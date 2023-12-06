加密货币交易：用博弈论掌控市场。

加密货币交易被广泛称为买卖加密货币的行为。然而，并不是每个人都意识到博弈论在分析交易结果中所发挥的作用。

博弈论结合了数学和经济学的元素，探讨理性个体在其行为影响彼此结果时如何互动并做出决策。通过利用博弈论，交易者可以做出超越市场的选择。此外，博弈论使加密货币交易者能够预测并响应市场参与者的行为和动机，例如交易所、鲸鱼（投资者）、机器人（自动交易程序）和监管机构。





在本文中，我将概述博弈论基础知识及其在加密生态系统各个维度的适用性。其中包括挖矿、质押（参与权益证明网络）、治理机制和代币组学（加密货币代币经济系统的研究）。此外，我将为交易者提供建议和工具，通过有效地结合博弈论原理来优化他们的策略。这种优化可以带来盈利。





最后，我将深入研究博弈论如何帮助加密货币投资者评估与加密货币项目相关的机会和风险，同时相应地实现投资组合的多元化。通过阅读本文，您将深入了解如何利用博弈论原理来提高您的交易和投资技能。这种新发现将使您能够在市场中获得优势。

博弈论基础知识













玩家：这些是参与游戏的个人，每个人都有自己的目标和偏好。 策略：指的是游戏过程中每个玩家可以采取的选择或行动。 收益：每个玩家根据自己的策略和对手的策略获得的结果或奖励。 信息：每个玩家拥有的知识，包括游戏规则、可用策略以及与自己和其他玩家相关的收益。 平衡；在这种状态下，没有玩家有任何动力去改变自己的策略，因为他们了解其他人所采用的策略。



博弈论使我们能够建模。分析游戏类型，例如；

合作与合作游戏：在合作游戏中，玩家可以沟通和协作以实现共同目标。然而，在合作游戏中，玩家独立行动并相互竞争，重点是最大化个人收益。



零和博弈与非零和博弈的区别：在零和博弈中，所有参与者的总结果保持不变，这意味着一个参与者的收益等于另一个参与者的损失。另一方面，在零和游戏中，所有参与者的总体结果可能会有所不同。这意味着合作和互利是可能的。





顺序游戏之间的区别：同时游戏涉及玩家在不知道玩家选择的情况下同时做出决定。相反，顺序游戏要求玩家一个接一个地做出决定，让他们有机会观察前一个玩家所做的选择。





完全信息博弈与不完全信息博弈：在完全信息博弈中，玩家对游戏有充分的了解，例如规则、策略以及所有玩家的收益。在不完全信息游戏中，玩家对游戏某些方面的了解有限或不确定，例如其他玩家的偏好、行为或信念。





完美与不完美信息博弈：在完美信息博弈中，玩家完全了解游戏的历史，例如之前所有动作的选择和结果。在不完美信息游戏中，玩家对游戏历史的了解有限或一无所知，例如之前部分或全部动作的选择和结果。





与加密生态系统相关的博弈论模型的一些示例包括：

囚徒困境：这是非合作、同步、零和、完全信息博弈的典型例子，两名囚犯分别受到审讯，必须决定是坦白还是保持沉默。博弈的收益矩阵如下所示：



承认 沉默的 承认 -5, -5 0, -10 沉默的 -10, 0 -1, -1

在游戏中，当两名囚犯决定坦白时，就会出现纳什均衡，每人的收益为 5。发生这种情况是因为认罪是每个囚犯的策略，无论其他囚犯选择做什么。然而，值得注意的是，这种结果对于囚犯来说并不是最佳的。如果他们都保持沉默并且每人都获得 1 的回报，他们实际上会过得更好。这种情况体现了帕累托结果，其中存在另一种结果，可以使一个玩家的境况变得更好，而不会让任何其他玩家的境况变得更糟。





囚徒困境的概念可以作为加密生态系统内合作与背叛之间平衡的例证。这种权衡的各个方面、质押、治理和代币组学。例如，在挖矿中，参与者可以选择通过遵守网络共识规则进行合作，也可以选择通过发起 51% 攻击来操纵区块链。





质押者面临一个决定：通过质押代币来合作以增强网络安全，或者通过出售代币来获取收益来背叛。





代币持有者也有选择：通过投票支持对整个项目有利的提案来进行合作，或者根据自己的利益进行投票来背叛。同样，代币发行者可以选择合作（公平和透明地分配代币）或背叛（操纵供应和价格）。









纳什均衡的概念是指考虑到玩家所采取的策略，没有玩家有任何动力改变其策略的情况。为了确定纳什均衡，可以利用响应函数。





考虑到游戏的收益矩阵，它将一个玩家的策略映射到另一个玩家的最佳策略。





纳什均衡可以是唯一的、多个或没有，具体取决于游戏。纳什均衡也可以是稳定的，也可以是不稳定的，具体取决于参与者对均衡偏差的反应。





纳什均衡可用于理解加密货币市场参与者（例如交易所、鲸鱼、机器人和监管机构）的行为和激励。例如，交易所可以根据市场的供需情况以及司法管辖区的法规，选择上架或下架某些加密资产。鲸鱼可以根据价格走势和市场流动性选择购买或出售大量加密资产。机器人可以根据市场信号和交易算法选择执行或取消某些交易订单。监管机构可以根据公众舆论和经济影响选择采用或拒绝某些加密货币政策。





