AI 聊天机器人写作比赛赞助商 Coze 在比赛截止日期临近之际分享成功秘诀

嘿黑客们，





好消息——AI -Chatbot 写作比赛的提交截止日期已延长至2024 年 11 月 25 日，让您有几天时间完成并提交您的#ai-chatbot故事，以争夺超过7,000 美元的奖金。如果您已经提交了参赛作品，您现在有更多时间吸引人们的注意或创作新作品以提高获胜机会。

为了充分利用这额外的时间，我们与比赛赞助商 Coze 共同举办了一场 AMA，讨论了人工智能聊天机器人和代理，以及获奖作品应涵盖的其他关键主题。



让我们开始吧！





认识一下我们的嘉宾 - Gary Zhen！

Gary 是领先的 AI 代理平台 Coze 的开发运营经理。





在本次 AMA 中，我们的嘉宾：

分享Coze在构建AI聊天机器人和代理方面的创新理念和实践经验。

解释如何通过与 Coze 合作轻松地将现有软件升级为 AI 驱动的解决方案。

如何通过Coze快速创建AI应用程序。

与 Coze 合作：获得您的 AI 产品的生态系统支持和促销机会。

讨论聊天机器人如何更好地帮助人们。

人工智能聊天机器人写作比赛

1. Coze 聊天机器人具有哪些独特功能，使其有别于市场上其他 AI 聊天机器人解决方案？

Coze 的突出特点是使构建和使用 AI 代理变得简单而强大：

您不需要编码技能 - 只需使用拖放界面即可创建您的 AI 代理。 有超过 500 个插件，另外您还可以创建自己的插件来添加您需要的任何功能。 通过上传文档或链接实时网络资源来训练您的 AI 代理以获得个性化响应。 使用工作流构建器将任务分解为几个步骤，无需编写任何代码。 创建多个可以协作处理复杂任务的代理。 安排提醒或更新等操作来自动化流程。 在 Discord 或 Telegram 等平台上部署您的 AI 代理，或将其打包为 API 或 Web SDK，以便轻松集成到您的产品中。



2. Coze 提供哪些开箱即用的工具具体例子来帮助用户改善其应用程序中的最终用户体验？

Coze 的卡片功能让终端用户互动更加有趣。这让 AI 代理能够通过图像、视频、按钮和链接（而不仅仅是纯文本）提供响应。



这意味着用户不必输入所有内容；他们可以直接点击并进行交互，这使得体验更简单、更愉快。此工具可帮助 AI 代理看起来更现代、感觉更人性化，并让用户保持参与度。





3. Coze 如何促进 AI 应用程序的扩展，用户在尝试扩展应用程序时可能面临哪些常见挑战？

Coze 通过处理后端挑战简化了扩展，因此用户可以专注于构建他们的应用程序。

云原生扩展：Coze 为您管理服务器扩展和全局性能优化。 可定制的插件：借助 500 多个内置插件和自定义选项，可以根据需要轻松扩展功能。 简单部署：以最少的努力与平台集成或将您的 AI 代理打包为 API 或 Web SDK。 高效的资源共享：团队可以立即管理和更新所有代理的工作流程、插件和知识库。



4. Coze 是否利用 AI 生态系统中的任何合作伙伴关系来增强其产品？

是的，Coze 鼓励公司将其 API 发布为插件，Yelp 和 Instacart 等平台已经是我们生态系统的一部分。许多硅谷初创公司也在整合他们的服务。这为我们的百万用户带来了多样化的功能，同时也为合作伙伴带来了更大的知名度和影响力。





