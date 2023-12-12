在 Obyte 中使用 Oswap.io DEX：交换、杠杆、矿池和质押

Oswap.io 于 2020 年推出，已成为可在全球范围内交易不同代币的主要去中心化交易所 (DEX)。 欧字节生态系统 。受到 Uniswap 和 Vitalik Buterin 想法的启发，该平台利用“恒定产品做市商”机制，消除了对订单簿的需求。 Oswap.io 的自动做市商（AMM）模型依赖于持有的流动性储备 自主代理 (AA) — Obyte 生态系统的“自动售货机”。





这样，交易将直接针对这些储备执行，并且价格会自动设置以保持平衡。与其他基于 AMM 的去中心化交易所一样，网络上的流动性提供者可以贡献自己持有的不同代币，从而赚取一定比例的交易费用。





现在， 奥斯瓦普io 提供 32 个池（共享流动性储存库），包括 GBYTE-ETH、GBYTE-WBTC、GBYTE-USDC、GBYTE-BNB、GBYTE-MATIC 等货币对。 Obyte 用户可以成为流动性提供者，并将其持有的资产投资于这些池之一以获得奖励，或者只是使用可用流动性交换不同的代币，并为每笔交易支付 0.1% 至 0.5% 的费用（取决于资产和池）。





但值得注意的是，Oswap.io 仅处理基于 Obyte 的代币。因此，如果您想使用 ETH、WBTC、USDC 或任何其他外部加密货币，您应该首先使用以下命令将它们导入您的 Obyte 钱包： 反桩桥 。这是一个用户友好的平台，可以使您在其他链上的资产与 Obyte 兼容，反之亦然。





一旦您的 Obyte 钱包中有所需的代币，您就可以开始在 Oswap.io 中进行交易。现在，我们可以探索它的菜单和功能以了解更多信息。





交换





这是进入网站时看到的第一个界面。交换只是“交换”的另一种说法，因此您可以在这里交换您的硬币。该菜单分为三个部分：输入（最大 XYZ）-[资产]、输出-[资产]和“如果价格上涨则反弹”。第一个是指您想要交易的代币数量以及涉及的资产/代币。第二个是您将收到的金额，第三个是关于滑点容差百分比。





滑点是指交易的预期价格与交易执行价格之间的差异。为了考虑潜在的价格变化，用户可以设置滑点容差百分比。如果在交易发起和确认之间价格变动超过此百分比，则交易可能会被退回（取消）以防止出现不良结果。





在Oswap.io中，您可以在（价格的）“精确预测”、价格上涨0.1%、上涨1%、上涨5%或“不反弹”中设置滑点容限百分比。这将取决于您希望在交易中承担的风险程度。在这些部分下方，填写所有空格后，您可以按“交换”按钮。





一条消息打开你的 奥字节钱包 会出现。交易必须从那里得到确认。您应该检查所涉及的详细信息，然后按“发送”。交易必须在几分钟内成功，这意味着Oswap.io AA会将征集的币发送到您的钱包，您可以在DAG浏览器上查看操作情况。





杠杆作用





这个过程是指通过借入资金来扩大交易规模的能力。它使交易者能够控制比现有资本更大的头寸。在 Oswap.io 中，杠杆由不同的流动性池提供。您可以选择任何可用的货币对来获得杠杆（贷款），但需要支付利息（10% 或更多）。平仓杠杆头寸时，您需要缴纳利润税（利润的 25%）或象征性税（价格的 10%）。





但是，您不能无缘无故地借到资金。您必须有一定金额可用于存款，然后选择获得该金额的杠杆（乘以）2 倍、5 倍、10 倍、20 倍、50 倍或 100 倍。在此 Oswap.io 选项卡中，您应首先选择池（资产对）、输入（金额）和可用于存款并想要投资的资产，以及杠杆类型。