谢林点：这是一个概念，描述了玩家可以通过选择最突出或明显的选项来协调他们的策略而无需沟通的情况。谢林点可以基于常识、惯例、期望或焦点。谢林点可用于解决协调问题，即玩家必须在不了解其他玩家偏好的情况下就共同结果达成一致。





谢林点可以用来解释某些加密货币标准和规范的出现和采用，例如比特币、以太坊和 DeFi。例如，比特币可以被视为加密货币的谢林点，因为它是世界上最广为人知、接受和使用的加密资产。以太坊可以被视为加密平台的谢林点，因为它是支持智能合约、dApp 和代币的最流行、多功能和创新的加密网络。 DeFi 可以被视为加密金融的谢林点，因为它是最先进、去中心化和开放的加密系统，提供各种金融服务，例如借贷、交易和投资。

来源：mindyourdecisions.com

**博弈论和加密货币交易

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加密货币交易涉及的参与者和策略可能会根据市场条件和可用信息而有所不同。交易者面临价格波动、市场趋势、套利机会、市场操纵和信息失衡等挑战。为了在这场游戏中取得成功，交易者需要了解他们可以用来智胜市场并实现目标的动态和策略。





博弈论通过分析市场上其他参与者（包括交易所、鲸鱼、机器人和监管机构）的行为和动机，为交易者提供见解。通过利用博弈论原理，交易者可以优化他们的策略。利润最大化。以下是一些实用的技巧和工具，可帮助加密货币交易者利用博弈论提高交易技能；





游戏树；游戏的表示，映射每个玩家的决策点以及可能的行动或结果。利用博弈树，交易者可以可视化交易决策产生的场景，同时确定每种情况的最佳策略。

博弈树还可以帮助加密货币交易者预测市场参与者的行为和反应并做出反应，以及评估与每种交易策略相关的潜在价值和风险。





例如，加密货币交易者可以利用博弈树来决定是否购买或出售加密货币资产。这一决定是基于市场价格、趋势、交易量和预期未来价格等因素。此外，博弈树可以通过考虑流动性、滑点和交易费用等方面来帮助交易者确定是使用限价单还是市价单。此外，在选择止损单和追踪止损单时，市场波动性、动量和风险回报率等因素也会发挥作用。





关于归纳，它是一种通过从游戏结束向后推算来确定顺序游戏策略的方法。通过考虑每个行动的后果和回报，后向归纳法可以帮助加密货币交易者识别每种可能的反应。此外，这种方法允许交易者消除占优势的策略——无论对手的行为如何，这些策略都低于其他策略。





例如，涉及加密货币的交易者可以采用归纳法来确定他们是否应该继续持有或出售加密资产。他们通过比较每个时间点持有的收益与卖出的收益，并选择最大化回报的行动方案来实现这一目标。此外，交易者还可以利用后向归纳法来决定进入或退出加密货币市场是否有利。





混合策略是指在具有一定概率的行动中进行选择的方法，而不是选择完全确定的单一行动。这种技术对交易者来说是有益的，因为它允许他们在自己的行为中引入随机性，使其他市场参与者更难预测他们的走势。通过采用策略，加密货币交易者还可以利用市场上其他人所犯的弱点和错误，选择预计会根据他们可能的选择产生可能回报的行动。





举例来说，加密货币交易者在决定是否购买或出售加密货币资产时可以利用策略。他们可以根据市场信号和交易指标为每个操作分配概率。此外，在决定分析和基本面分析时，加密货币交易者可以根据市场情绪和新闻事件为每种方法分配概率来应用策略。此外，在确定是采用短期策略还是长期策略时，可以根据市场周期和趋势方向为每个时间范围分配概率。





贝叶斯更新是一种根据信息和证据调整个人信念和概率的方法。





贝叶斯更新是交易者的一种工具，因为它允许他们将新的信息和证据纳入他们的交易决策中。它可以帮助他们根据数据调整策略，减少不确定性和偏见。通过依赖可靠的来源，加密货币交易者可以做出明智的决定。





例如，加密货币交易者可以根据来自市场数据、技术分析、基本面分析和新闻事件的新信息和证据，使用贝叶斯更新来更新他们对某种加密资产未来价格的信念和概率。加密货币交易者还可以根据来自交易所数据、用户评论、监管合规性和安全审计的新信息和证据，使用贝叶斯更新来更新他们对某个加密货币交易所的可靠性和安全性的信念和概率。加密货币交易者还可以根据来自项目数据、白皮书、团队和社区的新信息和证据，使用贝叶斯更新来更新他们对某个加密项目的合法性和质量的信念和概率。

博弈论和加密货币投资

投资加密货币是一项涉及长期考虑和不确定结果的努力。投资的成功在很大程度上取决于加密行业的进步和采用。加密货币投资者面临一系列障碍和机遇，包括市场波动、创新周期、网络效应和竞争。对于加密货币投资者来说，了解加密货币项目的潜力和风险以及实现投资组合多元化和降低风险的策略至关重要。





