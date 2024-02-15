Cross Rollup dApp 以及区块链与 INTMAX 互操作性的未来

在我们的“初创公司背后”系列的独家文章中，Hioki 揭示了 INTMAX 背后的起源和驱动力，INTMAX 是一个有望彻底改变区块链格局的开创性解决方案。凭借作为 Plasma 研究人员的丰富背景和对提高区块链效率的坚定承诺，Hioki 的故事证明了在技术与坚韧的世界中不懈追求突破。与我们一起探索 INTMAX 的诞生，这是一家出于对可扩展、安全和更具包容性的数字未来的追求而诞生的企业，并了解 Hioki 的愿景如何塑造区块链技术及其他领域的新视野。

扩展区块链前沿：INTMAX 革命

Ishan Pandey：您好，Leona，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。请告诉我们您的背景以及创立INTMAX的动机？





Leona Hioki：作为一名程序员，以太坊是我最着迷的区块链。尽管正在尝试各种想法，但该链的可扩展性远远不足以让世界各地的人们使用和共享。当时，区块链还被批评为效率最低的数据库。





随后，Plasma 和 Raiden 等概念被提出，我几乎所有的兴趣和时间都投入到了解决可扩展性问题上。 Plasma Cash 之后，以太坊社区开始欢迎外来者，我开始发表我的想法。在我当时所在的研究社区中，我无法取得任何显着的成果，并一度放弃了 Plasma。后来，当我发布了一个关于 zkRollups 的提案，大幅降低 ZKP 验证的 Gas 成本时，我收到了许多知名研究人员的论文回复和引用，我再次痴迷于实现最高可扩展性的梦想。





当谈到政治时，我的信念是产权是社会最重要的基础，这导致我想要创建一个专门研究产权规模的 Layer 2。我认为这已经成为INTMAX的一个根本方向。





Ishan Pandey：您能解释一下您作为等离子体研究员的背景如何影响 INTMAX 的发展吗？





Leona Hioki：Plasma Cash 的最新版本及其变体 Plasma Prime 引入了一个非常酷的想法，通过证明硬币自某个点以来没有移动过，允许从第 2 层进行非交互式和无需信任的提款。这个概念在 zkRollup 实现中很大程度上被忽略了。然而，将这一想法集成到 zkRollup 中表明，它显着减少了将数据发布到第 1 层或数据可用性 (DA) 层的需要。用户可以存储自己的数据来保护自己的资产并独立证明没有发生双重支出。





虽然有些人坚持认为由于缺乏理解而缺乏 DA 层会带来风险，但那些理解这一概念的人将其描述为 Plasma 和 Rollups 的混合体，结合了两者的优势以增强安全性和可扩展性。

Ishan Pandey：可扩展性经常被认为是区块链采用的主要瓶颈。 INTMAX 如何解决可扩展性问题？





Leona Hioki：我们提出的解决方案有两个：Intmax2 及其更简单的版本 Plasma Next。在 Intmax2 中，存在与数据可用性 (DA) 相关的轻微成本，而 Plasma Next 以恒定成本 O(1) 进行扩展。粗略地说，两者都可以实现 Plasma 所追求的可扩展性，并且具有与 zkRollup 相同的安全假设。一般来说，这些解决方案被称为“无状态”，这意味着用户管理自己的数据，而不是保存数据的节点或验证器。虽然用户管理自己的数据的想法可能听起来很复杂，但其中大部分可能会与加密备份一起实现自动化。





Plasma Next 作为无国籍不可能性的伪解决方案，本质上使不可能成为可能。 Intmax2 实现了类似的可扩展性，同时还提供完全的隐私和极其简单的区块创建。

Ishan Pandey：您能否详细说明一下 INTMAX 的无状态架构如何有助于提高与其他第 2 层解决方案和区块链平台的互操作性？

Leona Hioki：无状态的 Layer 2 本质上就像一层雾，包围着所有其他 Layer 2 解决方案。由于与安全相关的计算和数据存储发生在链外或用户侧，因此跨不同状态 Rollup 进行交易变得更加容易。这将提供与 Justin Drake 提出的 Based Rollup 不同类型的可组合性。





具体来说，在 Plasma Next 中，可以在所有 Rollups 中进行存款并建立支付渠道。这对于许多资产转移用例和创建跨 Rollup dApp 时都非常有用。

