你不值得追踪，对不起





我最近在互联网上看到的一个常见帖子是“我不跟踪你”声明，其中作者向读者保证他们不使用任何侵犯隐私的分析方法。





这是一件好事™ 。





我在 SaaS 工作的时间太长了，所以尽管我能理解这些工具为用户体验设计、营销、转换和其他令人作呕的流行语带来的价值，但我非常不喜欢“世界”的底层有多肮脏万维网”已成为。





冒着这篇文章演变成对用户隐私、匿名权以及在线广告行业彻底垃圾火的另一场咆哮的风险，我只想说：我从未见过更具侵入性的工具用于在每周的全体会议上，任何比虚荣心更重要的东西都会让每个人都深思熟虑。





看，我明白了。





了解您有多少潜在客户进来，有多少实际购买，以及这些数字如何随着您进行不同的营销（这与广告不同）和产品实验而变化，对于业务的增长非常有价值.





但是收集诸如个人身份信息和运行重定向活动之类的东西，对于外行来说，这基本上只是激进的商场售货亭供应商的数字等价物，因为你在走过时不小心与你进行了眼神接触，所以他们跟随你半英里——只是总的。





也就是说，我的网站肯定不是企业。这是一个博客；和一个平庸的。虽然我很高兴知道有多少人不时偶然发现它，但我不需要知道它。事实上，我最好还是不知道。如果我完全诚实，那不关我的事。





因此，在上述关于The Smol Web™的帖子中，我不跟踪你。





我不必，我也不在乎。





如果您从我选择向世界发布的内容中获得任何价值，那么我很想听听您的意见（并且可能会建议您进行心理评估以说明您对互联网内容的不良品味），但是如果您愿意漂浮在看不见的地方，那也很棒。





我希望您检查一下并享受您的住宿。

也发表在flower.codes