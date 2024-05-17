在线交易中值得考虑的网络安全风险

增加净资产就像点击一样简单。民主化的在线交易平台扩大了投资组合，同时也增加了网络安全漏洞的可能性。这些网站比以往任何时候都更受欢迎，更容易访问——威胁者知道这一点。





在这些网站上拥有账户的技术人员和投资者必须认识到威胁形势。黑客的技能和创造力每天都在增长，因此网络卫生等同于财务稳定。

网上交易网络安全风险概述

版主、管理员和用户都必须时刻警惕安全漏洞的迹象。漏洞出现的频率决定了所有交易平台的声誉，从而降低了投资者的信任度。在线交易网站上最突出的网络攻击变种有哪些？

服务器配置错误

大多数在线交易商的服务都得益于第三方云提供商。外部主机拥有自己的数据中心，如果不受保护，这些数据中心同样容易受到网络攻击。虽然外包提供了好处，但要相信公共供应商能够维持安全标准却很难。





外汇交易网站 FBS 最近发生了一起事件。一台服务器没有加密或密码，导致 20TB数据开放 供人取用。黑客可能不需要先进的技术就能窃取数十亿用户的信息。他们只需要寻找疏忽大意的交易公司。

社会工程学和内部威胁

这是最隐蔽的网络入侵之一，因为网络犯罪分子操纵的是真人而不是数字资产。公司内部的经纪人可能与犯罪团伙合作，并被贿赂或勒索来帮助他们。或者，内部威胁可能从他们受雇之初就是双重间谍。它给予 立即进入网络防御系统 这些行为很难被发现。这使得那些受到社会工程学影响的人能够操纵市场或从内部实施欺诈。

网络钓鱼

黑客通常会伪装成可信赖的来源，例如电子邮件或网站。从交易账户转移资金就像投资者交出信息一样简单。





鱼叉式网络钓鱼在高调环境中盛行。这种策略针对特定个人或小团体。它可能与鲸钓相吻合，鲸钓会危及高净值或损失惨重的个人。不这样做的人 制定风险管理计划 因为他们的投资组合可能比其他人更容易受到鱼叉式网络钓鱼的攻击。

恶意软件和勒索软件

威胁者会不择手段地接管交易软件、记录、服务器和系统。他们使用恶意软件和勒索软件来做到这一点，因为黑客知道他们攻击的人手头有资金。在金融科技领域，犯罪分子因被盗信息而获得报酬的可能性很高。冲动、情绪化的投资已经是在线交易波动的风险，而这种现象在网络威胁下更加严重。

在线交易平台的漏洞

由于安全疏忽，在线交易组织遭受网络攻击。用户和员工必须认识到这些解决方案对最明显的危险信号的影响。后果包括资金流失和身份被盗等。

身份验证措施不足

这些网站可能没有尽可能全面的验证。这超出了登录策略，例如双因素身份验证或使用生物识别技术。交易者在浏览平台时必须采取身份验证措施。它是否设置为识别异常的帐户访问尝试或允许交易和通信在未加密的情况下进行？

合规性差

许多网站不遵循机构最佳实践。他们需要遵守网络安全框架等。这包括数据保护政策和反洗钱立法，交易平台必须尽职尽责地防止这种情况发生。安全程序中不应允许自发提取特定品种。

不安全的 API

如果在线交易软件中多个组件之间的通信不安全，那么平台的其余部分也是如此。合规专家 OWASP 提供了许多保护 API 的建议，例如 审查不受限制的资源消耗 或服务器端请求伪造。

确保网上交易账户安全的最佳实践

参与在线交易的每个人都必须采用行业领先的习惯来降低攻击的严重性。易于实施的建议包括：





使用文本、电子邮件和生物识别选项建立双因素或多因素身份验证

使用强密码指南

自动将交易软件更新至最新版本

确保互联网连接和服务器的安全

更新防火墙

设置可疑恶意活动的警报

结识信誉良好的经纪人

编写网络安全事件响应计划





然而，保护网站安全最有效的方法是教育和激励这些交易网站的员工。网络安全圈内，员工脱离工作和警觉疲劳现象猖獗。这使得大多数违规行为都是人为失误造成的，而不是系统故障。

保护交易者的监管框架和合规标准

监管机构孜孜不倦地更新和创新现有的安全标准。金融科技很脆弱，因此需要特别关注。监管金融服务和金融科技的组织和法律 预防经纪欺诈问题 包括：





美国证券交易委员会（SEC）

证券投资者保护公司（SIPC）

金融业监管局（FINRA）

通用数据保护条例（GDPR）

支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)

国际标准化组织 (ISO) 27001

开放式全球应用安全项目 (OWASP)

安全超文本传输协议 (HTTPS)





不合规对网站和交易商的影响非常严重，但许多网站和交易商的表现却不佳。透明度要求很少，尽管有指导方针，但并非每个平台都受到当局的监管。

增强网上交易安全性的新兴技术

网络安全分析师用来对抗黑客的几种策略已经过时了。先进技术 必须适应 黑客世界中的偷偷革命。





区块链是增强防御能力最具竞争力的选择之一。它使用哈希和账本，使其成为数字空间最实质性的验证措施之一。交易跟踪从未如此透明和可验证。区块链不是一项完美的技术，但改进正在将其发展成为业界所渴望的网络安全巨头。





人工智能驱动的解决方案具有最大的增长潜力。该技术仍需改进，但它可能是阻止网络犯罪分子进入在线交易网站的最通用和最有效的方法。





它将使用机器和深度学习来了解站点上最突出的风险变体。设计隔离和补救策略，尽量减少人工干预，这将使其更加熟练。

更明智的在线交易以击败黑客

任何行业的违规行为都可能造成破坏，但在线交易平台可以获取无数美元和数据点。对于经验丰富的网络犯罪分子来说，它们是一个诱人的目标。无论前期投资和复杂性如何，执行严格的网络安全法规都至关重要。金融科技无法承受损失，其客户也是如此。私人和政府的合作对于打击数字环境中的威胁是必不可少的。



