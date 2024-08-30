印度对美国：Jagadish Nimmagadda 谈软件工程的创新与卓越













尽管机会众多，但有抱负的人才往往会因技术快速进步、激烈竞争、苛刻的工作文化、缺乏多样性以及科技行业内的财务障碍而受阻。Jagadish Nimmagadda 在这方面是一个鼓舞人心的例子。对于 Nimmagadda 来说，出生在印度只会让他的生活方式更加充满活力。他出身卑微，但作为一名 IT 技术人员，他建立了蓬勃发展的职业生涯，目前在亚马逊网络服务 (AWS) 的领域中名列前茅，担任高级软件开发经理。





Jagadish 对计算机科学的最初兴趣始于童年，他在印度海得拉巴长大。他在家乡 IBM 担任软件工程师，从此开启了自己在科技行业的职业生涯。在那里，他了解到合作的价值以及保持高标准的重要性，并追随自己的热情，进入弗吉尼亚国际大学费尔法克斯分校攻读计算机科学硕士学位。为了寻求新的挑战并渴望拓宽视野，Jagadish 搬到了马来西亚，开始在 MyEG Services Berhad 担任软件工程师，该公司专门提供电子政府解决方案和服务。他继续专注于提升自己的技术技能，同时开发促进公司发展的创新解决方案。从他影响协作努力的能力来看，他很快就成为技术领域的一股新兴力量。





2014 年，Jagadish 迈出了职业生涯的一大步，成为弗吉尼亚州赫恩登市 Fannie Mae 的软件工程顾问，在那里他开发了渐进式 Web 应用程序，实现了关键流程的自动化，并提出了成功的节约成本的理念。他的贡献提高了生产力，并对公司产生了积极影响。





到 2015 年，Jagadish 的才华得到了业界的广泛认可，他因此进入了弗吉尼亚州里士满的 Capital One Financials。在接下来的七年里，他凭借自己的技术和领导能力对公司产生了深远的影响。他为 Capital One 招募和培养人才、制定 AWS 云控制指南以及领导设计和开发关键的云托管合规规则做出了贡献。他在 Capital One 最显著的成就是为云迁移构建了 SWIFT Wire 转账应用程序，确保了跨多个地区的可持续性和可用性。





2022 年，Jagadish 加入 AWS 担任软件开发经理，他的职业生涯达到了新的高度。他继续探索新的可能性，领导跨职能团队进行敏捷软件开发、数字迁移和流程改进。他在将 Frontier 应用程序迁移到 Electron、制定全面的端到端测试策略以及转变销售层次结构模型时表现出的卓越领导能力和奉献精神显著增强了 AWS 的运营和客户体验。





作为一名终身学习者，Jagadish 拥有许多著名认证，包括 AWS 认证安全专家和 Cloudera Apache Hadoop 开发人员认证 。他致力于持续学习，通过发表有关 Amazon DynamoDB 中的高级访问控制和在无服务器 AWS 中拥抱本地开发的出版物，为技术社区做出了众多贡献。





Jagadish 在销售规划工具的开发中发挥了重要作用，这些工具为 AWS 带来了 900 亿美元的收入，并在指导销售团队如何分配配额、分配区域任务和设定目标方面发挥了关键作用。他的积极主动和客户至上的方法有助于按时交付这些工具，使整个组织受益。





Jagadish Nimmagadda 是克服挑战和探索可能性的励志典范。作为软件工程和云计算领域的思想领袖，他的贡献不断激励着科技行业有抱负的工程师，为他们提供宝贵的经验教训，为他们的职业生涯奠定基础。