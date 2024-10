Crypto Trading : maîtriser les marchés avec la théorie des jeux.

Le trading de crypto-monnaies est largement connu comme la pratique consistant à acheter et à vendre des crypto-monnaies. Cependant, tout le monde n’est pas conscient du rôle que joue la théorie des jeux dans l’analyse des résultats commerciaux.

La théorie des jeux, qui combine des éléments mathématiques et économiques, explore la manière dont les individus rationnels interagissent et prennent des décisions lorsque leurs actions ont un impact sur les résultats de chacun. En tirant parti de la théorie des jeux, les traders peuvent faire des choix qui déjouent le marché. De plus, la théorie des jeux permet aux traders de crypto d’anticiper et de répondre aux comportements et motivations des acteurs du marché, comme les bourses, les baleines (investisseurs), les robots (programmes de trading automatisés) et les régulateurs.





Dans cet article, je fournirai un aperçu des principes fondamentaux de la théorie des jeux et de son applicabilité dans toutes les dimensions de l' écosystème cryptographique . Ceux-ci incluent le minage, le jalonnement (participation à des réseaux de preuve de participation), les mécanismes de gouvernance et les token omics (l'étude des systèmes économiques des jetons de crypto-monnaie). De plus, je proposerai des suggestions et des outils aux traders pour optimiser leurs stratégies en intégrant efficacement les principes de la théorie des jeux. Cette optimisation peut conduire à la rentabilité.





Enfin, j’examinerai comment la théorie des jeux aide les investisseurs en cryptographie à évaluer les opportunités et les risques associés aux projets de cryptographie tout en diversifiant leurs portefeuilles en conséquence. En lisant cet article, vous apprendrez à utiliser les principes de la théorie des jeux pour affiner vos compétences en matière de trading et d'investissement. Cette nouvelle compréhension vous permettra d’acquérir un avantage sur le marché.

Bases de la théorie des jeux













Joueurs : Ce sont les individus qui participent au jeu, chacun avec ses objectifs et ses préférences. Stratégies : Désignant les choix ou actions disponibles à chaque joueur au cours de la partie. Gains : Les résultats ou récompenses reçus par chaque joueur en fonction de ses stratégies et de celles de ses homologues. Informations : Les connaissances possédées par chaque joueur, y compris les règles du jeu, les stratégies disponibles et les gains associés à lui-même et aux autres joueurs. Équilibre ; Un état dans lequel aucun joueur n’est motivé pour modifier sa stratégie compte tenu de ce qu’il sait des stratégies employées par les autres.



La théorie des jeux nous permet de modéliser. Analyser les types de jeux tels que ;

Jeux coopératifs vs jeux coopératifs : Dans les jeux coopératifs, les joueurs peuvent communiquer et collaborer pour atteindre un objectif commun. Dans les jeux coopératifs, cependant, les joueurs agissent de manière indépendante et s’affrontent en mettant l’accent sur la maximisation de leurs gains individuels.



La différence entre les jeux à somme nulle et non nulle : dans les jeux à somme nulle, le résultat total pour tous les joueurs reste constant, ce qui signifie que le gain d'un joueur est égal à la perte d'un autre joueur. En revanche, dans les jeux à somme nulle, le résultat global peut varier pour tous les acteurs impliqués. Cela signifie que la coopération et le gain mutuel sont possibles.





Distinction entre jeux séquentiels : Les jeux simultanés impliquent que les joueurs prennent leurs décisions simultanément sans connaître leurs choix. Au contraire, les jeux séquentiels obligent les joueurs à prendre des décisions les uns après les autres, leur donnant ainsi la possibilité d'observer les choix faits par les joueurs précédents.





Jeux à informations complètes ou incomplètes : Dans les jeux à informations complètes, les joueurs ont une connaissance complète du jeu, comme les règles, les stratégies et les gains de tous les joueurs. Dans les jeux à informations incomplètes, les joueurs ont une connaissance limitée ou incertaine de certains aspects du jeu, tels que les préférences, les actions ou les croyances des autres joueurs.





