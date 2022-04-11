体验“导师时刻”的魔力

一两个月前，我写了一篇关于找到一位专职导师的非凡好处的文章。指导是一种强大的工具；这种关系可以帮助您以您从未想象过的方式成长。

但最近的一次采访让我思考——指导是否需要长期、持续的承诺？或者你也能在短暂的瞬间体验导师的魔力吗？

在与非凡的领导层斯科特米勒交谈后，我相信答案是肯定的。事实上，我什至会说，有时最强大的指导时刻发生在你最不期待的时候。

本周我想通过寻找和体验“导师时刻”力量的过程来告诉你。如果您一直在努力寻找长期的导师，或者您对将时间投入到一段可能无法获得回报的关系中的前景感到畏惧，那么这个适合您。

斯科特·米勒简介

与往常一样，我想简要介绍一下本周写作的受访者和灵感：斯科特·米勒。斯科特在富兰克林柯维工作了 23 年，他帮助组织打造卓越的领导者和团队。

他还撰写了亚马逊顶级新版本，领导力成功的管理混乱：成为您将追随的领导者的 30 个挑战，他通过主持多个有关领导力的播客取得了令人难以置信的成功。

斯科特是少数每次张开嘴都能说出智慧的人之一，我很荣幸能邀请他上节目。

瞬间指导的力量

斯科特是一个指导过很多人并被很多人指导过的人，所以我一定要在所有事情上都对他进行盘问。我们讨论了如何定义导师，如何找到导师，以及拥有职业和生活导师的巨大好处。

如果您对此感兴趣，我强烈建议您查看整个播客。这次采访中引人入胜的时刻的数量是疯狂的——你一定会带着充满新观点和激励想法的头脑走开。

但出于本文的目的，我想关注斯科特所说的真正挑战我对导师的看法的事情。他说：

“你可以在 30 分钟的一杯咖啡中找到一位导师。”

这是一个简单的陈述，但它充满了意义。在任何情况下都可以拥有导师的想法——不仅仅是通过长期、持续的关系——是非常强大的。

斯科特将这些简短的互动称为“导师时刻”。

“导师时刻可以在很短的谈话中发生。某人的智慧可以传授给你，并通过改变你的心态、行为和结果来彻底改变你的生活。”

那么，您如何为自己创造这些强大的导师时刻呢？这就是我今天要深入探讨的内容。让我们来看看。

为什么要寻找“导师时刻”？

如果你已经有一个既定的导师，你就会知道好处是巨大的；一个好的导师可以帮助你驾驭你的职业生涯，在你需要的时候提供明智的建议，并在别人面前拥护你。

然而，对于许多人来说，寻找导师是一项挑战。可能会出现一些问题：您可能不知道从哪里开始，您可能对向您尊敬的人寻求帮助的前景感到害怕，或者您过去可能与导师有过糟糕的经历。

幸运的是，你不需要一个正式的导师来获得有人在你的职业生涯中指导和支持你的好处。你还可以创造“导师时刻”——从你尊敬的人那里获得指导的机会，即使那个人没有被正式指定为你的导师。

导师时刻可能非常有价值，它提供了就特定问题获得反馈和建议的机会，以及与您尊重的人建立更深层次的关系。你不需要三年的承诺和每周的追赶来获得回报——即使是快速聊天也可能是有益的。

“我认为人们对导师制的概念感到害怕。他们之所以担心，是因为“我不会和西尔维斯特史泰龙在一起一年！”但是把自己推到那个舒适区之外，和一个有经验的人一起喝咖啡 30 分钟在他们的生活中取得了令人难以置信的成就，你仍然会从中得到一些东西。”

作为一个在我录制播客时偶然体验这些“导师时刻”的人，我倾向于同意 Scott 的观点。在担任成功故事播客主持人期间，我几乎了解了业务的各个方面。我采访了企业家、思想领袖、作家等等。

每一次对话都是一次学习新事物的机会，无论大小。无论是如何组织争论，如何与难相处的人打交道，或者仅仅是如何对自己的皮肤更有信心；我总是在与我钦佩的人聊天时走开，感觉我学到了一些东西。

而这一切都来自一个长达一小时的简单采访。

斯科特米勒的导师时刻示例

斯科特是一个在指导和领导领域工作了二十多年的人，所以我很想听听他对指导时刻的看法以及他的经历。

从 FranklinCovey 的联合创始人 Hiram Smith 那里，斯科特学到了一个强有力的教训，现在他将其融入到他的日常生活观中。我将逐字引用他所说的话：

“他教会了我这个概念：你可以通过三个镜头来看待生活。我必须我应该做，或者我得到。例如——我必须把垃圾拿出来，我应该把垃圾拿出来，或者我可以把垃圾拿出来。

我书中的第一位导师是一位名叫 Nick Vujicic 的人。尼克出生时没有四肢，没有手臂，也没有腿——只有躯干和头部。尼克很想在盐湖城一月五度的晚上把垃圾倒掉。 Nick Vujicic 从来没有把垃圾拿出来。

所以现在，每当我进入一项任务时——无论是解雇某人，还是从盐湖城飞往迈阿密——我都会这样想。我今天要坐七小时的飞机。我可以上斯科特的播客。从“我必须”、“我应该”到“我能”的心态转变；那是导师的时刻，它可以在很短的谈话中发生。”

