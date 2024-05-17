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    Çevrimiçi Ticarette Dikkate Alınması Gereken Siber Güvenlik Riskleriile@zacamos
    3,855 okumalar
    3,855 okumalar

    Çevrimiçi Ticarette Dikkate Alınması Gereken Siber Güvenlik Riskleri

    ile Zac Amos5m2024/05/17
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    Çok uzun; Okumak

    Çevrimiçi ticaretteki siber güvenlik riskleri arasında sunucunun yanlış yapılandırılması, sosyal mühendislik, içeriden gelen tehditler, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım yer alır. Çevrimiçi ticaret platformlarında ayrıca yetersiz kimlik doğrulama önlemleri, zayıf uyumluluk uyumu ve güvenli olmayan API'ler gibi güvenlik açıkları bulunur. Güvenliğinizi sağlamak için iyi bir siber hijyen benimseyin ve düzenleyici çerçevelere ve uyumluluk standartlarına uyan saygın ticaret sitelerini kullanın.
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    Net değeri artırmak bir tıklama kadar kolaydır . Demokratikleştirilmiş çevrimiçi ticaret platformları, portföyleri genişletirken siber güvenlik ihlalleri olasılığını da artırdı. Bu web siteleri her zamankinden daha popüler ve erişilebilir durumda ve tehdit aktörleri de bunu biliyor.


    Bu sitelerde hesapları olan teknoloji meraklıları ve yatırımcılar, tehdit ortamını kabul etmelidir. Bilgisayar korsanları becerilerini ve yaratıcılıklarını her gün artırıyor; bu nedenle siber hijyen, finansal istikrar anlamına geliyor.

    Çevrimiçi Ticarette Siber Güvenlik Risklerine Genel Bakış

    Moderatörler, yöneticiler ve kullanıcılar güvenlik ihlali belirtilerine karşı tetikte olmalıdır. Sıklıkları tüm ticaret platformlarının itibarını belirler ve yatırımcılara olan güveni azaltır. Çevrimiçi ticaret sitelerinde en belirgin siber saldırı çeşitleri nelerdir?

    Sunucu Yanlış Yapılandırmaları

    Çevrimiçi tüccarların çoğu, üçüncü taraf bulut sağlayıcıları sayesinde hizmet veriyor. Harici ana bilgisayarlar, korunmadıkları takdirde siber saldırılara karşı eşit derecede savunmasız olan kendi veri merkezlerine sahiptir. Dış kaynak kullanımı nimetler sağlarken, güvenlik standartlarını koruma konusunda kamu tedarikçilerine güvenmek zor bir iştir.


    Forex ticaret sitesi FBS'de yakın zamanda bir olay meydana geldi. Bir sunucu şifreleme veya parola olmadan kaldı ve 20 terabayt veri açık Almak İçin. Bilgisayar korsanlarının milyarlarca kullanıcının bilgilerini tehlikeye atmak için gelişmiş tekniklere ihtiyacı olmayabilir. Sadece ihmalkar ticaret şirketlerini aramaları gerekiyor.

    Sosyal Mühendislik ve İçeriden Gelen Tehditler

    Bu, en gizli siber saldırılardan biridir çünkü siber suçlular dijital varlıklar yerine gerçek insanları manipüle eder. Firma içindeki komisyoncular suç teşkilatlarıyla birlikte çalışabilir ve onlara yardım etmeleri için rüşvet veya şantaja maruz kalabilir. Alternatif olarak, içeriden gelen tehdit, işe başladıkları andan itibaren çift taraflı bir ajan olabilir. O verir Siber savunmaların arkasına anında giriş yakalanması zor olanlardır. Bu, sosyal mühendisliğin etkisi altındakilerin piyasayı manipüle etmelerine veya içeriden dolandırıcılık yapmalarına olanak tanır.

