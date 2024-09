Índia para os EUA: Jagadish Nimmagadda sobre inovação e excelência em engenharia de software

Apesar das inúmeras oportunidades, talentos aspirantes são frequentemente dissuadidos por rápidos avanços tecnológicos, competição intensa, cultura de trabalho exigente, falta de diversidade e barreiras financeiras dentro da indústria de tecnologia. É aqui que Jagadish Nimmagadda serve como um exemplo inspirador. Para Nimmagadda, ter nascido na Índia só o tornou mais dinâmico em sua abordagem à vida. De origens humildes, ele construiu uma carreira próspera como Técnico de TI e atualmente está classificado entre as elites em sua área na Amazon Web Services (AWS), onde é Gerente Sênior de Desenvolvimento de Software.





A centelha inicial de Jagadish para a ciência da computação surgiu durante sua infância, crescendo em Hyderabad, Índia. Ele começou sua carreira na indústria de tecnologia na IBM como engenheiro de software em sua cidade natal, onde aprendeu o valor da cooperação e a importância de manter altos padrões e seguiu sua paixão ao se matricular na Virginia International University, Fairfax, para cursar um mestrado em ciência da computação. Em busca de um novo desafio e ansioso para ampliar seus horizontes, Jagadish se mudou para a Malásia e começou a trabalhar como engenheiro de software na MyEG Services Berhad, especializada em fornecer soluções e serviços de governo eletrônico. Ele continuou a se concentrar em atualizar suas habilidades técnicas enquanto desenvolvia soluções criativas que facilitavam o crescimento da empresa. Rapidamente ficou evidente, por sua capacidade de influenciar esforços colaborativos, que ele era uma força emergente no campo da tecnologia.





Em 2014, Jagadish deu um grande passo em sua carreira quando se tornou um Consultor de Engenharia de Software na Fannie Mae em Herndon, Virgínia, onde ele criou aplicativos web progressivos, automatizou procedimentos-chave e apresentou ideias bem-sucedidas para economia de custos. Sua contribuição aumentou a produtividade e impactou positivamente a empresa.





Em 2015, o talento de Jagadish era amplamente reconhecido na indústria, levando-o à Capital One Financials em Richmond, VA. Nos sete anos seguintes, ele causou um impacto profundo na empresa com suas habilidades técnicas e de liderança. Ele contribuiu para recrutar e nutrir o talento na Capital One, desenvolvendo diretrizes de controle de nuvem da AWS e liderando o design e o desenvolvimento de regras críticas de custódia de nuvem para conformidade. Sua conquista mais notável na Capital One foi arquitetar o aplicativo de transferência eletrônica SWIFT para migração de nuvem, o que garantiu sustentabilidade e disponibilidade em várias regiões.





A carreira de Jagadish atingiu novos patamares quando ele se juntou à AWS como Gerente de Desenvolvimento de Software em 2022. Ele continua a explorar novas possibilidades, liderando equipes multifuncionais em desenvolvimento ágil de software, migrações digitais e melhorias de processos. Sua liderança exemplar e dedicação ao migrar aplicativos Frontier para Electron, desenvolver uma estratégia abrangente de testes de ponta a ponta e transformar modelos de Hierarquia de Vendas melhoraram significativamente as operações e a experiência do cliente na AWS.





Como um aprendiz ao longo da vida, Jagadish possui muitas certificações de prestígio, incluindo AWS Certified Security Specialty e Certificação Cloudera como Desenvolvedor para Apache Hadoop . Sua dedicação ao aprendizado contínuo é demonstrada em suas inúmeras contribuições à comunidade de tecnologia por meio de publicações sobre controle de acesso avançado no Amazon DynamoDB e adoção do desenvolvimento local na AWS sem servidor.





Jagadish foi fundamental no desenvolvimento de ferramentas para o Sales Planning, que contribuiu para entregar US$ 90 bilhões em receita para a AWS e desempenhou papéis importantes na orientação de como as equipes de vendas distribuem cotas em cascata, distribuem atribuições de território e definem metas. Sua abordagem proativa e com o cliente em primeiro lugar ajudou a entregar essas ferramentas no prazo, beneficiando toda a organização.





Jagadish Nimmagadda é um exemplo inspirador de superação de desafios e exploração de possibilidades. Como um líder de pensamento em engenharia de software e computação em nuvem, suas contribuições continuam a motivar engenheiros aspirantes na indústria de tecnologia, oferecendo lições valiosas que podem formar a base de suas carreiras.