回到基本:数据库设计作为讲故事

Chris Date,数据管理关系模型的父亲之一,曾经告诉我,“所有关系理论都建立在预测计算上”。 人类都是以一种或另一种方式讲故事的人,我们将讲故事适应我们的日常生活和日常工作。 如果您正在定义数据库表,并且无法告诉数据的历史,您正在做错事。 看看讲故事的坚果和子 好的故事遵循规则。 皮克斯(Pixar)著名地将一个故事的元素堆积在一个称之为故事的公式中: “曾经在某个时候......” “而且每天......” “直到有一天......” “而且,因为这个......” “而且,因为这个......” “直到最后......” “从那天起......” 人们可以认为这个故事的背后作为一个好的讲故事的模型。 按照故事的“规则”,这就是为什么我们认为伍迪是英雄而不是垃圾,雷米是艺术家而不是违反健康准则,尼莫是勇敢而不是无望的。 在这个模型的规则中,创造力有很多机会,那些内化好故事规则的故事讲师是寻求创造新的故事和新电影的。 一些导演,作家和制片人可能会偏离这些最好的讲故事的做法,以讲述不适合标准讲故事的故事,但缺乏清晰的故事的电影每次都会在票房上失败,即使他们被拍得很漂亮。 我们如何使用数据来工程故事 在技术世界中,就像好莱坞一样,我们的故事不仅被写下来;它们被执行,我们指示电子将轮子雕刻成我们定义的结构。 数据管理的关系模型 和 在20世纪60年代和70年代定义的解决了在其创建之前存在的许多问题:SQL Server,Oracle,Snowflake,Redshift,MySQL,Clickhouse,Cockroach DB,DuckDB等等,如果没有这两位绅士的工作,就不会存在。 克里斯约会 泰德·科德 以下是他们的书《介绍数据库系统》中引用的示例表: \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K \n EMP# \n ENAME \n DEPT# \n SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Cheng D1 42K E3 Finzi D2 30K E4 Saito D2 35K EMP ◎ 一位 深度# 工资 在抽象中,这个预言被定义为: “员工EMP#被命名为ENAME,在DEPT#部门工作,并获得工资。 具体来说,我们可以解释为: “员工E1名叫Lopez,在D1部门工作,并获得40K的工资。 很容易讲述这个表所代表的数据的故事,这就是你如何知道你正在做正确的事情。 为什么AI无法解决数据库性能问题 我一次又一次地被带到数据库性能被认为很差的情况下,只是发现应用程序开发人员创建的数据结构完全忽略了数十年的经过记录的最佳实践规则,以确保有效的讲故事。 如果应用程序开发人员甚至商业用户写出我们的文本处理和文本生成工具使用的提示,这些工具将生成文本,然后必须纳入实际工作代码和稳定的数据结构。 除非实施这些规则的人们理解它们及其推理,否则唯一会发生的事情是,表现不佳的数据结构将更快地创建。 无论你的角色是建筑师,开发人员,工程师,用户,或任何其他可能在未来出现的标题,你最终对持续的,存储,代表和用于解决未来的问题负责。 回到这些几十年来一直存在的最佳实践,将使你成为一个更好的,更有创造力的建设者。 这就是你如何创建你的品牌 是的,你是企业的一小部分,然而,你想在世界上留下自己的印记,对吗?你为什么在那里,你会做什么好事? 惠特曼在他的诗中提出了类似的问题“哦,我,哦,生命!” "What good amid these, O me, O life?" 对我们所有人来说,答案是: "That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may contribute a verse." 你会决定讲什么故事? 如果你是雪花 数据库管理员 或 数据工程师 , DataOps.live 可以帮助. 今天开始 每月500分钟免费! 数据库管理员 数据工程师 每月500分钟免费!