    E-dolandırıcılık

    Bilgisayar korsanlarının e-posta veya web siteleri gibi güvenilir kaynaklara benzemesi yaygındır. Bir ticari hesaptan fon aktarmak, yatırımcıların bilgiyi aktarması kadar basittir.


    Hedef odaklı kimlik avı, yüksek profilli ortamlarda yaygındır. Bu taktik belirli bireyleri veya küçük grupları hedef alır. Bu, yüksek net servete sahip veya kaybedecek çok şeyi olan bireyleri tehlikeye atan balina avcılığıyla aynı zamana denk gelebilir. Bunu yapmayan insanlar bir risk yönetimi planı geliştirmek çünkü portföyleri hedef odaklı kimlik avının yükünü diğerlerinden daha fazla hissedebilir.

    Kötü Amaçlı Yazılım ve Fidye Yazılımı

    Tehdit aktörleri ticari yazılımları, kayıtları, sunucuları ve sistemleri ele geçirmek için her şeyi yapacaklardır. Bunu kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımlarıyla yapıyorlar çünkü bilgisayar korsanları, saldırdıkları kişilerin paralarının ellerinde olduğunu biliyorlar. Fintech'te suçluların çalınan bilgiler karşılığında ödeme alma olasılığı yüksektir. Dürtüsel, duygusal yatırım, çevrimiçi ticaret dalgalanmaları açısından zaten bir risktir ve bu olgu, siber tehditlerle daha da kötüleşir.

    Çevrimiçi İşlem Platformlarındaki Güvenlik Açıkları

    Çevrimiçi ticaret kuruluşları, güvenlik gözetimleri nedeniyle siber saldırılara maruz kalıyor. Kullanıcılar ve personel bu çözümleri en dikkate değer tehlike işaretlerine göre tanımalıdır. Bunun yansımaları, birkaçını saymak gerekirse, fonların tükenmesi ve çalınan kimliklerdir.

    Yetersiz Kimlik Doğrulama Önlemleri

    Bu siteler olabildiğince kapsamlı bir doğrulamaya sahip olmayabilir. Bu, iki faktörlü kimlik doğrulama veya biyometri kullanımı gibi oturum açma stratejilerinin ötesine geçer. Yatırımcılar platformu keşfederken kimlik doğrulama önlemleri alınmalıdır. Olağandışı hesaba erişim girişimlerini tespit edecek veya işlemlerin ve iletişimlerin şifreleme olmadan gerçekleşmesine izin verecek şekilde mi ayarlanmış?

    Zayıf Uyum Uyum

    Pek çok web sitesi ajansın en iyi uygulamalarını takip etmiyor. Diğerlerinin yanı sıra siber güvenlik çerçevelerine uymaları gerekir. Buna veri koruma politikaları ve kara para aklamayı önleme mevzuatı dahildir ve ticaret platformlarının bunu önlemek için gerekli özeni göstermesi gerekir. Güvenli bir programda belirli çeşitlerin kendiliğinden geri çekilmesine izin verilmemelidir.

    Güvenli olmayan API'ler

    Çevrimiçi ticaret yazılımındaki birden fazla bileşen arasındaki iletişim güvenli değilse, platformun geri kalanı da güvenli değildir. Uyumluluk uzmanı OWASP, API'leri korumak için aşağıdakiler gibi birçok öneri sunar: sınırsız kaynak tüketiminin gözden geçirilmesi veya sunucu tarafı istek sahteciliği.