Jeux d'information parfaite ou imparfaite : Dans les jeux d'information parfaite, les joueurs ont une connaissance complète de l'histoire du jeu, comme les choix et les résultats de tous les mouvements précédents. Dans les jeux à information imparfaite, les joueurs ont une connaissance limitée, voire inexistante, de l'histoire du jeu, comme les choix et les résultats de tout ou partie des mouvements précédents.





Voici quelques exemples de modèles de théorie des jeux pertinents pour l’écosystème cryptographique :

Le dilemme du prisonnier : il s'agit d'un exemple classique de jeu d'information complet, non coopératif, simultané et à somme nulle, dans lequel deux prisonniers sont interrogés séparément et doivent décider s'ils doivent avouer ou garder le silence. La matrice des gains du jeu est présentée ci-dessous :



confesser silencieux confesser -5, -5 0, -10 silencieux -10, 0 -1, -1

Dans le jeu, l'équilibre de Nash se produit lorsque les deux prisonniers décident d'avouer, ce qui entraîne un gain de 5 pour chacun d'eux. Cela se produit parce que les aveux sont la stratégie de chaque prisonnier, indépendamment de ce que l’autre prisonnier choisit de faire. Cependant, il est important de noter que ce résultat n'est pas optimal pour les détenus. En fait, ils seraient mieux lotis s’ils restaient tous les deux silencieux et recevaient un gain de 1 chacun. Cette situation illustre un résultat Pareto, où il existe un autre résultat qui pourrait améliorer la situation d’un joueur sans aggraver la situation d’un autre joueur.





Le concept du dilemme du prisonnier peut servir d’illustration de l’équilibre entre coopération et défection au sein de l’écosystème crypto. Divers aspects, jalonnement, gouvernance et token omics par ce compromis. Par exemple, dans le secteur minier, les participants peuvent choisir de coopérer en adhérant aux règles de consensus du réseau ou de faire défaut en lançant une attaque à 51 % afin de manipuler la blockchain.





Les jalonneurs sont confrontés à une décision : coopérer en jalonnant leurs jetons pour améliorer la sécurité du réseau ou faire défection en vendant leurs jetons pour gagner.





Les détenteurs de jetons ont également des options : coopérer en votant pour des propositions qui profitent au projet dans son ensemble ou faire défection en votant en fonction de leurs intérêts. De même, les émetteurs de jetons peuvent choisir entre la coopération (distribution équitable et transparente des jetons) ou la défection (manipulation de l’offre et des prix).









Le concept d’équilibre de Nash fait référence à un scénario dans lequel aucun joueur n’a de motivation pour modifier sa stratégie compte tenu des stratégies adoptées par les joueurs. Pour déterminer un équilibre de Nash, on peut utiliser la fonction de réponse.





Ce qui mappe la stratégie d’un joueur à la meilleure stratégie d’un autre joueur, compte tenu de la matrice des gains du jeu.





Un équilibre de Nash peut être unique, multiple ou nul, selon le jeu. Un équilibre de Nash peut également être stable ou instable, selon la façon dont les acteurs réagissent aux écarts par rapport à l'équilibre.





L’équilibre de Nash peut être utilisé pour comprendre le comportement et les incitations des acteurs du marché de la cryptographie, tels que les bourses, les baleines, les robots et les régulateurs. Par exemple, les bourses peuvent choisir de coter ou de radier certains actifs cryptographiques, en fonction de la demande et de l’offre du marché et des réglementations de la juridiction. Les baleines peuvent choisir d’acheter ou de vendre de grandes quantités d’actifs cryptographiques, en fonction des mouvements de prix et de la liquidité du marché. Les robots peuvent choisir d'exécuter ou d'annuler certains ordres de trading, en fonction des signaux du marché et des algorithmes de trading. Les régulateurs peuvent choisir d’adopter ou de rejeter certaines politiques cryptographiques, en fonction de l’opinion publique et de l’impact économique.