Oswap.io 有两种杠杆类型：杠杆头寸（不可替代）和杠杆代币（可替代）。在第一个中，代币不能像任何其他资产一样自由交易。相反，它们是与特定用户的位置相关的独特合同。例如，如果交易者希望对特定资产使用 2 倍杠杆，他们可能会进入不可替代的杠杆头寸，从而将该资产的价格变动放大 2 倍。





另一方面，杠杆代币是可替代的代币，代表基础资产的杠杆敞口，可以自由交易。例如，2 倍杠杆代币的目标是提供基础资产价格变化百分比两倍的回报。这些代币会自动借入更多资金或部分偿还贷款，以维持其杠杆风险。





泳池





正如我们上面提到的，Oswap.io 拥有各种各样的流动性池。在此选项卡中，您可以选择添加流动性、删除流动性，或者只是探索可用的池及其详细信息。目前，每 7 天就有 100 GBYTES 分发给 流动性提供者 在这个 DEX 上。每个池都有自己的百分比、费用和其他设置，您可以通过单击“显示所有详细信息：”来查看这些设置









掉期费用： 每交易金额的百分比。

退出费 ：适用于流动性提供者。这是提款的百分比费用。

套利税： 这是一项额外费用，假设人们购买池中的资产专门用于将其出售到其他地方（反之亦然）并从该交易中获利。

杠杆利润税： 从杠杆利润中提取的百分比。

杠杆代币税： 赎回杠杆代币时收取的赎回金额的百分比。

基本利率： 适用于杠杆头寸，是借入这些资金的最低成本。

利用率： 池中可用于借贷的容量份额。

实际利率： 借款人支付的总费用的百分比。当利用率为 0 时，它等于基本利率，并随着利用率的增加而增长。

借入金额 ：交易者借入的每个代币的总金额。

仅贷款的资本回报率： 向该资金池中的借款人提供资金的估计收入。

代币权重 ：即池中每个代币所占的比例。

资金池杠杆 ：衡量可用于交易的资本相对于资金池中持有的资产价值的比例。

价格范围 ：是指池内资产可以交易的价格范围。

LP 股票代码：LP 股票代表流动性池中某些资产的所有权。这是他们的缩写或符号。



所有这些参数都可以通过相应 LP Token 持有者的社区治理来更改。该池提供的其他数据包括所涉及资产的价格、池规模和年收益率（APY），即提供给流动性提供者的估计利润的百分比。 \

OSWAP 代币 + 质押





这是 Oswap.io 的治理代币，这意味着它旨在为该 DEX 中的流动性提供者和治理参与者提供额外奖励。它于 2023 年 4 月推出，也是第一个在联合曲线上发行的 DEX 代币。









这是一个数学公式，将发行的 OSWAP 代币数量与发行这些代币的储备货币 (GBYTE) 数量联系起来。这确保了所有交易者始终可用的流动性。价格也将以取决于所有 Oswap.io 池当前锁定总价值 (TVL) 的速度逐步上涨。 TVL 越高，升值速度越快，因此它的设计目的是随着更多用户进入平台而提高价格。





此外，用户可以质押其持有的资产以获得长期奖励，并存入其 LP 代币以获得 OSWAP 排放量的一部分。通过在 14 天到 4 年内锁定任意数量的 OSWAP 代币，任何人都将有权接收新 OSWAP 代币的排放（每年 0.125%%）并投票支持平台的变更。





OSWAP 代币具有 有自己的网站 投资者可以在这里买卖、访问更多的流动性池以及质押他们的代币。交易费用起价为 0.3%，但可以通过治理进行更改。此外，计划OSWAP供应量每年增加0.25%，以激励Oswap.io的流动性提供和治理参与。

最后，我们可以说，Oswap.io 确保了流动性储备的高效和自动化交易。无论是参与掉期、杠杆头寸还是探索多样化的流动性池，用户都可以在一个专为灵活性和盈利能力而设计的生态系统中导航。随着该 DEX 的不断发展，其创新功能和社区驱动的治理有望带来动态且有益的去中心化交易体验。





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