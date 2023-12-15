创建第一个 NPM 包的最简单方法

本指南将引导您使用microbundle从开始到结束构建和发布 NPM 包的最简单过程。
让我们来谈谈
microbundle 。我发现它对于简单的库特别有效，因为您不必担心配置，使您可以专注于开发包。
以下是其功能的简短列表：
package.json中添加一个“exports”字段
tsconfig.json
基本上，
microbundle是构建在rollup.js之上的。如果您要构建的库比我在本文中提到的更复杂，您可以考虑使用纯
rollup.js配置。
作为示例，让我们创建一个简单的库来对两个数字求和，该库将仅导出一个函数
sum 。
为项目创建一个文件夹，并使用默认值运行
npm init生成
package.json
在
src文件夹中创建
index.ts
// src/index.ts export function sum(a: number, b: number) { return a + b; }
安装
microbundle
npm i -D microbundle
使用以下值更新
package.json ：
// package.json ... "type": "module", "source": "src/index.ts", // your source code "exports": { "types": "./dist/index.d.ts", // TypeScript declaration file "require": "./dist/index.cjs", // CommonJS entry point "default": "./dist/index.esm.js" // ES Module entry point }, "main": "./dist/index.cjs", // where to generate the CommonJS bundle "module": "./dist/index.esm.js", // where to generate the ESM bundle "unpkg": "./dist/index.umd.js", // where to generate the UMD bundle "types": "./dist/index.d.ts", // TypeScript declaration file for the package "scripts": { "build": "microbundle", // compiles "source" to "main", "module", "unpkg" "dev": "microbundle watch" // re-build when source files change } ...
运行构建脚本
npm run build
输出应准确包含我们在
package.json中声明的文件
瞧，我们制作了第一个包。让我们看一下更复杂的场景。
如果你想将 React 添加到你的库中，你仍然可以使用它
microbundle ，但是现在，你的构建命令应该如下所示：
microbundle --jsx React.createElement --jsxFragment React.Fragment --jsxImportSource react --globals react/jsx-runtime=jsx
将命令添加到
package.json到
build脚本中以方便将来：
// package.json ... "scripts": { "build": "microbundle --jsx React.createElement --jsxFragment React.Fragment --jsxImportSource react --globals react/jsx-runtime=jsx" } ...
在构建 UI 库时，您可能需要一个沙箱，您可以在其中开发、可视化组件并为文档提供演示组件。
故事书来了。它是一个沙箱，拥有自己方便的界面和捆绑器，您可以在其中轻松描述组件的各种状态。组件状态的每次捕获都称为“故事”。
这张图片取自他们的文档，显示了它的样子：
安装 Storybook 非常简单；只需在库中运行命令：
npx storybook@latest init
此命令将安装 Storybook 所需的所有依赖项，添加要运行的脚本，并将 Storybook 构建到
package.json中，使用默认配置创建文件夹
.storybook ，并将一些故事示例添加到文件夹
src/stories中。
您可以通过以下两种方式之一添加样式：CSS 文件或 CSS-in-JS。 CSS 文件允许轻松自定义，但需要单独包含，而 CSS-in-JS 简化了样式，但增加了包大小。
CSS文件
在src目录下创建一个CSS文件，并将其导入到根react组件文件中：
// src/index.tsx import './styles.css'; export const MySuperComponent = () => { return ( <h1 className="title">Hi there!</h1> ) };
那么，让我们再次运行构建命令。
npm run build
您导入的
styles.css文件将在
dist文件夹中创建：
伟大的！我们已经获得了具有必要样式的 CSS 文件。然而，这个解决方案有一点不便。包安装后需要单独添加CSS文件。
因此，您的库的用户将需要使用 CSS 加载器（例如，webpack 的 CSS 加载器）来处理您的 CSS 文件，其用法如下所示：
import { MySuperComponent } from 'my-super-library'; import 'my-super-library/dist/styles.css'; export const App = () => { return ( <MySuperComponent /> ); }
