加密货币如何受利率影响

如果您最近看过加密货币市场，您可能已经知道情况开始变得严峻。现在几乎每个主要的加密货币都在下跌，很多人仍然对为什么感到困惑。嗯，这都是因为利率。





一个国家的中央银行设定的官方利率可以对整个经济产生深远的影响，包括几乎每一个市场。一些市场受益于利率上升，而另一些市场则受苦。





那么，为什么首先要提高利率呢？那么，在俄罗斯入侵乌克兰之后，全球油价开始达到世界多年未见的水平。因此，美联储被迫采取某种行动。减少通货膨胀对经济影响的主要方法是减少总体消费和增加储蓄。这就是为什么唯一要采取的行动是提高利率。





利率和加密货币

当利率较高时，人们不太可能投资于股票或加密货币等波动性资产。相反，这些人更有可能将钱存入储蓄账户，因为利息收益率会比以前高得多。正因为如此，利率的任何上升肯定会导致加密货币价格整体下降。这正是 2022 年 5 月发生的事情。





美联储将美国的利率提高了 0.5%。这是20多年来最大的利率增长。重要的是要了解，美国经济的任何变化也可以在全世界范围内感受到。美国是迄今为止世界上最大的加密货币市场，即使它不是那里最广泛的。仅美国加密货币持有者的力量就足以维持市场的运转。





这就是为什么当宣布这一消息并提高利息价格时，它导致了加密货币市场的一场大屠杀。从比特币到以太坊，几乎每一种加密货币都开始崩盘。一些比较倒霉的加密货币开始消亡。如泰拉（LUNA）。就在 2022 年 4 月，按总市值计算，LUNA 是加密市场中前 5 大代币之一。每个代币的价格超过 80 美元。





然而，在 5 月宣布后不久，一个 LUNA 的价值约为 1美分。今天，整个 Terra（LUNA）平台已经死了。有些人已经失去了价值数百万美元的 LUNA，而且它不太可能再次复活。





然而，这可能只是一个开始。美联储此前曾表示，它希望在 2022 年至少加息 3 次，但目前尚未得到任何证实。预测利率何时上升的最佳方法是检查当前的通胀趋势。





如果通货膨胀每个月都在不断上升，那么利率很有可能会上升。但如果通胀正在企稳或下降，利率可能看不到机会，或者可能会降低。

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但请记住当前加息后的利率，加密货币价格是否有可能再次上涨？简短的回答是肯定的。即使利率比以前更高，加密货币价格也很有可能再次上涨。这是因为高通胀的初始冲击因素正在缓慢下降。





在像加密货币这样动荡的市场中，即使是一个小小的公告也足以让投资者陷入疯狂。这正是为什么这么多投资者在几天之内就卖掉了他们所有的加密资产的原因。但是一旦市场习惯了这些利率，加密货币价格就会稳定下来并开始上涨。





但他们会上涨多少？还没有人真正知道。加密货币不太可能很快达到新的高峰。至少目前的利率不会。但这并不意味着没有人可以从加密货币中赚钱。无论情况多么糟糕，人们仍然可以通过多种方式从加密货币中赚钱。





信不信由你，像比特币和以太坊这样的主要加密货币几乎每天仍然有巨大的价格波动。这些波动可能对交易者有利。





就像加密市场如何受到加息的负面影响一样，股市也是如此。 2022 年 5 月，我们甚至看到像特斯拉这样的股票出现下跌和跑输大盘。这通常是因为特斯拉是人们主要投资的股票，因为它的潜力，而不是因为它目前的表现。





与其他一些公司相比，这使得特斯拉股票更像加密货币，也使其波动性更大。正因为如此，投资者现在一般不太可能投资特斯拉股票。

利率下降如何影响加密货币

但是现在我已经谈到了利率上升时会发生什么。现在让我们谈谈利率下降时会发生什么。我将坚持美国利率，因为我已经提到这在加密货币世界中很重要。现在，美国经济的某种设计方式是，除非出现紧急情况（例如前所未有的通货膨胀），否则利率应该保持在低位。美国不再是制造业强国。





它的大部分经济来自消费和服务业。这就是为什么美联储希望尽快让通胀率回落的可能性很大。没有人能准确预测何时会发生这种情况，但它最终会发生。





但是，当它确实发生时，我们可能会看到市场历史上最大的加密货币反弹之一。突然之间，每当人们投资于加密货币等波动性资产时，他们就会变得更加自信。他们将有更多的投资机会。但简而言之，观念的变化将对加密货币价格产生巨大影响。





当熟练的投资者知道这种观念的变化正在发生时，他们将开始比以往任何时候都向加密货币投资更多的资金，以期全面上涨。这很可能会导致我们所见过的一些最高的加密货币价格，并且“繁荣”时期将持续一段时间。





但是，当然，就像当利率提高时，冲击因素最终会对加密货币价格产生影响一样——当利率降低时，同样的情况也会发生。利率小幅下降并不意味着加密货币价格将永远持续上涨。





最终，投资者会希望获得投资回报，而每当价格过高时，几乎每个人都会开始疯狂抛售。这种抛售狂潮将再次导致价格下跌。





同样重要的是利率增加或减少了多少。至少在21 世纪，0.5% 的利率上调是前所未有的。这些类型的数字在世界各地并不少见，但在美国，它会带来麻烦。这就是为什么这次崩溃比我们过去看到的任何事情都要严重。





然而，当谈到再次降低利率时，它可能会更加渐进。如果下降速度慢于增长速度，则意味着我们可能看不到我们很多人所希望的“繁荣”。相反，我们同样会看到加密货币价格全面上涨。再加上人们在每次上涨后都希望出售加密货币这一事实，它甚至可能不会对长期价格产生太大影响。





但这一切都是猜测。实际上，没有人真正知道美联储在提高或降低利率之前会考虑什么。原因可能比我们所有人想象的要复杂得多，人们提出的所有关于这些利率对加密货币影响的理论最终都可能是错误的。





相反，加密货币开发商可能会想出一种方法来减轻利息上涨对加密货币价格的影响。加密市场一直在发展。自 2009 年比特币推出以来，我们还有很长的路要走。现在有无数其他加密货币，所有这些都有自己独特的功能和指导方针。





但归根结底，利率现在会影响加密货币价格吗？绝对地。证据现在无处不在。然而，就加密价格而言，利率可能不是世界上最重要的事情。





为此，加密货币必须更加脱离整个世界经济。这是使加密货币去中心化的目标，所以看看接下来会发生什么会很有趣。





您认为利率何时会再次降低？在下面的评论中告诉我！





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