MBG potencia el acceso, la apuesta, los pagos de tarifas y el compromiso de la plataforma, posicionándolo como la capa de infraestructura detrás de las ofertas de activos digitales de nivel institucional.





Como parte del acuerdo, MAG proporcionará su inventario de bienes raíces para la tokenización, mientras que Mavryk entregará la infraestructura de blockchain para apoyar la emisión de activos en cadena e integraciones de DeFi. MultiBank Group supervisará el cumplimiento regulatorio, la liquidez del mercado secundario y la gobernanza de la plataforma - todo reforzado por la utilidad multi-layer del token MBG de $.





“Este no es solo un acuerdo de bienes raíces, es un caso de uso emblemático para el token $MBG. Al permitir el acceso sin problemas a $3B en propiedades tokenizadas, MultiBank se convierte en el puente entre la financiación regulada y la infraestructura de inversión de próxima generación.

Talal Al Gaddah, vicepresidente ejecutivo senior de MAG, dijo: “En MAG, siempre hemos estado impulsados por la excelencia y la pasión por modelar el paisaje inmobiliario del mañana.La asociación con MultiBank Group marca un hito en ampliar el acceso a desarrollos de alto valor y desbloquear la liquidez a través de blockchain, al tiempo que se mantienen estándares sin compromisos de transparencia y protección de las partes interesadas”.

Alex Davis, fundador y CEO de Mavryk, comentó: “Esta colaboración representa un cambio de paradigma en la forma en que se acceden y se negocian los activos del mundo real.Al aprovechar nuestra avanzada infraestructura de tokenización y DeFi, estamos transformando los desarrollos revolucionarios en oportunidades de inversión ilimitadas y líquidas.Junto con MAG y MultiBank Group, estamos poniendo las bases tecnológicas para un futuro transparente y escalable donde los activos de nivel institucional están disponibles con un clic de botón”.

Con un modelo de compra y combustión vinculado a los ingresos de la plataforma y las recompensas de apuestas diseñadas para incentivar el compromiso a largo plazo, el Grupo MultiBank proporciona valor tangible para los usuarios minoristas e institucionales. Desde las tarifas descuentadas y los niveles VIP hasta el acceso a la plataforma de lanzamiento y la exposición a los activos del mundo real, el token MBG de $ está diseñado para recompensar la participación y impulsar la demanda del ecosistema.





La plataforma está construida para escalar hasta 10 mil millones de dólares en activos, estableciendo el escenario para una nueva era de propiedad programable e inversión digital conforme - con $MBG en su fundación

Disclaimer legal

Las Residencias Ritz-Carlton, Dubai, Creekside, no son propiedad, desarrolladas o vendidas por The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC o sus afiliadas (“Ritz-Carlton”). MAG of Life FZ-LLC utiliza las marcas Ritz-Carlton bajo una licencia de Ritz-Carlton, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las declaraciones o representaciones hechas aquí.

Sobre Mag

Mag , es el brazo de desarrollo inmobiliario de MAG Group – un conglomerado multinacional con sede en los Emiratos Árabes Unidos, con un legado de 46 años. MAG se estableció en 2003 y su actual cartera inmobiliaria abarca desde iconas torres residenciales y comunidades hasta desarrollos de ultra lujo que incorporan conceptos centrados en Bio Living y bienestar, que se consideran los primeros en la región.

Sobre el Grupo MultiBank

MultiBank Group Fundada en California, Estados Unidos en 2005, es un líder mundial en derivados financieros, sirviendo a más de 2 millones de clientes en 100 países, y cuenta con un volumen de negociación que supera los 35 mil millones de dólares por día durante los primeros 4 días de abril de 2025.





Está regulado en cinco continentes por 17 de las autoridades financieras más respetadas a nivel mundial. Las plataformas de negociación galardonadas del Grupo ofrecen hasta 500:1 de apalancamiento en una variedad de productos, incluyendo Forex, Metales, Acciones, Comodidades, Índices y Criptomonedas. El Grupo MultiBank ha recibido más de 70 premios financieros que reconocen su excelencia comercial y cumplimiento regulatorio. website .

Acerca de Mavryk

Mauricio es la blockchain Layer-1 diseñada para revolucionar la propiedad de activos y nutrir la comunidad RWA, construyendo la tokenización de activos para el mañana. Al aprovechar la tokenización de RWA, las aplicaciones DeFi y la infraestructura robusta, Mavryk tiene como objetivo transformar la forma en que los individuos interactúan con y aprovechan los activos tokenizados. Nuestra visión es crear una economía de red interconectada a través de la integración sin problemas de RA con DeFi.

Contacto

Nasser Saimeh

[email protected]

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