那么，您如何安排自己的导师时刻呢？您不需要自己的播客。您不需要与 VIP 建立高层关系。您的导师时刻甚至不需要是对话；事实上，如果您对 Scott 上面分享的课程产生了共鸣，那么您阅读这篇文章就获得了良师益友的时刻！

寻找你的“导师时刻”

正如您可能已经猜到的那样，创建导师时刻并不像寻找长期导师那样漫长。这是其中一项福利——您只需安排一次咖啡约会、一次午餐，甚至一次 Skype 通话。

当然，您仍然需要找到适合您的人——但以下是您不再需要迂腐的事情：

1. 兼容性：瞬时导师不需要非常适合你——事实上，一些最受教的时刻来自与你不同的人。而且，由于您不是在寻找长期的导师，因此您可以在个性和工作方式等方面更加灵活。

2. 地点：你不需要和你的导师时刻伴侣住在附近甚至在同一个国家。多亏了技术，我们现在可以立即与世界各地的人们建立联系，就像我在成功故事播客中所做的那样。

3. 时间：你不必担心每周是否有几个小时可以用来指导。有了导师时刻，您只需要 30-60 分钟的不间断时间来充分利用体验。

4. 职业相似：有了长期的导师，你通常希望找到一个对你的职业和个人发展都有帮助的人。但是，借助导师时刻，您可以专注于当前需要帮助的特定主题或挑战。

随着时间的推移，您可以扩展您的导师时刻网络，以包括其他可以帮助您生活和职业的不同领域的人。

在临时导师中寻找什么

因此，这些是您在寻找临时导师时无需担心的事情。但是你应该寻找什么？

好吧，您理想的导师时刻伴侣将拥有一些关键的东西：

1. 专长：他们应该是您想进一步了解的主题或领域的专家。预先决定你想从体验中得到什么，并确保你的导师有知识来帮助你实现这一目标。

2. 经验：除了专业知识外，你的导师还应该在他们的领域拥有丰富的经验。这将帮助他们提供切实的建议和指导——而不仅仅是告诉你他们认为你应该做什么，他们将能够分享他们如何应对类似挑战的真实例子。

3. 不同的观点：如前所述，拥有临时导师的最大好处之一就是你可以向与你不同的人学习。这可以帮助您以新的眼光看待您的挑战和目标，并让您获得新的想法和观点。

当导师时刻刚刚发生

考虑到这些要点，我想强调一个事实，导师时刻并不总是精心安排的。它们也可以自然发生。

例如，您可能会在午餐时与一位资深同事分享一次意想不到的对话，让您看到新的职业机会。或者，您可能正在收听播客节目并听到客人分享一条完全改变您对业务的看法的建议。

事实上，多年来，我有无数的导师时刻帮助我发展业务并改善我的生活。我相信你也有——你可能只是没有意识到。

但是，您肯定可以采取一些步骤来吸引这些时刻并创造更多指导机会：

花时间和那些激励你并让你想成为更好的自己的人在一起。如果您经常参加研讨会、策划人等活动，或者甚至只有几个亲密的企业家朋友，您将不断接触到新的想法和观点。

乐于接受建议。这一点很关键——如果你总是拒绝接受新的建议或者不愿意尝试任何超出你舒适区的东西，你就会错过很多很好的机会。

保持好奇心。提问是最好的学习方式之一，因此请确保您始终对周围的世界和其中的人感到好奇。这包括向您的导师时刻合作伙伴询问他们对从您的个人生活到您的职业的所有方面的建议。

留意榜样。随着你在事业上的进步，你会开始注意到越来越多的人想要效仿。列出这些人的名单，也许计划请他们喝咖啡或聊天。

如果您想建立一个导师时刻，只需联系您想要指导您的人，并询问他们是否可以进行快速通话或会议。如果它们不可用，请不要害怕在您的网络中询问其他建议。

导师时刻的美妙之处在于，它们可以根据您的需求量身定制，并适应最繁忙的日程安排。真的没有理由不利用这个强大的学习机会。

包起来

如果您一直在寻找一位导师，但目前还没有运气，我希望您将这视为您的第一个导师时刻。这是您进入工作空间、社区甚至在线网络并开始以更非正式和自发的方式寻找可以学习的人的门票。

当然，我仍然强烈主张寻找能够以更重要的方式帮助指导你的职业生涯的长期导师。但不要低估那些稍纵即逝的导师时刻的力量，它们可以为您的日常工作生活带来巨大的改变。

作为一个带回家的信息，让我鼓励您考虑以下几点：

谁是你生命中让你感到兴奋、好奇或鼓舞的人？

你欣赏他们的哪些品质？

如何创造更多向他们学习的机会？

下次当你感到困惑或需要一些灵感时，花几分钟时间思考你的答案，看看你是否可以让自己处于体验更多导师时刻的位置。你会惊讶于你可以从一两次简单的对话中学到多少东西。

要从 Scott Miller 那里听到更多信息，请在此处查看他的采访或在此处购买他的书。如果您有兴趣为您的组织寻找领导力解决方案，也可以访问 FranklinCovey 网站。