Le point Schelling : C'est un concept qui décrit une situation où les joueurs peuvent coordonner leurs stratégies sans communication, en choisissant l'option la plus marquante ou la plus évidente. Un point de Schelling peut être basé sur des connaissances communes, des conventions, des attentes ou des points focaux. Un point de Schelling peut être utilisé pour résoudre des problèmes de coordination, dans lesquels les joueurs doivent se mettre d'accord sur un résultat commun sans connaître les préférences des autres joueurs.





Le point de Schelling peut être utilisé pour expliquer l’émergence et l’adoption de certains standards et normes cryptographiques, tels que Bitcoin , Ethereum et DeFi. Par exemple, Bitcoin peut être considéré comme un point de Schelling pour la crypto-monnaie, car il s’agit de l’actif cryptographique le plus connu, accepté et utilisé au monde. Ethereum peut être considéré comme un point de Schelling pour la plate-forme de cryptographie, car il s'agit du réseau de cryptographie le plus populaire, le plus polyvalent et le plus innovant prenant en charge les contrats intelligents, les dApps et les jetons. DeFi peut être considéré comme un point de Schelling pour la crypto-finance, car il s'agit du système de cryptographie le plus avancé, décentralisé et ouvert qui offre divers services financiers, tels que le prêt, l'emprunt, le trading et l'investissement.

source : mindyourdecisions.com

**Théorie des jeux et trading de crypto-monnaies

\

Le trading de crypto implique des participants et des stratégies qui peuvent différer en fonction des conditions du marché et des informations disponibles. Les traders sont confrontés à des défis tels que les fluctuations des prix, les tendances du marché, les opportunités d'arbitrage, la manipulation du marché et les déséquilibres d'information. Pour réussir dans ce jeu, les traders doivent comprendre la dynamique et les tactiques qu'ils peuvent utiliser pour déjouer le marché et atteindre leurs objectifs.





La théorie des jeux offre des informations aux traders en analysant le comportement et les motivations des autres acteurs du marché, notamment les bourses, les baleines, les robots et les régulateurs. En tirant parti des principes de la théorie des jeux, les traders peuvent optimiser leurs stratégies. Maximisez les profits. Voici quelques conseils et outils pratiques pour aider les traders de crypto à améliorer leurs compétences en trading en utilisant la théorie des jeux :





Arbres à gibier ; des représentations de jeux qui cartographient les points de décision pour chaque joueur ainsi que les actions ou les résultats possibles. L'utilisation d'arbres de jeu permet aux traders de visualiser des scénarios résultant de leurs décisions commerciales tout en identifiant les stratégies optimales pour chaque situation.

Un arbre de jeu peut également aider les traders de crypto-monnaie à prédire et à réagir aux comportements et aux réponses des acteurs du marché, ainsi qu'à évaluer la valeur potentielle et le risque associé à chaque stratégie de trading.





Par exemple, un trader de crypto-monnaie peut utiliser un arbre de jeu pour prendre des décisions d’achat ou de vente d’un actif de crypto-monnaie. Cette décision est basée sur des facteurs tels que le prix du marché, les tendances, le volume des transactions et le prix futur attendu. De plus, un arbre de jeu peut aider les traders à déterminer s'il convient d'utiliser un ordre limité ou un ordre au marché en tenant compte d'aspects tels que la liquidité, le glissement et les frais de change. De plus, lorsqu'il s'agit de choisir entre les ordres stop loss et les ordres stop suiveurs, des facteurs tels que la volatilité du marché, la dynamique et le ratio risque/récompense jouent un rôle.





Concernant l'induction , il s'agit d'une approche utilisée pour déterminer la stratégie des jeux séquentiels en travaillant à rebours depuis la fin de la partie. En considérant les conséquences et les gains de chaque action, l’induction en amont aide les traders de crypto à identifier la réponse pour chaque possible. De plus, cette méthode permet aux traders d'éliminer les stratégies dominées, c'est-à-dire les stratégies inférieures aux autres, quelles que soient les actions de l'adversaire.





