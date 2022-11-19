什么是 InfiniteNature-Zero AI 模型？

您是否曾想过能够拍摄一张照片并神奇地潜入其中，仿佛它是通往另一个世界的大门？
好吧，不管你有没有想过这个，有些人已经想到了，多亏了他们，人工智能现在可以实现了！这距离隐形传态和能够亲临现场仅一步之遥。也许有一天人工智能会帮助解决这个问题并解决实际问题！我只是在开玩笑，这真的很酷，我很高兴有人正在为此努力。
这是无限自然……零！之所以这样称呼它，是因为它是我之前介绍过的一篇名为 InfiniteNature 的论文的后续。有什么不同？质量！
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►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/infinitenature-zero/
►Li, Z.、Wang, Q.、Snavely, N. 和 Kanazawa, A.，2022 年。
InfiniteNature-Zero：学习自然的永久视图生成
来自单幅图像的场景。在欧洲计算机视觉会议上
（第 515-534 页）。斯普林格，查姆， https://arxiv.org/abs/2207.11148
►代码及项目网址： https ://infinite-nature-zero.github.io/
►我的时事通讯（每周向您的电子邮件解释一个新的 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
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你有没有想过能够
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拍张照片然后神奇地潜水
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进入它就好像它是一扇门
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另一个世界好吧你是否想过
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关于这个或没有一些人做了和
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多亏了他们，人工智能现在成为可能
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这只是一步之遥
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传送并能够在那里
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物理上也许有一天人工智能会有所帮助
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并解决一个实际问题
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我只是在开玩笑，这真的很酷而且
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这是无限的自然零它被称为
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这样，因为它是
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我之前报道过的论文叫做
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无限的自然有什么区别
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质量只看它这么多
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只在一篇论文中做得更好，这太不可思议了
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你真的可以感觉到你是
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潜入画面，它只是
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需要一张输入图片有多酷
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赶上 cvpr 截止日期
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过去了，你不想错过
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那些那么无限自然如何归零
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一切从一张图片开始
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你发送作为输入是的单个图像它
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不需要一个或多个视频
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观点或其他任何不同的地方
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从他们以前的论文中我也
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涵盖了他们需要视频帮助的地方
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模型理解自然场景
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在训练期间，这也是为什么他们
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称这个模型为无限自然零
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因为这里需要零个视频
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他们的工作分为三种方法
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在训练期间使用以获得
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这些结果启动模型
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随机采样两个虚拟相机
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轨迹会告诉你在哪里
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你也要去图片里为什么
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因为力是必要的
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生成一个新视图，告诉您去哪里
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飞入图像生成第二个
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想象这是你的实际轨迹
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将参加第二个虚拟
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在训练期间使用轨迹来
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潜水并返回原始图像
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教模型学习几何感知
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视图生成期间的视图细化
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在我们教它的时候以一种自我监督的方式
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回到我们已经拥有的图像
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在我们的训练数据集中，他们指的是
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这种方法作为循环虚拟相机
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轨迹作为起点和终点
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视图与我们的输入图像相同
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通过去一个虚拟的或假的来做到这一点
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示例视点并返回
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原来的观点后来只是为了教
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模型的重建部分
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视点使用一个采样
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称为自动驾驶算法的算法
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寻找天空而不是跳伞进入
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没有人愿意的岩石或地面
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这样做然后在训练期间我们使用
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使用鉴别器的类似枪支的方法
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衡量新观点的多少
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生成的看起来像真实图像
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用 L adversarial 或 ladv 表示
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所以是的，枪还没有死，这是
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它们非常酷的应用
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在没有的情况下指导培训
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任何地面屋顶，例如当你
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在这种情况下没有无限图像
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基本上他们使用另一种模型
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在我们的训练中训练的判别器
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可以查看图像是否看起来的数据集
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成为它的一部分或不那么基于它
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回答你可以提高一代
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让它看起来像我们数据中的图像
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看起来很逼真的场景
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也衡量我们之间的差异
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重新生成的初始图像和
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原创一帮模特
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迭代地更好地重建
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在这里由 L Rick 代表
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我们简单地重复这个过程多次
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生成我们新颖的框架的时间和
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创建这些类型的视频有一个
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在得到那些之前要调整的最后一件事
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他们看到了惊人的结果
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接近天空，因为它是无限的
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自然与地面的变化相比
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太快无法解决他们使用的问题
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另一个细分模型来找到
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天空中自动生成
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图像并使用智能修复它
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生成之间的混合系统
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天空和我们初始图像中的天空
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以免变化太快
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并且在训练之后不切实际
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这两个步骤的过程和规模
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精炼无限自然0让你
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拥有稳定的远程轨迹
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对于自然场景以及准确
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生成高贵的观点是
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几何连贯，瞧，这是
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你如何拍照并潜入
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就好像你是一只鸟，我邀请你
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阅读他们的论文以获取更多详细信息
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他们的方法和限制
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特别是关于他们如何实现
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以如此聪明的方式训练他们的模型
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因为我省略了一些技术细节
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通过以下方式使 Simplicity 成为可能
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代码可用和链接的方式
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下面如果你想试试让我
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知道你是否这样做并把结果发给我
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我很想看到他们谢谢你
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看着，我希望你喜欢这个
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视频我下周见
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另一篇惊人的论文