Usando Oswap.io DEX em Obyte: Swap, Leverage, Pools e Staking

Lançado em 2020, Oswap.io se tornou a principal bolsa descentralizada (DEX) disponível para negociar diversos tokens no Ecossistema de bytes . Inspirada nas ideias de Uniswap e Vitalik Buterin, esta plataforma utiliza um mecanismo de “criador de mercado de produto constante”, eliminando a necessidade de uma carteira de pedidos. O modelo Automated Market Makers (AMM) do Oswap.io depende de reservas de liquidez mantidas por Agentes Autônomos (AAs) —as “máquinas de venda automática” do ecossistema Obyte.





Dessa forma, as transações são executadas diretamente contra essas reservas e os preços são automaticamente definidos para manter o equilíbrio . Tal como acontece com outras bolsas descentralizadas baseadas em AMM, os fornecedores de liquidez em toda a rede podem contribuir com as suas próprias participações em diferentes tokens, ganhando uma parte proporcional das taxas de transação.





Atualmente, Oswap.io oferece 32 pools (reservatórios de liquidez compartilhados), incluindo os pares GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB, GBYTE-MATIC e muito mais. Os usuários do Obyte podem ser provedores de liquidez e investir suas participações em um desses pools para receber recompensas ou simplesmente trocar moedas diferentes usando a liquidez disponível e pagando entre 0,1% e 0,5% por transação (dependendo dos ativos e do pool).





É importante observar que o Oswap.io lida apenas com tokens baseados em Obyte. Portanto, se você quiser usar ETH, WBTC, USDC ou qualquer outra criptomoeda externa, você deve primeiro importá-los para sua carteira Obyte usando o Ponte de contra-ataque . Esta é uma plataforma fácil de usar para tornar suas participações em outras redes compatíveis com Obyte e vice-versa.





Depois de ter as moedas desejadas em sua carteira Obyte, você pode começar a negociar no Oswap.io. Agora podemos explorar seus menus e recursos para saber mais.





Trocar





Esta é a primeira interface que você verá ao entrar no site. Swap é apenas outra maneira de dizer “trocar”, então você pode trocar suas moedas aqui. O menu é dividido em três seções: Entrada (máx. XYZ) – [Ativo], Saída – [Ativo] e “Rejeição se o preço aumentar”. O primeiro refere-se à quantidade de moedas que você deseja negociar e ao ativo/token envolvido. O segundo é o valor que você receberá por isso e o terceiro é sobre o percentual de tolerância à derrapagem.





Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço pelo qual a negociação é executada. Para levar em conta possíveis alterações de preços, os usuários podem definir uma porcentagem de tolerância à derrapagem. Se o preço ultrapassar esta percentagem entre o momento do início da transação e a confirmação, a transação poderá ser devolvida (cancelada) para evitar resultados indesejáveis.





No Oswap.io, você pode definir a porcentagem de tolerância à derrapagem em “previsão exata” (do preço), aumento de preço de 0,1%, aumento de 1%, aumento de 5% ou “não saltar”. Isso dependerá da quantidade de risco que você deseja correr com a transação. Abaixo destas seções, e após preencher todos os espaços, você pode pressionar o botão “Trocar”.





Uma mensagem para abrir seu Carteira Obyte vai aparecer. A transação deve ser confirmada a partir daí. Você deve verificar os detalhes envolvidos e clicar em “Enviar”. A negociação deve ser bem-sucedida em alguns minutos, o que significa que o Oswap.io AA enviará as moedas solicitadas para sua carteira, e você poderá verificar a operação no DAG Explorer.





Aproveitar





Este processo refere-se à capacidade de ampliar o tamanho de uma negociação através do empréstimo de fundos. Permite que os traders controlem posições maiores do que o seu capital existente. No Oswap.io, a alavancagem é fornecida por diferentes pools de liquidez. Você pode escolher qualquer um dos pares disponíveis para obter alavancagem (empréstimo) às custas dos juros (10% ou mais). Ao fechar a posição alavancada, você teria que pagar um imposto sobre o lucro (25% do lucro) ou um imposto simbólico (10% do preço).





No entanto, você não pode emprestar fundos do nada. Você deve ter um determinado valor disponível para depósito e, em seguida, selecionar para obter alavancagem (multiplicar) esse valor por 2x, 5x, 10x, 20x, 50x ou 100x. Nesta aba do Oswap.io, você deve primeiro selecionar o pool (par de ativos), o input (valor) e o ativo que você tem disponível para depósito e deseja investir, e o tipo de alavancagem.





Existem dois tipos de alavancagem no Oswap.io: posição alavancada (não fungível) e tokens alavancados (fungíveis). No primeiro, os tokens não podem ser negociados livremente como qualquer outro ativo. Em vez disso, são contratos únicos vinculados à posição de um usuário específico. Por exemplo, se um trader pretender uma alavancagem de 2x num determinado ativo, poderá entrar numa posição alavancada não fungível que amplia os movimentos de preço desse ativo em 2x.





