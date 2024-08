优化 RecyclerView 的 3 种快速方法

大家好!





在本文中,我想介绍一下使用 RecyclerView 时进行优化的快速方法。





RecyclerView 是一个用户界面组件,即可以添加到界面中方便显示列表的元素。它内置于代码中,已包含列表的显示、动画和优化工具,还支持自定义设置。

RecyclerView的主要组件

为了使 RecyclerView 正常工作,您必须实现以下组件:

RecyclerView ,必须添加到我们的 Activity 布局中;

,必须添加到我们的 Activity 布局中; Adapter ,包含、处理并将数据与列表关联起来;

,包含、处理并将数据与列表关联起来; ListAdapter ,更新了 Adapter 并在构造函数中接受 DiffUtil;

,更新了 Adapter 并在构造函数中接受 DiffUtil; ViewHolder ,用于优化资源,是列表中包含的所有元素的容器;

,用于优化资源,是列表中包含的所有元素的容器; DiffUtil ,用于优化列表。





我不会详细介绍如何从头开始实现它,您可以在链接中找到它。

第一次对ViewHolder进行优化。

绑定时删除对资源的访问以及 ViewHolder 中的转换。





例如,以下是代码:

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, @ColorRes val color: Int, val eventId: Long, val state: TrackingState, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() @SuppressLint("SetTextI18n") fun bind(data: TrackingUiModel) { val stateText = when (data.state) { TrackingState.START -> itemView.context.getString(R.string.in_progress) TrackingState.PAUSE -> itemView.context.getString(R.string.pause) else -> { "" } } binding.eventId.text = data.eventId.toString() binding.eventTitle.text = "${data.title} $stateText" binding.eventColor.setBackgroundColor(ContextCompat.getColor(itemView.context, data.color)) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





每次调用 bind 方法时,都会调用 getString 和 getColor 调用,还会调用 toString 进行字符串转换。这样会消耗更多内存。而且需要确保 bind 方法执行速度快,并且要努力确保 ViewHolder 任务只显示列表项。为了优化,最好在 TrackingUiModel 对象中获取字符串 eventId 、 stateText 和 color。





优化后的代码现在如下所示:

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, val color: Int, val eventId: String, val state: TrackingState, val stateText: String, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() fun bind(data: TrackingUiModel) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





我们已经将 ViewHolder 之外的所有内容都取了出来,我们需要的所有东西和现成的东西都将在 TrackingUiModel 中收到。

其次,我们将使用 ListAdapter 和 DiffUtil。

如果您正在使用 RecyclerView.Adapter 那么您应该切换到 ListAdapter ,并与其一起使用 DiffUtil 。





例如,以下是代码:

class TrackingAdapter: RecyclerView.Adapter<TrackingViewHolder>(){ private val mItems = mutableListOf<TrackingUiModel>() override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun getItemCount(): Int = mItems.size override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(mItems[position]) } fun setItems(items: List<TrackingUiModel>){ mItems.clear() mItems.addAll(items) notifyDataSetChanged() } }





在添加列表元素时,调用 setItems 方法清除列表,添加列表元素,最后调用 notifyDataSetChanged 。





假设我们更改或更新列表,每次都会调用 setItems 方法;这将非常耗费资源。因此,最好使用 ListAdapter 和 DiffUtil 。





下面是一个修改后的 TrackingAdapter ,它实现了 ListAdapter 并使用了 DiffUtil ;在我的示例中,它是 TrackingDiffCallback 类。





要添加列表,我们使用 trackingAdapter.submitList 方法,在底层,适配器将为我们完成更新列表的所有工作。





class TrackingAdapter: ListAdapter<TrackingUiModel, TrackingViewHolder>(TrackingDiffCallback()){ override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(getItem(position)) } }





class TrackingDiffCallback: DiffUtil.ItemCallback<TrackingUiModel>() { override fun areItemsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem.id == newItem.id } override fun areContentsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem == newItem } }





第三,使用Payload。

有这样的例子,比如将列表项添加到收藏夹、更改图像或更改列表项的其他视图。当所有这些情况下发生变化时, ViewHolder 中的 bind 方法会再次被调用,并且我们会直观地注意到元素的高亮。为了防止这种情况发生,payload 会向我们求助。





要使用有效载荷,让我们对 ViewHolder 、 DiffUtil 和 Adapter 进行一些更改。





就我而言,我将做出以下改变。





在TrackingViewHolder中,我们添加了一个bind方法,其中包含需要更改的数据。

fun bind(data: TrackingUiModel, newTime: String) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = newTime }





在 TrackingDiffCallback 中,我们重写 getChangePayload 方法并比较正在更改的字段。在我的例子中,它是 formattedTime 。

override fun getChangePayload(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Any? { if (oldItem.formattedTime != newItem.formattedTime) return newItem.formattedTime return super.getChangePayload(oldItem, newItem) }





在 TrackingListAdapter, 我们用 payloads 重写 onBindViewHolder 方法。我们检查 payload 是否为空,如果不为空,则获取第一个元素并调用 payload 的 bind 方法。

override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int, payloads: MutableList<Any>) { if (payloads.isEmpty()) { super.onBindViewHolder(holder, position, payloads) } else { val newTime = payloads.firstOrNull() as? String ?: "" holder.bind(getItem(position), newTime) } }





