5. Coze 如何方便其 AI 代理访问实时数据？

插件。用户只需激活插件即可实现实时数据访问。添加插件后，AI 代理即可立即从外部源检索实时数据。\

6. 根据您的经验，用户在构建 AI 代理时最常犯的错误是什么？Coze 如何帮助避免这些错误？

用户常犯的一个错误是将大型、多步骤的任务直接写入 Coze 构建界面的提示部分。当前的 AI 模型通常难以有效执行多步骤任务。

为了避免这种情况，我建议使用 Coze 的工作流功能。工作流允许用户将任务分解为精确的步骤，从而使 AI 代理能够准确可靠地执行每个步骤。





7. Coze 如何将用户反馈纳入其开发流程，以及有哪些机制可供用户建议改进或新功能？

Coze 通过电子邮件 ([email protected]) 和 Discord 上的反馈与支持选项卡收集反馈。专门的团队会审查这些反馈并与产品经理分享。我们还进行用户访谈以更好地了解需求，并欢迎任何有兴趣直接与我们的产品团队联系的人给我们发送电子邮件。



8. 没有任何编程经验的用户可以使用 Coze 有效地构建 AI 代理吗？

是的，任何人都可以轻松在 Coze 上创建 AI 代理，无论他们是否有编程或 AI 经验。我们的使命是让地球上的每个人都能构建自己的 AI 代理。





9. 平均而言，您认为在 Coze 上构建一个简单的 AI 代理需要多长时间？

平均需要大约 10 分钟。您只需编写提示来告诉 Coze AI 您希望它如何工作和响应。Coze Agent 将高效处理其余工作。





10. 您如何预见像 Coze 这样的低代码 AI 解决方案将对未来 AI 发展产生影响？

当你体验到如何轻松地使用 Coze 创建代理并看到它每天为你自动执行各种任务时，你就会意识到“未来无疑将由无数的 AI 代理驱动”。





11. Coze 上您最喜欢哪些机器人？您最喜欢它们什么地方？

有很多很棒的机器人，但我只举一个例子：

我最喜欢的一款语言学习 AI 代理是 ChatBird。它充分利用了 Coze 的功能。您可以使用语音功能与它对话来练习学习一门新语言。此外，用户可以单击按钮来选择他们想要学习的语言，并选择带有图像的词汇。





聊天界面动态且引人入胜，使学习既有趣又具有互动性。

您可以在这里查看： 聊天鸟 。









12. 为什么你们决定发起 AI 聊天机器人写作比赛？为什么现在是探索这个主题的最佳时机？

我们希望鼓励用户分享他们的创意机器人和见解，帮助他们获得认可，同时为他人提供学习机会。人工智能代理是全球最热门的话题，因此现在是展示其潜力的最佳时机。





13. 对于希望利用 Coze 的竞赛参与者，他们应该关注哪些主要功能以最大限度地提高赢得#AI-Chatbot 写作竞赛的机会？

专注于分享详细的见解和个人想法。内容不需要过于高级，但我们重视参与者如何设想使用 AI 代理来改善他们的生活。\

14. 参与者可以使用哪些技术来优化他们的 AI 聊天机器人的速度和用户参与度？

简化工作流程或提示——步骤过多会让人工智能需要更长时间“思考”。为了提高用户参与度，将聊天机器人与现实生活场景联系起来，并创建吸引人的头像和背景图像。





15. 参与者如何评估他们的 AI 聊天机器人的成功（包括功能性和参与度）？

请参阅比赛指南，其中强调使用更多 Coze 功能、有效解决实际问题以及提供出色的用户体验。良好的用户体验直接推动参与度，使其成为成功的关键因素。





16. 高质量的投稿是什么样的？低质量的投稿是什么样的？

高质量的提交内容可以解决实际问题、产生重大影响并有效利用各种 Coze 功能。详细的解释，甚至演示视频，都可以成为很好的加分项。

相比之下，低质量的提交可能缺乏吸引人的主题，使用很少的功能，并且只提供最少的文字解释。





17. 如果您希望人们记住本次 AMA 和比赛的一件事，那会是什么？

我希望每个人都记住出色的 HackerNoon 团队成员——他们出色的技能和良好的态度给我留下了深刻的印象。

本次 AMA 就到此结束！感谢 Coze 抽出时间并给出周到的回答。我们很高兴能从现在开始关注您的旅程，看看您接下来会做什么！



对于 HackerNoon 上的所有作家来说，在为#ai-chatbot写作比赛撰写作品时，请务必利用此次对话中分享的宝贵见解。



我们迫不及待地想读一下您的想法！