JS 中的 CSS
您可以使用样式组件等库来实现此目的。它看起来像这样：
import styled from 'styled-components'; const Title = styled.h1` font-size: 30px; font-weight: bold; `; export const MySuperComponent = () => { return ( <Title>Hi there!</Title> ) };
使用此解决方案，用户无需导入 CSS 文件并为其项目添加特殊的加载器。安装库后，该组件将具有自己的样式。然而，这会增加包的大小，并使用户更难以使用 CSS 选择器自定义元素。
选择最适合您的选项。我更喜欢使用 CSS 文件，因为它允许用户使用 CSS 选择器自定义任何元素，不会影响包大小，并且工作速度更快。
README.md文件提供有关您的库、如何安装它、它的基本用法以及它所具有的功能的信息。这通常是开发人员在遇到您的存储库或 NPM 包时阅读的第一个文件，因此它应该简洁且内容丰富。
我喜欢按以下顺序创建结构：
您可以参考我的包中的
README.md文件示例，例如dot-path-value和react-nested-dropdown ，以获取灵感。
这是一个重要的部分，因为如果你做错了，用户可能会面临版本冲突或其他问题，他们将不得不删除你的库。那么，让我们看一下依赖类型之间的主要区别。
microbundle软件包，而用户不需要使用该软件包，则将其保留在 devDependency 中，并且它不会出现在捆绑包中。
“peerDependency”是您的包使用但不会包含在您的包中的依赖项。您的包将利用用户在其项目中拥有的依赖项的版本。
基本上，如果我们为其生态系统创建一个库，我们应该指定对等依赖关系。例如，如果您正在创建 React 组件，请将 React 设置为对等依赖项。如果开发带有日历的React组件，请添加React和日期计算库（例如date-fns）作为peerDependency。
如果用户的项目中没有指定的对等依赖项，
npm install命令将显示警告，但不会自动安装依赖项。
举一个小例子来说明它的外观：
// package.json ... "dependencies": { // libraries which will be installed along with your library "clsx": "^1.2.1" // just library for className combining }, "peerDependencies": { // user should have these packages installed "react": "^16.8.0 || ^17.0.0 || ^18.0.0" // user should have react 16.8+ version }, "devDependencies": { // won't be in user's bundle, these libraries just for your developing needs "@types/react": "^18.2.33", "react": "^18.2.0", // in case if we are using storybook, we need actual react library to render our components there "microbundle": "^0.15.1", }, ...
如果您要发布 NPM 包，则意味着它将可以公开访问（如果您有免费帐户）。要收集用户的反馈，您可以为原始代码创建 GitHub 存储库。人们可以在那里提出问题并与您就您的包裹进行沟通。您还可以描述您的发布并获得一些星星！
您当然可以跳过这一步，但它是开发人员文化不可或缺的一部分，并且可以为开源做出宝贵的贡献。
在发布包之前，必须确保
package.json文件配置正确。以下是需要遵循的一些重要步骤：
命名并尝试描述您的库的核心功能。例如：
"name": "react-color-picker"
添加 GitHub 存储库信息（如果存在）：
... "homepage": "https://github.com/{your_repository}", "repository": { "type": "git", "url": "https://github.com/{your_repository}" }, "bugs": { "url": "https://github.com/{your_repository}/issues" }, ...
配置
files ：
... "files": [ "dist", ], ...
安装库时，您应该指定将包含在
node_modules中的文件。通常，包含
dist文件夹就足够了。
添加
keywords ：
关键字是描述您的包的字符串数组，NPM 使用它们进行搜索和推荐。选择您预计人们在搜索时会使用的与您的包裹相关的词语。让我们为
sum库创建关键字：
... "keywords": ["typescript", "math", "sum", "numbers", "arithmetic", "calculator", "calculation"] ...
指定您的技术非常重要，因为用户经常搜索“数学打字稿库”或“反应日历选择器”等术语。
如果还没有，请创建一个NPM帐户，然后在终端中运行
npm login ；按照提示验证您的帐户。默认情况下，你的包的版本是
1.0.0 ；您可以在
package.json文件中检查它。我建议将其更改为
0.0.1 。
运行
npm publish ，就完成了！以后若要更新版本，请使用命令
npm version patch来增加版本，然后使用
npm publish发布更新的包。
正如您所看到的，创建您自己的库非常容易！本质上，这就是创建和维护包所需的全部内容。如果您难以使用
microbundle限制您的库，我建议使用具有更具体配置的rollup.js 。
对于所有技能水平的开发人员来说，创建 NPM 包并为开源做出贡献都是一种有益且宝贵的经验。它允许您与社区分享您的代码，获得大量经验，并构建您的工作组合。