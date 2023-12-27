你不是在建立个人品牌；而是在建立个人品牌。您只是在 LinkedIn 上发帖

“我知道你讨厌个人品牌的想法，但这是在喧闹的人群中脱颖而出并受到关注的最佳方式。”

我坚持这个想法。把自己放在那里肯定不容易或不舒服——既要受到关注，又要受到审查。但出于对书籍的热爱，我似乎无法理解“个人品牌”一词如何与在 LinkedIn 上发帖等同起来。





我见过人们共享无尽的框架。我见过帖子中附有不相关的图片（阅读：咖啡馆里的假偷拍🫠），其中有反反复复的建议，伪装成独特的见解。我见过交战策略；一毛钱一打。





我见过自称“LinkedIn 专家”的人试图说服人们使用这个或那个技巧来玩弄算法并提高凭据：更多点赞、更多评论、更多分享。





我在这里可能听起来居高临下，但我并不一定认为做上述任何事情有什么问题。除了可能不相关的图片部分。他们需要走了。重要时刻。





像某种仪式一样在 LinkedIn 上发帖并不能建立个人品牌。它肯定可以带你到达目的地A，但你不会走得太远。我会告诉你原因。

但什么是个人品牌呢？

个人品牌是您希望观众如何看待您和谈论您的方式。与声誉不同，它与别人对你的看法无关。这是关于你所塑造的形象以及其他人如何看待这个形象。





这个想法很简单。你可以控制关于你是谁、你做什么以及你所代表的价值观的叙述。你是这艘船的船长。你可以引导它朝你想要的方向行驶，而不是随波逐流。 LinkedIn 恰好提供了一个可以做到这一点的平台。





LinkedIn（或社交媒体）出现之前的日子、社交活动和会议曾经是发展品牌的平台。现在，它是社交媒体，尤其是专业领域的 LinkedIn。





使用社交媒体发展个人品牌要容易得多。您可以决定和引导人们对您的看法，并吸引合适的受众来赢得新业务、获得您梦想的工作并获得其他有利可图的工作。机会是无穷无尽的。





与此同时，为了推销特定的形象而捏造和炸毁事实要容易得多。因为归根结底，LinkedIn 是一个社交媒体网站，并不比 Instagram 或 Twitter 更好。但如果你没有言行一致的资格，你就只是一个副本的另一个副本。





我不会接受那些在扩展内容团队方面零经验的人提出的内容策略建议。如果某人总是错过最后期限，我就不会信任他的项目对时间敏感的人。你会？

你正在建造的是海市蜃楼

Hamlet Protein 首席执行官 Erik Vesser 自 2021 年以来一直在 LinkedIn 上发帖。在他的众多崇拜者和批评者中，许多人想知道像他这样的人从 LinkedIn 上的写作中得到了什么。





在回答为什么他为这项活动投入如此多的时间和精力时，埃里克在LinkedIn 的一篇文章中写道：





“这些帖子不是为了炫耀或吹牛。相反，它们是关于我作为首席执行官采取个人方法来提高哈姆雷特蛋白的品牌知名度......我相信与内部（以及潜在的外部）建立个人联系）我的网络可以而且将会帮助哈姆雷特蛋白质。”





他的帖子和见解主要围绕领导力、公司运营和农业领域；他在这些领域拥有第一手经验。这就是为什么他是真正的思想领袖。他能言出必行。





你看，这从来都不是你一周发帖多少次、在什么时间发帖、如何与他人的发帖互动或你给谁加了标签。这些都是让 LinkedIn 算法注意到的策略。或者我喜欢这样称呼它们：廉价的把戏。





请不要将病毒式传播误认为权威或真实性。这是一个虚荣指标。

包起来

如果您有成为思想领袖的雄心，请记住，证据总是在布丁中。不要通过分享平庸、重复的内容来展示专业知识，而是让你的作品来代表你的专业知识。谈论经验，分享从你正在做的工作中学到的东西，而不是谷歌的前 10 个结果。





因为在 LinkedIn 中，重要的始终是您发布的内容以及如何为您的目标受众带来价值和学习。发帖的频率或时间从来都不是问题。





如果您为某人的生活增添价值，他们就会按照您想要的方式记住您。这就是个人品牌的意义所在。