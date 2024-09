Les entreprises technologiques montrent leur soutien aux femmes après l'annulation de Roe v. Wade

La politique américaine fait à nouveau la une des journaux internationaux avec les dernières nouvelles Roe contre Wade et droits des armes à feu .





Les entreprises technologiques, y compris studios de jeux , ont pesé sur les développements, en particulier la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler le droit constitutionnel des femmes à l'avortement. Ces développements ont-ils eu un impact sur les notes de cette semaine ? Découvrons-le. 🔍





Pomme 👑 est resté à la première place cette semaine malgré une baisse de 12 % de l'intérêt des tendances. Le mastodonte de la technologie confirmé que ce serait couvrir les frais médicaux pour les employés au Texas qui doivent voyager en dehors de l'État pour des avortements, rejoindre un tué des entreprises qui aident les travailleurs à accéder aux soins de santé génésique à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis.





Également sur la liste est Amazone 📦, qui s'est hissé à la deuxième place cette semaine. Le père de tout ce qui concerne le commerce électronique, qui est également le deuxième employeur privé aux États-Unis, avait déjà informé les employés en mai qu'il paierait jusqu'à 4 000 $ en frais de déplacement annuels pour des traitements médicaux ne mettant pas la vie en danger, y compris les avortements.





A l'époque, un fuite d'un projet d'avis de la Cour suprême indiquait que la plus haute cour des États-Unis annulerait Roe v. Wade - restreindre ou interdire effectivement services d'avortement dans plus de deux douzaines d'États américains, et la note d'Amazon était probablement destinée à aider à retenir et attirer les talents malgré les évolutions légales impactant la santé des salariés.





Le #3 de cette semaine, Coinbase 🪙, était maman sur la question. Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis est déjà passer par beaucoup à cause de chute libre sur les marchés et les problèmes de plusieurs acteurs majeurs de l'industrie, y compris Capitale des Trois Flèches et Réseau Celsius , bien que quiconque envisage d'utiliser des monnaies numériques et/ou de former des organisations autonomes décentralisées, ou DAO, pour collecter des fonds pour l'avortement et les causes connexes peut envisager de lire cet excellent article du New York Times détaillant comment ce n'est pas une aussi bonne idée que certains pourraient le croire.





Microsoft 🖥️ a pris un chemin similaire à celui d'Amazon, informer les employés en mai dernier, il offrirait le remboursement des frais de déplacement aux employés cherchant à se faire avorter et à recevoir des soins d'affirmation de genre partout dans le pays. L'entreprise, classée n°4 dans le rapport hebdomadaire sur les tendances des entreprises technologiques de HackerNoon, a réaffirmé son engagement suite à la décision de la Cour suprême.





Intel 💻 termine le classement de cette semaine à la 5ème place. Bien que n'étant pas exactement maman sur la question comme Coinbase, la position de l'entreprise sur la question est plutôt ambiguë . Le fabricant de semi-conducteurs dit il "respecte les droits et la vie privée de nos employés de choisir ce qui répond le mieux à leurs besoins de santé [..] y compris l'avortement là où il est autorisé".





Remarque supplémentaire : la confidentialité va être une préoccupation majeure pour les personnes optant pour l'avortement, et on ne sait pas encore comment les géants de la technologie envisagent de traiter les données et manœuvrer autour des réglementations à la lumière de la dernière décision de la Cour suprême.





Merci d'avoir lu le Tech Company Brief de cette semaine. Si vous souhaitez suivre ces classements en temps réel, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️