Ishan Pandey：您能否分享一下对 INTMAX 钱包创建背后的决策过程的见解，以及它如何与让加密交易像共享链接一样简单的愿景相一致？

Leona Hioki：啊，这是一个非常有趣的故事。我们的产品与通常的区块链解决方案有很大不同。事实上，它甚至可能更接近闪电网络之类的东西。因此，我们预计钱包采用会遇到困难。作为预防措施，我们决定创建自己的界面。然而，在开发它并结合 FHE（完全同态加密）等最新加密技术之后，我们发现它非常安全且用户友好。因此，我们决定将其作为独立产品发布。

Ishan Pandey：随着人们对去中心化金融（DeFi）的兴趣日益浓厚，INTMAX如何为DeFi生态做出贡献？

Leona Hioki：我们的平台可能会催生无状态的 DeFi 应用。这些将在不同的区块链上拥有相对较高的隐私性，并且交易费用不仅非常稳定而且很低。这些费用的波动性极低将成为主要的结构性优势。我们的目标是让开发者在我们的平台上创建类似于币安去中心化版本的东西。





无状态应用程序有些具有挑战性，这使得它成为一个很大程度上未被探索的领域。然而，它具有传统 DeFi 无法复制的独特特征。与坚实的、以数据可用性（DA）为基础的 DeFi 相比，这里出现的东西可能会让人感觉更轻盈、更空灵，就像漂浮在半空中的 DeFi。

Ishan Pandey：INTMAX团队如何将日本根源和赛博朋克文化等元素融入到公司文化和产品开发中？

Leona Hioki：这有点像埃皮米尼德斯悖论，但我知道日本人对事物的看法可能有点过于“日本，日本”。我猜你是因为这个才问我的，我很感谢你的考虑。一般来说，来自日本的受到全球赞赏的东西——比如动漫、游戏和机器——往往来自那些不太在意民族认同的人。这更多的是一种对细节有点紧张的自然文化。





在各国人民的帮助下，我们的团队已成为一个真正国际化且富有弹性的团队。我很感激加密文化没有偏见，特别是考虑到我们经常被当作孩子一样对待，无论我们走到哪里。对我来说，以太坊就像第二个家。

Ishan Pandey：考虑到 INTMAX 所取得的显着成就，包括 Vitalik 提到的 INTMAX 和成功的融资轮次，我们可以期待 INTMAX 在不久的将来取得哪些里程碑和发展？

Leona Hioki：对于 INTMAX 的核心开发人员来说，像 Drake 和 Vitalik 这样有思想的人发现我们的项目很有趣，这是非常令人兴奋的。这是让您很高兴成为以太坊社区一部分的时刻之一。 Vitalik 还表示 INTMAX 很“疯狂”，但没有人知道。所以，我不确定这是否是一种赞美，哈哈。我非常感谢在 2022 年最困难的时期帮助我们的投资者。我们的路线图包括从 2024 年第一季度开始使用更简单的版本 Plasma Next 扩展网络，然后在 2025 年与 Intmax2 一起完成所有工作。





Ishan Pandey：您认为，哪些即将到来的趋势将显着塑造区块链行业的未来？

Leona Hioki：如果你必须将区块链行业的目的归结为一件事，那就是从一个基于法律和政治的社会转变为一个基于密码学的社会。我们不会改变一切，但如果我们能让世界上一半的合同执行和财产权都以加密为基础，那就是新文明的开始。让我们回到比特币。货币从岩石和贝壳变成贵金属，然后变成纸张和账本。现在，它是密码学。





有没有想过通过密码学赚钱是多么疯狂和令人着迷？然后是以太坊，在那里你有一个法律实体，称为用密码学制定的智能合约。这真的很有趣。产权最大化的区块链对于现在的普通人来说就像是一件武器。到目前为止，我在区块链 Layer1 领域还没有发现任何比以太坊更有趣的东西，但谁知道呢？





也许用见证加密或量子信息等智能密码学构建的链可能会更令人着迷。归根结底，用密码学保护产权的区块链就像人们买得起的武器，预示着一种与我们以前所知道的不同的文明。

Ishan Pandey：您如何预见比特币 ETF 的推出对去中心化金融（DeFi）生态系统的长期影响？

Leona Hioki：我不太关心这个。也许价格会上涨，我不知道。但是，比特币 ETF、稳定币和 RWA 等受监管的加密货币相关资产将极大地改变或帮助普通人的生活。帮助别人真的很酷。





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