Par exemple, un commerçant impliqué dans la crypto-monnaie peut recourir à l’induction pour déterminer s’il doit continuer à détenir ou à vendre un actif cryptographique. Ils y parviennent en comparant les gains de la détention à ceux de la vente à chaque instant et en sélectionnant le plan d'action qui maximise leurs rendements. De plus, l’induction en amont peut également être utilisée par les traders pour décider s’il est avantageux pour eux d’entrer ou de sortir d’un marché de cryptomonnaie.





Les stratégies mixtes font référence à l’approche consistant à choisir parmi des actions avec certaines probabilités au lieu d’opter pour une seule action avec une totale certitude. Cette technique est bénéfique pour les traders car elle leur permet d'introduire du caractère aléatoire dans leurs actions, ce qui rend plus difficile pour les autres acteurs du marché de prédire leurs mouvements. En employant des stratégies, les traders de crypto peuvent également capitaliser sur les faiblesses et les erreurs commises par d'autres acteurs du marché, en sélectionnant les actions qui devraient rapporter les gains possibles par rapport à leurs choix probables.





À titre d’exemple, un trader de crypto-monnaie peut utiliser une stratégie pour décider d’acheter ou de vendre un actif de crypto-monnaie. Ils peuvent attribuer des probabilités à chaque action en fonction des signaux du marché et des indicateurs de trading. De plus, lorsqu'il décide entre l'analyse et l'analyse fondamentale, un trader de crypto peut appliquer une stratégie en attribuant des probabilités à chaque méthode en fonction du sentiment du marché et des événements d'actualité. De plus, pour déterminer s'il convient d'adopter une stratégie à terme ou à long terme, des probabilités peuvent être attribuées à chaque horizon temporel en fonction du cycle du marché et de l'orientation de la tendance.





La mise à jour bayésienne est une approche utilisée pour ajuster les croyances et les probabilités d'une personne à la lumière d'informations et de preuves.





La mise à jour bayésienne est un outil destiné aux traders car elle leur permet d'intégrer de nouvelles informations et preuves dans leurs décisions commerciales. Cela les aide à ajuster leurs stratégies en fonction des données, réduisant ainsi l’incertitude et les biais. En s’appuyant sur des sources fiables, les traders de crypto peuvent prendre des décisions éclairées.





Par exemple, un commerçant de crypto peut utiliser la mise à jour bayésienne pour mettre à jour sa croyance et sa probabilité concernant le prix futur d'un certain actif cryptographique sur la base des nouvelles informations et preuves issues des données de marché, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale et des événements d'actualité. Un commerçant de crypto peut également utiliser la mise à jour bayésienne pour mettre à jour ses convictions et ses probabilités concernant la fiabilité et la sécurité d'un certain échange cryptographique sur la base des nouvelles informations et preuves provenant des données d'échange, des avis des utilisateurs, de la conformité réglementaire et des audits de sécurité. Un trader de crypto peut également utiliser la mise à jour bayésienne pour mettre à jour ses convictions et ses probabilités concernant la légitimité et la qualité d'un certain projet de cryptographie sur la base des nouvelles informations et preuves provenant des données du projet, du livre blanc, de l'équipe et de la communauté.

Théorie des jeux et investissement cryptographique

Investir dans les crypto-monnaies est une entreprise qui implique des considérations à long terme et des résultats incertains. Le succès des investissements dépend fortement des progrès et de l’adoption de l’industrie de la cryptographie. Les investisseurs en crypto sont confrontés à une série d’obstacles et d’opportunités, notamment les fluctuations du marché, les cycles d’innovation, les effets de réseau et la concurrence. Il est essentiel que les investisseurs en cryptographie comprennent le potentiel et les risques des projets de cryptographie, ainsi que les stratégies permettant de diversifier leur portefeuille et d'atténuer les risques.





