InfiniteNature-Zero AI モデルとは?

写真を撮って、まるで別世界への扉のように魔法のように飛び込むことができると想像したことがありますか?

えっと、考えても考えなくても、そう思った人がいて、おかげさまでAIでできるようになりました!これは、テレポーテーションから一歩離れたところにあり、物理的にそこにいることができます。いつの日か AI がそれを助け、実際の問題も解決する日が来るかもしれません!冗談です、これは本当にクールです。

これがInfiniteNature… ゼロ!これは、私が以前に取り上げた InfiniteNature という論文のフォローアップであるため、このように呼ばれています。違いは何ですか?品質!

動画で詳しく...

参考文献

►記事全文を読む: https://www.louisbouchard.ai/infinitenature-zero/

►Li, Z., Wang, Q., Snavely, N. and Kanazawa, A., 2022.

InfiniteNature-Zero: ラーニング パーペチュアル ビュー 自然の生成

単一の画像からのシーン。コンピュータビジョンに関する欧州会議で

(pp. 515-534)。スプリンガー、チャム、 https://arxiv.org/abs/2207.11148

►コードとプロジェクトのウェブサイト: https://infinite-nature-zero.github.io/

►マイ ニュースレター (毎週メールで説明される新しい AI アプリケーション!): https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

