在罗诉韦德案被推翻后，科技公司对女性表示支持





美国政治再次成为国际头条新闻 罗诉韦德案 和 枪支权利 .





科技公司，包括 游戏工作室 ，已经权衡了事态发展，特别是美国最高法院推翻妇女宪法规定的堕胎权的决定。这些事态发展是否影响了本周的收视率？让我们来了解一下。 🔍





苹果 👑 尽管趋势兴趣下降了 12%，但本周仍位居第一。科技巨兽 确认的 它会 支付医疗费用 对于必须出国进行堕胎的德克萨斯州员工，加入 回转 根据美国最高法院的裁决，帮助工人获得生殖保健的公司数量。





名单上还有 亚马逊 📦，本周攀升至#2。作为美国第二大私营雇主的电子商务之父，早在 5 月就已经通知员工，它将支付高达 4,000 美元 每年用于非危及生命的医疗（包括堕胎）的旅费。





当时，一个 泄漏 最高法院的意见草案表明，美国最高法院将推翻 Roe v. Wade — 有效地限制或禁止 在美国两打以上的州提供堕胎服务，亚马逊的备忘录可能意味着 帮助保留 尽管法律变化会影响员工的健康，但仍能吸引人才。





本周#3， 币库 🪙，在这个问题上是妈妈。美国最大的加密货币交易所已经 经历了很多 由于一个 自由落体 几个主要行业参与者的市场和问题，包括 三箭资本 和 摄氏网络 ，尽管任何考虑使用数字货币和/或组建去中心化自治组织或 DAO 来为堕胎和相关事业筹集资金的人都可能想考虑阅读 这篇优秀的文章 来自《纽约时报》的文章详细介绍了这并不像某些人认为的那样好。





微软 🖥️走的路线和亚马逊类似， 通知员工 早在 5 月份，它将为在该国任何地方寻求堕胎和性别肯定护理的员工提供旅行费用报销。该公司在 HackerNoon 的每周趋势科技公司报告中排名第四， 重申其承诺 根据最高法院的决定。





英特尔 💻 本周排名第 5 位。虽然不像 Coinbase 那样对这个问题完全保持沉默，但该公司在这个问题上的立场相当 模糊的 .半导体制造商 说 它“尊重我们员工选择最能满足他们的健康需求的权利和隐私[..]，包括在允许的情况下进行堕胎。”





附加说明：隐私将成为选择堕胎的个人的主要关注点，目前尚不清楚如何 科技巨头计划处理数据 并根据最高法院的最新裁决绕过法规。





感谢您阅读本周的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注 这里 .下周见。





和平！ ☮️