L'application de la théorie des jeux peut être bénéfique pour évaluer les potentiels et les risques associés à des projets comme Bitcoin, Ethereum et DeFi. De plus, la théorie des jeux offre un aperçu des techniques de diversification de portefeuille, des stratégies de gestion des risques et de la maximisation des rendements. Pour améliorer leurs compétences en matière d'investissement et obtenir un avantage sur le marché, voici quelques lignes directrices et ressources que les investisseurs en crypto peuvent utiliser pour intégrer la théorie des jeux.





Effets de réseau : ils font référence au phénomène selon lequel la valeur d'un produit ou d'un service augmente à mesure que davantage d'individus commencent à l'utiliser.





Les effets de réseau ont le pouvoir de générer une réaction en chaîne, dans laquelle une augmentation du nombre d’utilisateurs attire les utilisateurs et une augmentation de la valeur attire la valeur. Ces effets peuvent également conduire à des situations dans lesquelles un produit ou un service domine le marché et capte la majeure partie de la part de marché et de la valeur.





Nous pouvons utiliser les effets de réseau pour évaluer le potentiel et la valeur des projets de crypto-monnaie en tenant compte de facteurs tels que la taille, la croissance et l'engagement de leur base d'utilisateurs, de la communauté de développeurs et de l'écosystème global. De plus, les effets de réseau peuvent nous aider à identifier les points tournants et la masse critique des projets de cryptographie, où ils atteignent un point de non-retour et deviennent imparables.









Par exemple, lorsqu’il s’agit de crypto-monnaie, Bitcoin s’impose comme le leader en termes d’effet de réseau. Il possède le réseau d’utilisateurs, de mineurs, de nœuds et d’échanges le plus ancien et le plus sécurisé. De plus, Bitcoin est en tête du peloton lorsqu’il s’agit d’être une réserve de valeur dans le monde. Sa capitalisation boursière est inégalée, avec un taux d'inflation et une reconnaissance et une adoption généralisées. En plus de cela, Bitcoin prend la tête en termes d’innovation dans le domaine. Son protocole et sa communauté sont robustes, résilients et adaptables.





D’un autre côté, Ethereum brille en tant que leader de l’effet de réseau dans certains aspects de la crypto-monnaie. Elle excelle en tant que plate-forme pour les applications grâce à son important réseau de développeurs qui proposent continuellement des dApps et des jetons innovants. De plus, Ethereum reste un leader en matière de contrats en proposant un système polyvalent et interopérable avec les oracles et les solutions de couche 2. De plus, Ethereum prend le devant de la scène dans le domaine de la crypto-finance en fournissant un écosystème décentralisé pour les services financiers, tels que les prêts, les emprunts, les échanges et les investissements.





DeFi peut être considéré comme le leader dans le monde des crypto-monnaies avec sa croissance dynamique en termes de projets, de protocoles et de plateformes. Elle est devenue un leader en matière d’effet de réseau dans ce sous-secteur.





Cycles d'innovation : les cycles d'innovation sont les cycles qui se produisent lorsque de nouvelles technologies, produits ou services sont introduits, adoptés et améliorés. Les cycles d’innovation peuvent créer des périodes de croissance rapide, de perturbation et de transformation, ainsi que des périodes de stagnation, de consolidation et de réglementation. Les cycles d’innovation peuvent également créer des opportunités et des menaces pour différents projets de cryptographie, en fonction de leur stade, de leur maturité et de leur compétitivité.





Les cycles d’innovation peuvent être utilisés pour comprendre l’évolution et le développement de différents projets de cryptographie en fonction de leurs aspects technologiques, économiques et sociaux. Les cycles d’innovation peuvent également être utilisés pour prédire et se préparer aux tendances et défis futurs de différents projets de cryptographie en fonction de leur vision, de leur feuille de route et de leurs jalons. Les cycles d’innovation peuvent également être utilisés pour comparer différents projets de cryptographie en fonction de leur innovation, de leur différenciation et de leur proposition de valeur.