博弈论的应用有助于评估比特币、以太坊和 DeFi 等项目的潜力和风险。此外，博弈论还提供了对投资组合多元化技术、风险管理策略和回报最大化的见解。为了提高他们的投资技能并获得市场优势，加密货币投资者可以利用以下一些指南和资源来融入博弈论





网络效应：这是指产品或服务的价值随着越来越多的人开始使用而增加的现象。





网络效应有能力产生连锁反应，用户的增加吸引用户，价值的增加吸引价值。这些影响还可能导致一种产品或服务主导市场并占据大部分市场份额和价值的情况。





我们可以通过考虑用户群、开发者社区和整个生态系统的规模、增长和参与度等因素，利用网络效应来评估加密货币项目的潜力和价值。此外，网络效应可以帮助我们确定加密项目的转折点和临界点，在这些转折点和临界点上，它们将达到不可逆转的地步并变得不可阻挡。









例如，在加密货币方面，比特币在网络效应方面处于领先地位。它拥有最古老、最安全的用户、矿工、节点和交易所网络。此外，在作为世界价值储存手段方面，比特币处于领先地位。其市值无与伦比，具有通货膨胀率和广泛的认可和采用。除此之外，比特币在该领域的创新方面处于领先地位。它的协议和社区是强大的、有弹性的、适应性强的。





另一方面，以太坊作为加密货币方面的网络效应领导者大放异彩。由于其庞大的开发人员网络不断推出创新的 dApp 和代币，它作为应用程序平台表现出色。此外，以太坊通过提供多功能且可与预言机和第 2 层解决方案互操作的系统，奠定了合约领域领导者的地位。此外，以太坊通过为借贷、借贷、交易和投资等金融服务提供去中心化生态系统，在加密金融领域占据一席之地。





DeFi 因其在项目、协议和平台方面的动态增长而被认为是加密货币领域的领跑者。它已成为该分行业内的网络效应领导者。





创新周期：创新周期是引入、采用和改进新技术、产品或服务时发生的周期。创新周期可以创造快速增长、颠覆和转型的时期，也可以创造停滞、整合和监管的时期。创新周期还可以为不同的加密项目创造机会和威胁，具体取决于它们的阶段、成熟度和竞争力。





创新周期可用于根据技术、经济和社会方面了解不同加密项目的演变和发展。创新周期还可以用于根据不同加密项目的愿景、路线图和里程碑来预测和准备应对不同加密项目的未来趋势和挑战。创新周期还可以用于根据创新、差异化和价值主张来比较和对比不同的加密项目。





以比特币为例。它可以被视为加密货币创新周期的先驱和领导者，因为它推出了加密货币行业第一个也是最具突破性的技术、产品和服务：区块链、比特币和点对点电子现金系统。这也是最成熟、最稳定的加密货币项目，具有众多创新周期，例如扩容辩论、SegWit 激活或闪电网络开发。因此，可以说比特币是最具弹性和适应性的加密项目，因为它经历了包括硬分叉、禁令和攻击在内的一系列挑战。相反，以太坊可以被视为加密创新周期的追随者和挑战者，因为它为加密行业引入了第二大最具影响力的技术、产品和服务：智能合约、以太和去中心化应用平台。





同样，由于 DAO 黑客、以太坊 2.0 升级和 EIP-1559 提案等多个创新周期，以太坊可能也是所有其他加密项目中最具活力和多样性的。此外，以太坊作为一种多功能且可互操作的加密货币而脱颖而出，因为它允许各种技术、产品和服务，例如去中心化借贷、借贷、交易和投资。





投资组合多元化是加密货币世界的一项策略。它涉及投资具有风险、回报和相关性等特征的各种资产。通过加密货币多元化，投资者可以减少市场波动、项目不确定性和监管变化等风险。此外，它还可以帮助他们利用资产提供的增长潜力、创收和稳定性来提高预期回报。





在优化资产配置和绩效方面，投资组合多元化起着至关重要的作用。它会考虑风险回报状况、资产之间的相关性和市值等因素来做出投资决策。此外，它还允许投资者通过选择加密资产的数量和权重来平衡多元化和集中度。

结论

在本文中，我们探讨了博弈论如何成为交易者和投资者的工具。通过思考和理性决策，个人可以智胜市场。达到他们想要的结果。我们还提供了在交易和投资中利用博弈论来优化策略和最大化利润的建议和资源。通过阅读本文，您将深入了解如何使用博弈论来提高您的交易和投资技能，从而使您在市场上占据优势。





博弈论通过帮助我们理解与交易所、鲸鱼、机器人和监管机构等市场参与者相关的行为、激励和预测，证明了它在加密生态系统中的重要性。此外，它使我们能够通过将潜在收益与相关风险进行比较来评估比特币、以太坊和 DeFi 等项目。此外，博弈论通过确定不同加密资产的分配，在投资组合多元化方面发挥着作用。









我希望这篇文章能够启发和激励您将博弈论应用到您自己的加密活动中，并探索更多的信息和学习来源。现在，出去赚钱吧！

