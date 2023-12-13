从想法到现实：Obyte 社区项目指南

Obyte 生态系统就像一盒数字工具，任何人都可以使用它来构建去中心化软件领域的几乎任何东西。作为用户，您可以将现有的功能和工具应用到您的业务、支付或日常活动中。这个账本是为了改善我们的生活而创建的，想象力是唯一的限制。这就是 Obyte 社区项目的用途。





它们是由 Obyte 用户使用 Obyte 技术以及 Obyte 核心团队之外创建的一组多样化、去中心化的应用程序和解决方案。世界各地的个人和企业可以利用该生态系统提供的工具来简化现有流程，最大限度地减少摩擦，或为以前未解决的问题开创全新的解决方案。他们甚至可以使用现有项目或现成的钱包功能来做到这一点。





让我们来看看这些项目未来的潜力。





为什么要在 Obyte 中创建项目？





您可能知道，市面上有很多链和币，那么为什么是 Obyte？好吧，我们可以认为 Obyte 可能比其他链更有效率。这意味着更快的交易和更低的费用，这对于涉及频繁微交易或交互的项目尤其有利。





Obyte 的多功能性是另一个关键因素。它是一个强大的平台，适用于从传统金融交易到复杂的智能合约和去中心化应用程序（Dapps）的各种应用程序。它的灵活性使其适合经验丰富的开发人员和希望探索去中心化技术世界的爱好者。





Obyte 对用户友好功能和简单性的关注也很突出。该平台旨在降低复杂性，使开发人员能够更轻松地实施项目，而不会遇到不必要的障碍。此外，还可以使用代币创建和可读智能合约等高级功能 对于非编码器用户 。





所有这一切都融入在完全去中心化的链中，这可能是该平台的主要优势。与其他分类账不同，Obyte 没有强大的矿工或丰富的能够审查交易的权益证明 (PoS) 验证器。没有人需要“许可”才能在 Obyte 有向无环图 (DAG) 中进行交易，并且他们的交易不会被阻碍、审查或窃取。一旦交易完成，它将永远保留在 DAG 上，无需中间人批准。





最后，我们可以说，Obyte 的活跃社区和支持渠道（例如 Discord）为开发人员和用户提供了一个协作空间，可以分享想法、寻求帮助并与志趣相投的人联系。

Obyte 中的开发人员项目





如果您是一位有兴趣在 Obyte 中构建某种应用程序的开发人员，那么幸运的是，其他人以前已经来过这里。一个 奥字节 JavaScript 库中包含有用的部分，可以集成到您自己的软件中。例如，您可以找到 API 来获取证明、机器人、数据源或自治代理 (AA)。现在 Obyte 中几乎所有 Dapp 都在使用这个库，并且它对合作开放。









另一个引人注目的项目是 字节度诺 ，用于微控制器 Arduino ESP8266 和 ESP32 的 Obyte 轻量级 C/C++ 实现。该库促进交易广播，允许设备拥有 Obyte 地址并进行支付，将数据发布到公共分类账中，并作为智能合约的输入。此外，它还支持加密消息传递，利用该协议进行安全通信。





除了这些项目之外，Obyte 还提供各种工具 对于开发人员 ，包括无头钱包、Oscript 编辑器、AA 测试套件、轻量级 Obyte 钱包、适合初学者的适当文档等等。如果您有兴趣，Obyte 完全开源 GitHub , 我们始终欢迎新的合作者。





Obyte 中的用户项目





当然，并不是所有的东西都是编程工具。目前， Obyte 为社区成员统计了几个由社区成员制作的正在运行的项目。我们可以提到 Obyte 资产注册中心、去中心化交易所 Oswap.io、Blackbytes.io 交易所、商家支付处理工具、NFT 市场和数据浏览器。所有这些都可以立即使用，并且收取非常低的交易费用。





在里面 资产登记处， 无需编写任何代码即可使用名称、符号、创建者和供应等参数创建自定义代币。它们可以代表另一种数字或实物资产，也可以用作忠诚度积分、象征性代币、首次代币发行（ICO）代币、模因币或作者想要的任何东西。每个定制代币创建的价格仅为 0.005 GBYTE（不到 1 美元）。









奥斯瓦普io 目前是整个Obyte生态系统中主要的DEX。它有 32 个池（共享流动性储存库），包括 GBYTE-ETH、GBYTE-WBTC、GBYTE-USDC、GBYTE-BNB、GBYTE-MATIC 等对。 Obyte 用户可以成为流动性提供者，并将其持有的资产投资于这些池之一以获得奖励，或者只是使用可用流动性交换不同的代币，并为每笔交易支付 0.1% 至 0.5% 的费用（取决于资产和池）。









Blackbytes.io 交易所 可以通过聊天机器人直接从钱包交易 Blackbytes（GBB——一种隐私币）。与此同时， 欧比特商户 解决方案允许企业接受 GBYTE 支付在线销售的商品和服务，并且它与 Woocommerce 插件的集成快速且用户友好。





更多项目包括 奥字节io 数据浏览器，它超越了 DAG 上的单纯交易，允许人们检查预言机、资产、证明者、机器人、证人（订单提供者）和民意调查。这些数据可用于在钱包中构建智能合约，而无需编码。以同样的方式， 加密事物 市场可以让您创建和共享不可替代代币（NFT），无需付出努力或无需编程技能。









您如何为您的 Obyte 项目提供资金？





除了私人投资之外，我们还可以提到两种为基于 Obyte 的项目提供资金的主要方式：通过代币众售（例如 ICO）或向 Obyte 基金会申请资助。在第一种情况下，正如我们上面提到的，用户可以创建自己的定制代币并将其出售以资助他们的项目。





为此，需要有一份详细的白皮书、一个初始且功能齐全的产品/平台以及向潜在投资者展示的路线图。请记住，这些代币通常代表项目的股份，授予持有者某些权利、利益或相关生态系统内服务的访问权限。因此，你必须提供一些最低限度可行的东西，并且很难推广它才能引起人们的兴趣。









另一种方式是 Obyte 资助。这是 Obyte 基金会向某些项目授予的 GBYTE 或 GBB 的确定金额。您所需要做的就是分享一篇关于您的项目的非常小的论文，包括它要解决的问题、时间表和里程碑、总预算和团队成员等内容。负责资助的团队将与社区一起评估本文，根据需要要求更改，投票并批准或拒绝资助。短期、非营利和开源项目是首选。





到目前为止，由于资助，已经开发了几个有趣的项目。 Oswap.io 和上面提到的软件库都在列表中。这 奥字节资助计划 多年来已批准超过 174,000 美元的 GBYTE，每个项目收到的金额在 1,000 至 26,000 美元之间，具体取决于所需资金。





总的来说，我们可以说，为项目选择 Obyte 提供了效率、多功能性、用户友好性、融资方法和充满活力的社区的结合，使其成为创新 Dapp 和其他软件项目的有吸引力的平台。





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