Por outro lado, os tokens alavancados são moedas fungíveis que representam exposição alavancada a um ativo subjacente e podem ser negociados livremente. Por exemplo, um token alavancado 2x teria como objetivo fornecer retornos que sejam o dobro da variação percentual no preço do ativo subjacente. Esses tokens emprestam automaticamente mais ou reembolsam parcialmente o empréstimo para manter sua exposição alavancada.





Piscinas





Como mencionamos acima, Oswap.io conta com uma grande variedade de pools de liquidez. Nesta guia, você pode optar por adicionar liquidez, remover liquidez ou simplesmente explorar os pools disponíveis e seus detalhes. Atualmente, a cada sete dias, 100 GBYTES são distribuídos para provedores de liquidez neste DEX. Cada pool tem suas próprias porcentagens, taxas e outras configurações, que você pode visualizar clicando em “Mostrar todos os detalhes:”









Taxa de swap: uma porcentagem por valor negociado.

Taxa de saída : aplicada aos provedores de liquidez. É uma taxa percentual para saques.

Taxa de arbitragem: esta é uma taxa adicional aplicada, assumindo que as pessoas compram um ativo no pool especificamente para vendê-lo em outro lugar (ou vice-versa) e obtêm lucro com essa negociação.

Imposto sobre lucros de alavancagem: uma porcentagem retirada dos lucros obtidos com alavancagem.

Imposto sobre tokens de alavancagem: uma porcentagem do valor resgatado cobrada ao resgatar um token alavancado.

Taxa básica de juros: aplicada às posições alavancadas, é o custo mínimo de empréstimo desses recursos.

Taxa de utilização: a parcela da capacidade disponível do pool utilizada para empréstimos.

Taxa de juros real: uma porcentagem do total das taxas pagas pelos mutuários. É igual à taxa básica de juros quando a utilização é 0 e cresce com o aumento da utilização.

Valores emprestados : os valores totais em cada token emprestado pelos traders.

Retorno sobre o capital proveniente apenas de empréstimos: ganhos estimados para fornecer fundos aos mutuários desse grupo.

Pesos de token : é a proporção de cada token no pool.

Alavancagem do pool : é uma medida de quanto capital está disponível para negociação em relação ao valor dos ativos mantidos no pool.

Faixa de preço : refere-se à faixa de preços em que os ativos podem ser negociados dentro do pool.

Símbolo de ações LP : as ações LP representam a propriedade de determinados ativos no pool de liquidez. Esta é a sua abreviatura ou símbolo.



Todos esses parâmetros podem ser alterados através da governança pela comunidade dos correspondentes detentores de Token LP. Outros dados oferecidos pelo pool são os preços dos ativos envolvidos, o tamanho do pool e o rendimento percentual anual (APY), uma porcentagem dos lucros estimados oferecidos aos provedores de liquidez. \

Token OSWAP + piquetagem





Este é o token de governança do Oswap.io, o que significa que foi projetado para fornecer recompensas adicionais aos provedores de liquidez e participantes de governança neste DEX. Lançado em abril de 2023, é também o primeiro token DEX emitido em uma curva de títulos.









Essa é uma fórmula matemática que vincula a quantidade de tokens OSWAP emitidos e a quantidade de moeda de reserva (GBYTE) enviada para sua emissão. Isto garante liquidez sempre disponível para todos os traders. O preço também será aumentado gradualmente a uma taxa que depende do valor total bloqueado (TVL) atual de todos os pools Oswap.io. Um TVL maior produz uma taxa de valorização mais rápida, por isso foi projetado para aumentar seu preço à medida que mais usuários chegam à plataforma.





Além disso, os usuários podem apostar suas participações para obter recompensas de longo prazo e depositar seus tokens LP para receber uma parte das emissões OSWAP. Ao bloquear qualquer quantidade de tokens OSWAP entre 14 dias e 4 anos, qualquer pessoa terá direito a receber emissões de novos tokens OSWAP (0,125%% ao ano) e votar por mudanças na plataforma.





O token OSWAP tem seu próprio site onde os investidores podem comprar e vender, acessar mais pools de liquidez e apostar seus tokens. As taxas de transação começam em 0,3%, mas podem ser alteradas pela governança. Além disso, está previsto que a oferta de OSWAP aumente 0,25% ao ano para incentivar a provisão de liquidez e a participação na governança no Oswap.io.

Por fim, podemos dizer que Oswap.io garante negociações eficientes e automatizadas contra reservas de liquidez. Seja participando de swaps, alavancando posições ou explorando diversos pools de liquidez, os usuários podem navegar em um ecossistema projetado para flexibilidade e lucratividade. À medida que esta DEX continua a evoluir, as suas características inovadoras e a governação orientada para a comunidade prometem uma experiência de negociação descentralizada dinâmica e gratificante.





Imagem vetorial em destaque por Grátis