Prenez Bitcoin, par exemple. Il peut être considéré comme le pionnier et le leader du cycle d’innovation cryptographique dans la mesure où il a introduit la première et la plus révolutionnaire technologie, produit et service de l’industrie cryptographique : blockchain, bitcoin et système de paiement électronique peer-to-peer. Il s'agit également du projet de crypto-monnaie le plus mature et le plus stable, avec de nombreux cycles d'innovation tels que le débat sur la mise à l'échelle, l'activation de SegWit ou le développement de Lightning Network. On peut donc dire que Bitcoin est le projet de cryptographie le plus résilient et le plus adaptable puisqu’il a survécu à un certain nombre de défis, notamment des hard forks, des interdictions et des attaques. À l’inverse, Ethereum peut être considéré comme un adepte et un challenger du cycle d’innovation cryptographique puisqu’il a introduit la deuxième technologie, produit et service le plus impactant dans l’industrie cryptographique : les contrats intelligents, l’éther et la plate-forme d’applications décentralisée.





De même, Ethereum est peut-être aussi le plus dynamique et le plus diversifié parmi tous les autres projets de cryptographie en raison de plusieurs cycles d'innovation qui incluent le hack DAO, la mise à niveau Ethereum 2.0 et la proposition EIP-1559, entre autres. De plus, Ethereum se distingue comme étant l’une des crypto-monnaies polyvalentes et interopérables, car elle permet diverses technologies, produits et services, tels que les prêts, emprunts, échanges et investissements décentralisés.





Diversifier son portefeuille est une stratégie dans le monde des cryptomonnaies. Cela implique d'investir dans une variété d'actifs présentant des caractéristiques telles que le risque, le rendement et la corrélation. En diversifiant les cryptomonnaies, les investisseurs peuvent réduire leur exposition aux risques tels que les fluctuations du marché, les incertitudes des projets et les changements réglementaires. De plus, cela les aide à augmenter leurs rendements attendus en tirant parti du potentiel de croissance, de la génération de revenus et de la stabilité offerts par les actifs.





Lorsqu'il s'agit d'optimiser l'allocation et la performance des actifs, la diversification du portefeuille joue un rôle crucial. Il prend en compte des facteurs tels que le profil risque-rendement, la corrélation entre les actifs et la capitalisation boursière pour prendre des décisions d'investissement. De plus, il permet aux investisseurs de trouver un équilibre entre diversification et concentration en sélectionnant le nombre et la pondération des actifs cryptographiques.

Conclusion

Dans cet article, nous avons exploré comment la théorie des jeux peut être un outil pour les traders et les investisseurs. En recourant à la réflexion et à la prise de décision rationnelle, les individus peuvent déjouer le marché. Atteindre les résultats souhaités. Nous avons également fourni des conseils et des ressources pour tirer parti de la théorie des jeux dans le trading et l'investissement afin d'optimiser les stratégies et de maximiser les profits. En lisant cet article, vous avez appris à utiliser la théorie des jeux pour améliorer vos compétences en matière de trading et d'investissement, vous donnant ainsi un avantage sur le marché.





La théorie des jeux prouve son importance au sein de l’écosystème cryptographique en nous aidant à comprendre les comportements, les incitations et les prédictions liés aux acteurs du marché tels que les bourses, les baleines, les robots et les régulateurs. De plus, cela nous permet d’évaluer des projets tels que Bitcoin, Ethereum et DeFi en comparant leurs gains potentiels aux risques associés. De plus, la théorie des jeux joue un rôle dans la diversification des portefeuilles en déterminant l’allocation des différents actifs cryptographiques .









J'espère que cet article vous a inspiré et motivé à appliquer la théorie des jeux à vos propres activités de cryptographie et à explorer davantage de sources d'information et d'apprentissage. Maintenant, allez-y et gagnez de l'argent !