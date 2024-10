No estás construyendo una marca personal; Solo estás publicando en LinkedIn

"Sé que odias la idea de una marca personal, pero es la mejor manera de destacar y hacerte notar entre una multitud ruidosa".

Mantengo la idea. Seguramente no es fácil ni cómodo exponerse, tanto para llamar la atención como para el escrutinio de todo. Pero por amor a los libros, parece que no puedo entender cómo el término “marca personal” llegó a equipararse con publicar en LinkedIn.





He visto personas compartir marcos infinitos. He visto imágenes irrelevantes (léase: sinceras falsas en una cafetería 🫠) adjuntas a publicaciones con consejos regurgitados disfrazados de ideas únicas. He visto tácticas de participación; diez centavos la docena además.





He visto a los autoproclamados “expertos de LinkedIn” tratando de convencer a la gente de que utilice este o aquel truco para jugar con el algoritmo y mejorar las credenciales: más Me gusta, más comentarios, más acciones.





Puede que parezca condescendiente aquí, pero no necesariamente creo que haya nada malo en hacer algo de lo anterior. Excepto quizás por la parte de las imágenes irrelevantes. Necesitan irse. Gran momento.





Publicar en LinkedIn como si fuera algún tipo de ritual no es construir una marca personal. Seguro que puede llevarte al destino A, pero no llegarás muy lejos. Y te diré por qué.

Pero, ¿qué es incluso una marca personal?

La marca personal es cómo quieres que tu audiencia te vea y hable de ti. A diferencia de la reputación, no se trata de lo que los demás piensen de ti. Se trata de la imagen que has cultivado y de cómo los demás se relacionan con esa imagen.





La idea es sencilla. Puedes controlar la narrativa sobre quién eres, qué haces y los valores que defiendes. Eres el capitán del barco. Puedes dirigirlo en la dirección que quieras, en lugar de seguir las corrientes. Y resulta que LinkedIn proporciona una plataforma para hacer precisamente eso.





Los días previos a LinkedIn (o redes sociales), los eventos de networking y las conferencias solían ser la plataforma para desarrollar su marca. Ahora son las redes sociales, y especialmente LinkedIn en el ámbito profesional.





Es mucho más fácil desarrollar tu marca personal usando las redes sociales. Puedes dictar y dirigir la forma en que la gente te percibe y atraer a la audiencia adecuada para conseguir nuevos negocios, conseguir el trabajo de tus sueños y conseguir otros trabajos rentables. Las oportunidades son infinitas.





Al mismo tiempo, es mucho más fácil fabricar y hacer estallar la verdad para vender una imagen específica. Porque al final del día, LinkedIn es un sitio de redes sociales, no mejor que Instagram o Twitter. Pero si no tiene credenciales para predicar con el ejemplo, no es más que otra copia de una copia.





No aceptaré consejos de estrategia de contenido de alguien que no tiene experiencia en escalar equipos de contenido. No confiaré en alguien con un proyecto urgente si siempre no cumple con los plazos. ¿Lo harías?

Lo que estás construyendo es un espejismo

Erik Vesser, director ejecutivo de Hamlet Protein, ha estado publicando constantemente en LinkedIn desde 2021. De sus muchos admiradores y críticos, muchos se preguntaban qué ganaba alguien como él escribiendo en LinkedIn.





Respondiendo por qué dedica tanto tiempo y esfuerzo a la actividad, Erik escribe en un artículo de LinkedIn :





"Estas publicaciones no tratan de alardear o alardear. Más bien, tratan de adoptar un enfoque personal desde mi posición como CEO para impulsar el conocimiento de la marca Hamlet Protein... Creo que crear una conexión personal con aquellos dentro (y potencialmente fuera) ) mi red puede ayudar y ayudará a Hamlet Protein”.





Sus publicaciones y conocimientos se centran en el liderazgo, las operaciones de la empresa y el área de agricultura; dominios en los que tiene experiencia de primera mano. Por eso es un verdadero líder intelectual. Él puede predicar con el ejemplo.





Verás, nunca se ha tratado de cuántas veces publicas en una semana o a qué hora o cómo interactúas con las publicaciones de otros o a quién etiquetas. Estas son tácticas para hacerse notar por el algoritmo de LinkedIn. O como a mí me gusta llamarlos: trucos baratos.





No confunda la viralidad con la autoridad o la autenticidad. Es una métrica de vanidad.

Terminando

Si tiene la ambición de convertirse en un líder intelectual, recuerde que la prueba siempre está en el pudín. En lugar de compartir contenido mediocre y regurgitado para demostrar experiencia, deje que su trabajo hable por su experiencia. Hable desde la experiencia, comparta lo aprendido del trabajo que está haciendo, no de los 10 resultados principales de Google.





Porque en LinkedIn, siempre se ha tratado de QUÉ publicas y de cómo aportas valor y aprendizaje a las personas a las que te diriges. Nunca se ha tratado de la frecuencia o el momento de las publicaciones.





Si estás agregando valor a la vida de alguien, te recordarán de la manera que quieras. Y de eso se trata la marca personal.