    Çevrimiçi Ticaret Hesaplarının Güvenliğini Sağlama İçin En İyi Uygulamalar

    Çevrimiçi ticaretle ilgilenen herkesin, saldırı şiddetini azaltmak için sektör lideri alışkanlıkları benimsemesi gerekir. Uygulaması kolay öneriler şunları içerir:


    • Metin, e-posta ve biyometrik seçeneklerle iki veya çok faktörlü kimlik doğrulama oluşturma
    • Güçlü şifre yönergelerini kullanma
    • Ticaret yazılımı güncellemelerinin en son sürümlere otomatikleştirilmesi
    • İnternet bağlantılarının ve sunucuların güvenliğini sağlama
    • Güvenlik duvarlarını güncelleme
    • Şüphelenilen kötü amaçlı etkinlik için uyarılar ayarlama
    • Saygın bir komisyoncuyla tanışma
    • Siber güvenlik olayı müdahale planı yazma


    Ancak web sitelerini güvenli hale getirmenin en faydalı yolu, çalışanları bu ticaret siteleri konusunda eğitmek ve motive etmektir. Siber güvenlik çevrelerinde kopukluk ve alarm yorgunluğu çok yaygın. Çoğu ihlalin sistem hatası yerine insan hatası sonucu olmasını sağlar.

    Yatırımcıları Koruyan Düzenleyici Çerçeveler ve Uyumluluk Standartları

    Düzenleyici kurumlar mevcut güvenlik standartlarını güncellemek ve yenilemek için yorulmadan çalışır. Fintech savunmasızdır, bu nedenle özel dikkat gerektirir. Finansal hizmetleri denetleyen kuruluşlar ve yasalar ve aracılık dolandırıcılığı endişelerinin önlenmesi katmak:


    • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)
    • Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Kurumu (SIPC)
    • Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA)
    • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)
    • Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS)
    • Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) 27001
    • Dünya Çapında Açık Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP)
    • Köprü Metni Aktarım Protokolü Güvenliği (HTTPS)


    Uyumsuzluğun siteler ve tüccarlar açısından sonuçları ciddidir, ancak çoğu düşük performans göstermektedir. Şeffaflığa yönelik çok az gereksinim mevcut ve yönergelere rağmen her platform yetkililer tarafından denetlenmiyor.

    Çevrimiçi Ticaret Güvenliğini Artırmaya Yönelik Gelişen Teknolojiler

    Siber güvenlik analistlerinin bilgisayar korsanlarıyla savaşmak için kullandığı çeşitli stratejiler geçerliliğini yitirdi. İleri teknoloji uyum sağlamak gerekli bilgisayar korsanlığı dünyasındaki sinsi devrimlere.


    Blockchain, savunmayı artırmak için en rekabetçi seçeneklerden biridir. Karma ve defter kullanımı, onu dijital alanların en önemli doğrulama önlemlerinden biri haline getiriyor. İşlemleri takip etmek hiç bu kadar şeffaf ve onaylanabilir olmamıştı. Blockchain mükemmel bir teknoloji değil, ancak iyileştirmeler onu endüstrinin yalvardığı siber güvenlik devine dönüştürüyor.


    Yapay zeka odaklı çözümler en fazla büyüme potansiyeline sahiptir. Teknolojinin hala iyileştirilmesi gerekiyor, ancak siber suçluların çevrimiçi ticaret sitelerine girmesini engelleme konusunda en çok yönlü ve etkili teknoloji olabilir.


    Sitedeki en belirgin risk değişkenlerini anlamak için makine ve derin öğrenmeyi kullanacak. Minimum insan müdahalesiyle izolasyon ve iyileştirme taktikleri tasarlamak onu daha yetkin hale getirecektir.

    Bilgisayar Korsanlarını Yenmek İçin Daha Akıllı Çevrimiçi Ticaret

    Herhangi bir sektördeki ihlaller yıkıcı olabilir ancak çevrimiçi ticaret platformlarının sayısız dolara ve veri noktasına erişimi vardır. Deneyimli siber suçlular için cazip hedeflerdirler. Ön yatırımlar ve karmaşıklık ne olursa olsun, sıkı siber güvenlik düzenlemelerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Fintech ve müşterileri kayıpları karşılayamaz. Dijital ortamlardaki tehditlerle mücadele etmek için özel sektör ve hükümet işbirliği gereklidir.


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    Zac Amos@zacamos
    Zac is the Features Editor at ReHack, where he covers cybersecurity, AI and more.
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