あなたは追跡する価値がありません、ごめんなさい

最近インターウェブ上でよく見られる投稿は、「私はあなたを追跡しません」という声明で、プライバシーを侵害する分析方法を一切採用していないことを著者が読者に保証しています。





これはGood Thing™です。





私はあまりにも長い間 SaaS で働いてきたので、これらのツールがユーザー エクスペリエンスのデザイン、マーケティング、コンバージョン、およびその他のギャグに値するバズワードにもたらす価値を理解できる限り、私は「世界の底辺がいかに怪しげであるかを強く嫌います。ワイドウェブ」となっています。





この投稿が、ユーザーのプライバシー、匿名性の権利、オンライン広告業界の完全なゴミの山についてのまた別の暴言に発展する危険を承知で、これだけは言っておきます。虚栄心よりも実質的なものは、毎週の全社会議で全員に深い考えをさせます。





ほら、わかった。





潜在的な顧客の数、実際に購入している顧客の数、およびさまざまなマーケティング (広告とは異なります) や製品の実験を行ったときにそれらの数がどのように変化するかを知ることは、ビジネスの成長にとって非常に重要です。 .





しかし、個人を特定できる情報を収集したり、リターゲティング キャンペーンを実行したりすることは、初心者にとっては、通りすがりに誤ってアイコンタクトをとったために、0.5 マイルも追いかけてくる積極的なショッピング モールのキオスク ベンダーのデジタル版にすぎません。全体。





そうは言っても、私のウェブサイトは間違いなくビジネスではありません.ブログです。そしてそれで平凡なもの。何十人もの人々が時々それに出くわすことを知ってうれしいですが、私はそれを知る必要はありません.本当は、知らない方がいいのかもしれません。私が完全に正直であるなら、それは私の気の利いた仕事ではありません。





そのため、前述の The Smol Web™に関する投稿と同様に、 I Do Not Track You .





私はする必要はありませんし、気にしません。





私が世に出すことを選んだものから何らかの価値を得ることができれば、ぜひご連絡をお待ちしております (また、インターネット コンテンツに対するあなたの趣味の悪さを説明するために、心理的な評価をお勧めすることもあります)。見えないところに浮かぶ、それならそれもいい。





ご確認いただき、ご滞在をお楽しみいただければ幸いです。

flower.codesでも公開されています