Como as criptomoedas são afetadas pelas taxas de juros

Se você deu uma olhada no mercado de criptomoedas recentemente, provavelmente já sabe que as coisas estão começando a parecer sombrias. Quase todas as principais criptomoedas estão com o preço baixo no momento, e muitas pessoas ainda estão confusas sobre o motivo. Bem, é tudo por causa das taxas de juros.





A taxa de juros oficial estabelecida pelo banco central de um país pode ter efeitos de longo alcance na economia como um todo, incluindo quase todos os mercados. Alguns mercados se beneficiam do aumento das taxas de juros, enquanto outros sofrem.





Então, por que as taxas de juros aumentaram em primeiro lugar? Bem, após a invasão russa da Ucrânia, os preços globais do petróleo começaram a atingir níveis que o mundo não via há anos. Por causa disso, o Federal Reserve dos EUA foi forçado a tomar algum tipo de ação. A principal forma de reduzir os efeitos da inflação em uma economia é reduzindo o consumo geral e aumentando a poupança. É por isso que o único curso de ação a tomar é aumentar as taxas de juros.





Taxas de Juros e Criptomoedas

Quando as taxas de juros são mais altas, é menos provável que as pessoas invistam em ativos voláteis, como ações ou criptomoedas. Em vez disso, é mais provável que essas pessoas mantenham seu dinheiro em uma conta de poupança, uma vez que o rendimento dos juros seria muito maior do que antes. Por causa disso, qualquer aumento nas taxas de juros certamente levará a uma queda nos preços das criptomoedas em geral. Foi exatamente o que aconteceu em maio de 2022.





A Reserva aumentou as taxas de juros nos EUA em 0,5%. Este foi o maior aumento nas taxas de juros em mais de 20 anos. É importante entender que qualquer mudança na economia dos EUA também pode ser sentida em todo o mundo. Os EUA são de longe o maior mercado de criptomoedas do mundo, mesmo que não seja o mais difundido lá. O poder dos detentores de criptomoedas dos EUA por si só é suficiente para manter o mercado à tona.





É por isso que quando o anúncio foi feito e os preços dos juros aumentaram, isso levou a um banho de sangue no mercado de criptomoedas. Praticamente todas as criptomoedas do Bitcoin ao Ethereum começaram a falhar. Algumas das criptomoedas mais azaradas começaram a morrer . Como Terra (LUNA). LUNA foi um dos 5 maiores tokens no mercado criptográfico por capitalização de mercado total em apenas abril de 2022. Tinha um preço de mais de $ 80 por token.





No entanto, logo após o anúncio ser feito em maio, um LUNA valia cerca de uma fração de centavo . Hoje, toda a plataforma Terra (LUNA) está morta. Algumas pessoas perderam milhões de dólares em LUNA, e é improvável que algum dia ele seja revivido.





No entanto, isso pode ser apenas o começo. O Fed já havia sinalizado que quer aumentar os juros pelo menos três vezes em 2022, embora nada esteja confirmado até agora. A melhor maneira de prever quando as taxas de juros vão subir é verificando as tendências atuais da inflação.





Se a inflação estiver subindo continuamente a cada mês, há uma chance muito alta de que as taxas de juros aumentem. Mas se a inflação estiver se estabilizando ou diminuindo, as taxas de juros podem não ter chance ou podem ser reduzidas .

https://www.youtube.com/watch?v=7wDu8bVZhEM





Mas tendo em mente as taxas de juros atuais após o aumento, é possível que os preços das criptomoedas subam novamente? A resposta curta é sim . Existe uma possibilidade muito real de que os preços das criptomoedas possam aumentar novamente, mesmo que as taxas de juros estejam mais altas do que antes. Isso ocorre porque o fator de choque inicial da inflação mais alta diminuirá lentamente.





Em mercados voláteis como cripto, até mesmo um pequeno anúncio é suficiente para deixar os investidores em frenesi. É exatamente por isso que tantos investidores venderam todos os seus criptoativos em questão de dias. Mas assim que o mercado se acostumar com essas taxas de juros, os preços das criptomoedas se estabilizarão e começarão a subir.





Mas quanto eles vão subir? Ninguém realmente sabe ainda. É improvável que as criptomoedas atinjam novos picos em breve. Pelo menos não com as taxas de juros atuais. Mas isso não significa que ninguém pode ganhar dinheiro com criptomoedas. Ainda existem muitas maneiras pelas quais as pessoas podem ganhar dinheiro com criptomoedas, não importa o quão ruim seja a situação.





Porque acredite ou não, grandes criptos como Bitcoin e Ethereum ainda estão tendo grandes flutuações de preço quase todos os dias. Essas flutuações podem ser potencialmente benéficas para os traders.





