Tres formas rápidas de optimizar RecyclerView

¡Hola a todos!





En este artículo, me gustaría analizar formas rápidas de optimizar el uso de RecyclerView.





RecyclerView es un componente de la interfaz de usuario, es decir, un elemento que se puede agregar a la interfaz para mostrar una lista cómodamente. Está integrado en el código y ya contiene herramientas para mostrar, animar y optimizar la lista, y también admite configuraciones de personalización.

Los componentes principales de RecyclerView

Para que RecyclerView funcione correctamente, debe implementar los siguientes componentes:

RecyclerView , que debe agregarse al diseño de nuestra Actividad;

, que debe agregarse al diseño de nuestra Actividad; Adapter , que contiene, procesa y asocia datos con la lista;

, que contiene, procesa y asocia datos con la lista; ListAdapter , Adaptador actualizado y acepta DiffUtil en el constructor;

, Adaptador actualizado y acepta DiffUtil en el constructor; ViewHolder , que sirve para optimizar recursos y es una especie de contenedor para todos los elementos incluidos en la lista;

, que sirve para optimizar recursos y es una especie de contenedor para todos los elementos incluidos en la lista; DiffUtil , que se utiliza para optimizar la lista.





No entraré en cómo implementarlo desde cero, puedes encontrarlo en el enlace .

Primera optimización de ViewHolder.

Elimine el acceso a los recursos y la transmisión en ViewHolder al vincular.





Por ejemplo, tome el siguiente código:

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, @ColorRes val color: Int, val eventId: Long, val state: TrackingState, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() @SuppressLint("SetTextI18n") fun bind(data: TrackingUiModel) { val stateText = when (data.state) { TrackingState.START -> itemView.context.getString(R.string.in_progress) TrackingState.PAUSE -> itemView.context.getString(R.string.pause) else -> { "" } } binding.eventId.text = data.eventId.toString() binding.eventTitle.text = "${data.title} $stateText" binding.eventColor.setBackgroundColor(ContextCompat.getColor(itemView.context, data.color)) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





Cada vez que se llama al método bind , se llamarán las llamadas getString y getColor , y también se llamará toString para la conversión de cadenas. De esta forma consumimos más memoria. Y debe asegurarse de que el método bind se ejecute rápidamente y debe esforzarse por garantizar que la tarea ViewHolder solo muestre elementos de la lista. Para optimizaciones, es mejor obtener la cadena eventId , stateText y color en el objeto TrackingUiModel .





El código optimizado ahora se ve así:

data class TrackingUiModel( val id: Long, val title: String, val color: Int, val eventId: String, val state: TrackingState, val stateText: String, val startTime: Long, val endTime: Long, val countTime: Long, val formattedTime: String, ) class TrackingViewHolder(itemView: View): ViewHolder(itemView) { private val binding : TrackingItemBinding by viewBinding() fun bind(data: TrackingUiModel) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = data.formattedTime } }





Hemos llevado todo más allá de ViewHolder , todo lo que necesitamos y listo se recibirá en TrackingUiModel .

En segundo lugar, utilizaremos ListAdapter y DiffUtil.

Si está utilizando RecyclerView.Adapter , entonces debe cambiar a ListAdapter y utilizar DiffUtil junto con él.





Por ejemplo, tome el siguiente código:

class TrackingAdapter: RecyclerView.Adapter<TrackingViewHolder>(){ private val mItems = mutableListOf<TrackingUiModel>() override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun getItemCount(): Int = mItems.size override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(mItems[position]) } fun setItems(items: List<TrackingUiModel>){ mItems.clear() mItems.addAll(items) notifyDataSetChanged() } }





Al agregar elementos de la lista, llamar al método setItems borra la lista, agrega elementos de la lista y finalmente llama a notifyDataSetChanged .





Imaginemos que cambiamos o actualizamos la lista y que se llamará al método setItems cada vez; esto consumirá bastantes recursos. Por este motivo, es mejor utilizar ListAdapter y DiffUtil .





A continuación se muestra un TrackingAdapter modificado que implementa ListAdapter y usa DiffUtil ; en mi ejemplo, es la clase TrackingDiffCallback .





Para agregar una lista, usamos el método trackingAdapter.submitList y, bajo el capó, el adaptador hará todo el trabajo de actualizar la lista por nosotros.





class TrackingAdapter: ListAdapter<TrackingUiModel, TrackingViewHolder>(TrackingDiffCallback()){ override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): TrackingViewHolder { return TrackingViewHolder( LayoutInflater.from(parent.context) .inflate(R.layout.tracking_item, parent, false)) } override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int) { holder.bind(getItem(position)) } }





class TrackingDiffCallback: DiffUtil.ItemCallback<TrackingUiModel>() { override fun areItemsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem.id == newItem.id } override fun areContentsTheSame(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Boolean { return oldItem == newItem } }





En tercer lugar, utilice la carga útil.

Existen casos como agregar elementos de la lista a favoritos, cambiar una imagen o cambiar alguna otra vista de un elemento de la lista. Cuando se producen cambios en todos estos casos, el método de vinculación se llama nuevamente en ViewHolder y notamos visualmente el resaltado del elemento. Para evitar que esto suceda, la carga útil acude a nosotros en busca de ayuda.





Para usar la carga útil, hagamos un cambio en ViewHolder , DiffUtil y Adapter .





En mi caso, haré los siguientes cambios.





En TrackingViewHolder, agregamos un método de enlace con los datos que deben cambiarse.

fun bind(data: TrackingUiModel, newTime: String) { binding.eventId.text = data.eventId binding.eventTitle.text = "${data.title} ${data.stateText}" binding.eventColor.setBackgroundColor(data.color) binding.countTextView.text = newTime }





En TrackingDiffCallback , anulamos el método getChangePayload y comparamos el campo que se está cambiando. En mi caso, está formattedTime .

override fun getChangePayload(oldItem: TrackingUiModel, newItem: TrackingUiModel): Any? { if (oldItem.formattedTime != newItem.formattedTime) return newItem.formattedTime return super.getChangePayload(oldItem, newItem) }





En TrackingListAdapter, anulamos el método onBindViewHolder con cargas útiles. Verificamos si la carga útil está vacía o no; si no está vacía, obtenemos el primer elemento y llamamos al método de vinculación para la carga útil.

override fun onBindViewHolder(holder: TrackingViewHolder, position: Int, payloads: MutableList<Any>) { if (payloads.isEmpty()) { super.onBindViewHolder(holder, position, payloads) } else { val newTime = payloads.firstOrNull() as? String ?: "" holder.bind(getItem(position), newTime) } }





















Enlaces de referencia: