您应该将 Next.js 应用程序发布到 GitHub 页面

最近,我改进了 2048 Game 的开源版本,并决定将其迁移到 Next.js 和 React 18。现有游戏已发布到 GitHub Pages,没有任何自定义域。我正在考虑部署到 Vercel,但它会失去过去 3 年积累的 Google 自然流量。这意味着我需要尝试部署到 GitHub Pages,今天我将分享我学到的东西。





快速介绍

我将使用两个 GitHub 功能 – GitHub Actions 和 GitHub Pages。如果您还没有听说过它们,让我快速解释一下:





GitHub Actions就像可以在您的项目上执行任务的小工作流程。这就像有一个帮手,可以自动执行您告诉它做的事情。您可以使用操作来运行测试、进行质量检查或构建应用程序。就我而言,我使用此工作流程来自动化部署管道。





什么是GitHub 页面?将它们视为开发人员和开源项目的网络托管选项。您可以使用 GitHub Pages 分享您的作品集、托管开源项目的网站,或者只是发布您喜欢的项目(例如我的项目)。





现在让我们开始吧。

第 1 步 – 激活您的存储库的 GitHub 页面

为了发布我们的 Next.js 应用程序,我需要激活项目存储库的 GitHub Pages。您可以在“设置”选项卡中找到(下图中的 1),然后从左侧菜单中选择“页面” (2),然后找到允许我们指定部署源的下拉菜单(3)。









现在您需要将部署源更改为GitHub Actions 。









从现在开始,您的项目就有了一个专门的页面。您只需在那里发布内容即可。

第 2 步 – 配置 Next.js 构建流程

在部署 Next.js 应用程序之前,更改构建输出非常重要。默认情况下,Next.js 使用 Node.js 来运行应用程序,这与 GitHub Pages 不兼容。





GitHub Pages 旨在托管静态文件,这意味着我们只能在那里发布 HTML、CSS、JavaScript(和其他静态文件)。因此,我们需要在 Next.js 中启用静态页面生成。





为此,您将更改输出模式以在 next.config.js 内 export :





/** @type {import('next').NextConfig} */ const nextConfig = { output: "export", // <=== enables static exports reactStrictMode: true, }; module.exports = nextConfig;





现在,运行 next build 后,Next.js 将生成一个包含应用程序静态资源的 out 文件夹。在接下来的步骤中,我们将将此目录上传到 GitHub Pages。

第 3 步 – 修复丢失的图像

页面发布在域的子路径下,并以项目名称作为子路径。令人困惑?让我们以我的 2048 游戏的 URL 为例:





https://mateuszsokola.github.io/2048-in-react/





Github 为我的用户创建了一个名为mateuszsokola (我的用户名)的专用子域。但该项目是在子路径下发布的,在我的例子中是 /2048-in-react 。不幸的是,这将导致图像和样式丢失的问题。





默认情况下,Next.js 将所有静态资产映射到域。这意味着 favicon.ico 文件将解析为 mateuszsokola.github.io/favicon.ico 而不是 mateuszsokola.github.io/2048-in-react/favicon.icon 。





为了解决这个问题,我们可以通过在 next.config.js 文件中添加 basePath 来设置路径前缀:





/** @type {import('next').NextConfig} */ const nextConfig = { basePath: "/2048-in-react", // <=== here it is output: "export", reactStrictMode: true, }; module.exports = nextConfig;





就我而言,它是 /2048-in-react 因为我的项目名为 2048-in-react 。

请记住在项目目录的开头包含 ( / )。

第 4 步 – 创建 Github 操作

Next.js 正在生成可以发布到 GitHub Pages 的部署工件。现在是时候设置 Github Actions 来发布它们了。我决定将部署分为两个单独的操作以提高可重用性:





setup-node 操作将设置 Node.js 并安装所有依赖项。为 Node.js 设置提供独立操作将允许我将其重用于其他管道。例如,我有运行的管道 代码检查器 和 测试 。也许您还希望执行多个操作。





每次我们将代码合并到 main 分支时, publish 操作将构建 Next.js 工件并将其发布到 GitHub Pages。





让我首先解释一下 setup-node 操作。这是代码:





# File: .github/workflows/setup-node/action.yml name: setup-node description: "Setup Node.js ⚙️ - Cache dependencies ⚡ - Install dependencies 🔧" runs: using: "composite" steps: - name: Setup Node.js ⚙️ uses: actions/setup-node@v4 with: node-version: 20 - name: Cache dependencies ⚡ id: cache_dependencies uses: actions/cache@v3 with: path: node_modules key: node-modules-${{ hashFiles('package-lock.json') }} - name: Install dependencies 🔧 shell: bash if: steps.cache_dependencies.outputs.cache-hit != 'true' run: npm ci





重要提示:在项目的 .github/workflows/setup-node 目录中创建此文件。确保将其命名为 action.yml 。





这个片段有什么作用?





它创建了一个 composite 动作。 composite 操作允许您将多个工作流程步骤捆绑到一个操作中。如果不清楚的话,一旦我们进入第二个动作,你就会明白了。 它使用 Node.js 20 创建新的构建环境并安装项目依赖项。





这些是 setup-node 操作中最重要的部分。现在,让我们继续 publish 操作:





# File: .github/workflows/publish.yml name: publish-to-github-pages on: push: branches: - main permissions: contents: read pages: write id-token: write concurrency: group: "pages" cancel-in-progress: false jobs: build: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout 🛎️ uses: actions/checkout@v4 - name: Setup Node.js ⚙️ - Cache dependencies ⚡ - Install dependencies 🔧 uses: ./.github/workflows/setup-node - name: Setup Pages ⚙️ uses: actions/configure-pages@v4 with: static_site_generator: next - name: Build with Next.js 🏗️ run: npx next build - name: Upload artifact 📡 uses: actions/upload-pages-artifact@v3 with: path: ./out deploy: environment: name: github-pages url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }} runs-on: ubuntu-latest needs: build steps: - name: Publish to GitHub Pages 🚀 id: deployment uses: actions/deploy-pages@v4





在项目的 .github/workflows 目录中创建此文件。您可以根据自己的喜好命名该文件 - 我将其命名为 publish.yml 。





它能做什么?





每次将新代码推送或合并到 main 分支时都会触发此操作。 它使用 setup-node 操作来设置环境。我在上一个动作中创建的 composite 动作。现在您知道如何将 composite 操作包含在其他操作中。 该操作分为两个阶段:在第一阶段,正在构建 Next.js 应用程序。在第二阶段,第一阶段的工件上传到 GitHub Pages。





这些是部署管道中最重要的方面。我跳过了权限和并发设置,因为它们对于所有 GitHub Pages 部署都保持不变。





现在,操作已准备就绪,可以使用了。





提交和推送

提交更改并将其推送到 main 分支后,GitHub 将自动启动到 GitHub Pages 的部署。





要检查该流程,请导航到“操作”选项卡(下图中的 1),然后从左侧菜单中选择“发布到 github-pages”操作 (2) 。您将在屏幕上看到所有部署(它们称为工作流程)。









现在选择这些工作流程中的第一个,您将看到一个两阶段部署。在部署阶段,您可以在 GitHub Pages 上找到指向您网站的链接。





结论

Github Pages 不足以托管拥有数百万浏览量的网站。但它是托管您的作品集或开源项目网站的完美选择。





有许多免费选项可以托管我们的网站,例如 Vercel,但我想向您展示另一种选择。 GitHub Pages 是为开发人员构建的,我认为每个开发人员都应该熟悉它。