Assim como o mercado de criptomoedas foi afetado negativamente pelo aumento da taxa de juros, o mesmo aconteceu com o mercado de ações. Em maio de 2022, até vimos ações como a Tesla terem uma queda e um desempenho inferior. Isso geralmente ocorre porque a Tesla é uma ação na qual as pessoas investem principalmente por causa de seu potencial , não por causa de seu desempenho atual.





Isso torna as ações da Tesla muito mais parecidas com criptomoedas do que algumas outras empresas, e também as torna muito mais voláteis. Por causa disso, os investidores agora estão menos propensos a investir em ações da Tesla em geral.

Como uma queda nas taxas de juros afeta as criptomoedas

Mas agora que eu falei sobre o que acontece quando há um aumento nas taxas de juros. Vamos agora falar sobre o que acontece sempre que há uma queda nas taxas de juros. Vou me ater às taxas de juros americanas, pois já mencionei que isso é tudo o que importa no mundo das criptomoedas. Agora, a economia dos EUA é projetada de forma que as taxas de juros sejam mantidas baixas, a menos que haja uma emergência (como uma inflação sem precedentes). Os EUA não são mais uma potência industrial.





A maior parte de sua economia vem do consumo e do setor de serviços. É por isso que há uma chance muito alta de que os Feds queiram reduzir as taxas de inflação o mais rápido possível . Ninguém pode prever com precisão a linha do tempo de quando isso vai acontecer, mas vai acontecer eventualmente.





Quando isso acontecer, porém, provavelmente veremos um dos maiores ralis de criptomoedas da história do mercado. De repente, as pessoas ficarão muito mais confiantes sempre que investirem em ativos voláteis como criptomoedas. Eles terão mais oportunidades de investir. Mas simplesmente, a mudança na percepção terá um efeito enorme nos preços das criptomoedas.





Quando investidores habilidosos souberem que essa mudança de percepção está acontecendo, eles começarão a investir mais dinheiro em cripto do que nunca, antecipando um aumento no preço em geral. Com toda a probabilidade, isso provavelmente levará a alguns dos preços de criptomoedas mais altos que já vimos, e o período de “boom” vai durar um tempo.





Mas é claro, assim como o fator de choque eventualmente desaparecerá nos preços das criptomoedas quando as taxas de juros forem aumentadas - o mesmo acontecerá sempre que as taxas de juros forem reduzidas . Uma pequena queda nas taxas de juros não significa que os preços das criptomoedas continuarão a crescer para sempre.





Eventualmente, chegará um momento em que os investidores desejam um retorno sobre seu investimento e, sempre que os preços ficarem um pouco altos demais, praticamente todos começarão a vender. Essa onda de vendas vai, mais uma vez, provocar uma queda nos preços.





O que também importa é quanto a taxa de juros aumenta ou diminui. O aumento de 0,5% na taxa de juros foi completamente sem precedentes no século 21, pelo menos. Esses tipos de números não são incomuns em todo o mundo, mas nos EUA isso significa problemas. É por isso que esse acidente foi pior do que qualquer coisa que vimos no passado.





No entanto, quando se trata de diminuir as taxas de juros novamente, provavelmente será muito mais gradual. Se a queda for mais lenta que o aumento, isso significa que talvez não vejamos aquele “boom” que muitos de nós esperamos. Em vez disso, veremos da mesma forma um aumento gradual nos preços das criptomoedas em geral. Quando combinado com o fato de que as pessoas vão querer vender criptomoedas após cada aumento, isso pode nem afetar tanto os preços de longo prazo.





Mas tudo isso é especulação. Na realidade, ninguém sabe ao certo o que o Fed leva em consideração antes de um aumento ou queda nas taxas de juros. As razões são provavelmente muito mais complicadas do que todos nós pensamos, e todas as teorias que as pessoas inventaram sobre os efeitos dessas taxas de juros nas criptomoedas podem acabar sendo falsas.





Em vez disso, os desenvolvedores de criptomoedas podem encontrar uma maneira de mitigar o impacto dos aumentos de juros nos preços das criptomoedas. O mercado de criptomoedas está sempre evoluindo. Já percorremos um longo caminho desde quando o Bitcoin foi lançado em 2009. Agora existem inúmeras outras criptomoedas, todas com seus próprios recursos e diretrizes exclusivos.





Mas, no final das contas, as taxas de juros afetam os preços das criptomoedas agora? Absolutamente. A prova está literalmente em todo lugar agora. No entanto, pode chegar um momento em que as taxas de juros não sejam a coisa mais importante do mundo quando se trata de preços de criptomoedas.





Para isso, a cripto terá que estar mais desvinculada da economia mundial em geral. Esse é o objetivo de descentralizar as criptomoedas, então será interessante ver o que acontece a seguir.





Quando você acha que as taxas de juros serão reduzidas novamente? Deixe-me saber nos comentários abaixo!





Também publicado aqui