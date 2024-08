DApps cross-rollup y el futuro de la interoperabilidad Blockchain con INTMAX

En esta entrega exclusiva de nuestra serie "Behind the Startup", Hioki revela los orígenes y las fuerzas impulsoras detrás de INTMAX, una solución pionera preparada para revolucionar el panorama de blockchain. Con una rica experiencia como investigador de Plasma y un compromiso inquebrantable para mejorar la eficiencia de blockchain, la historia de Hioki es un testimonio de la búsqueda incesante de avances en un mundo donde la tecnología se une a la tenacidad. Únase a nosotros mientras exploramos el inicio de INTMAX, una empresa nacida de la búsqueda de un futuro digital escalable, seguro y más inclusivo, y descubra cómo la visión de Hioki está dando forma a nuevos horizontes para la tecnología blockchain y más allá.

Ishan Pandey: Hola Leona, es un placer tenerte aquí para nuestra serie "Detrás de la startup". Cuéntenos sobre sus antecedentes y la motivación detrás de la fundación de INTMAX.





Leona Hioki: Ethereum fue la cadena de bloques más fascinante para mí como programadora. Aunque se estaban experimentando con varias ideas, la escalabilidad de la cadena era abrumadoramente insuficiente para que personas de todo el mundo la utilizaran y la compartieran. En ese momento, las cadenas de bloques también fueron criticadas por ser las bases de datos más ineficientes.





Posteriormente, se propusieron conceptos como Plasma y Raiden, y casi todo mi interés y tiempo los dediqué a abordar cuestiones de escalabilidad. Después de Plasma Cash, la comunidad Ethereum comenzó a dar la bienvenida a personas externas y yo comencé a publicar mis ideas. En la comunidad de investigación de la que formaba parte en ese momento, no pude producir ningún resultado notable y una vez abandoné Plasma. Más tarde, cuando publiqué una propuesta sobre zkRollups que reduce significativamente el costo del gas para la verificación ZKP, recibí respuestas y citas en forma de artículos de muchos investigadores de renombre, y me obsesioné una vez más con el sueño de lograr la mayor escalabilidad.





Cuando se trata de política, creía que los derechos de propiedad son la base más crucial de la sociedad, lo que me llevó a querer crear una Capa 2 que se especialice en la escala de los derechos de propiedad. Creo que esto se ha convertido en una dirección fundamental para INTMAX.





Ishan Pandey: ¿Puede explicar cómo su experiencia como investigador de plasma ha influido en el desarrollo de INTMAX?





Leona Hioki: La última versión de Plasma Cash y su variante, Plasma Prime, introdujo una idea realmente interesante que permitía retiros no interactivos y sin confianza de la Capa 2 al demostrar que una moneda no se había movido desde cierto punto. Este concepto fue ignorado en gran medida en las implementaciones de zkRollup. Sin embargo, la integración de esta idea en zkRollup reveló que reduce significativamente la necesidad de publicar datos en las capas de Capa 1 o Disponibilidad de datos (DA). Los usuarios podrían almacenar sus propios datos para proteger sus activos y demostrar de forma independiente que no se produjo ningún doble gasto.





Si bien algunas personas insistieron en que la ausencia de una capa DA representaba un riesgo debido a la falta de comprensión, quienes entendieron el concepto lo describieron como un híbrido entre Plasma y Rollups, que combina las fortalezas de ambos para mejorar la seguridad y la escalabilidad.

Ishan Pandey: La escalabilidad se cita a menudo como un obstáculo importante para la adopción de blockchain. ¿Cómo aborda INTMAX los problemas de escalabilidad?





Leona Hioki: Nuestras soluciones propuestas son dos: Intmax2 y su versión más sencilla, Plasma Next. En Intmax2, hay un ligero costo asociado con la disponibilidad de datos (DA), mientras que Plasma Next escala con un costo constante, O(1). En términos generales, ambos pueden lograr la escalabilidad que buscaba Plasma, con los mismos supuestos de seguridad que zkRollup. Generalmente, estas soluciones se denominan "sin estado", lo que significa que en lugar de nodos o validadores que contienen los datos, los usuarios administran sus propios datos. Si bien la idea de que los usuarios administren sus propios datos puede parecer complicada, la mayoría de ellos probablemente estarían automatizados junto con copias de seguridad cifradas.





Plasma Next sirve como una pseudosolución a la imposibilidad de la apatridia, esencialmente haciendo posible lo imposible. Intmax2 logra una escalabilidad similar al mismo tiempo que ofrece privacidad total y una creación de bloques extremadamente simple.

Ishan Pandey: ¿Podría explicarnos cómo la arquitectura sin estado de INTMAX contribuye a una mayor interoperabilidad con otras soluciones de Capa 2 y plataformas blockchain?

Leona Hioki: Una Capa 2 sin estado esencialmente actúa como una niebla que rodea a todas las demás soluciones de Capa 2. Debido a que los cálculos relacionados con la seguridad y el almacenamiento de datos se realizan fuera de la cadena o en el lado del usuario, resulta más fácil realizar transacciones entre diferentes paquetes acumulativos con estado. Esto ofrecería un tipo de componibilidad diferente al del Based Rollup propuesto por Justin Drake.





Específicamente, en Plasma Next, es posible realizar depósitos en todos los Rollups y establecer canales de pago. Esto sería extremadamente útil tanto para muchos casos de uso de transferencia de activos como al crear dApps cross-rollup.

Ishan Pandey: ¿Puede compartir información sobre el proceso de toma de decisiones detrás de la creación de INTMAX Wallet y cómo se alinea con la visión de hacer que las transacciones criptográficas sean tan simples como compartir un enlace?

Leona Hioki: Ah, esta es una historia muy interesante. Nuestro producto es bastante diferente de las soluciones blockchain habituales. De hecho, incluso podría estar más cerca de algo como Lightning Network. Por lo tanto, anticipamos dificultades con la adopción de billeteras. Como precaución, decidimos crear nuestra propia interfaz. Sin embargo, después de desarrollarlo e incorporar las últimas tecnologías de criptografía como FHE (Cifrado totalmente homomórfico), descubrimos que es muy seguro y fácil de usar. Entonces, decidimos lanzarlo como un producto independiente.

Ishan Pandey: Con el creciente interés en las finanzas descentralizadas (DeFi), ¿cómo contribuye INTMAX al ecosistema DeFi?

Leona Hioki: Nuestra plataforma probablemente dará lugar a aplicaciones DeFi sin estado. Estos contarán con una privacidad relativamente alta en diferentes cadenas de bloques y contarán con tarifas de transacción que no solo son muy estables sino también bajas. La volatilidad significativamente baja de estas tarifas será una ventaja estructural importante. Lo que pretendemos que los desarrolladores creen en nuestra plataforma es algo parecido a una versión descentralizada de Binance.





Las aplicaciones sin estado son algo desafiantes, lo que la convierte en un área en gran medida inexplorada. Sin embargo, posee características únicas que el DeFi tradicional no puede replicar. En comparación con DeFi sólido, basado en disponibilidad de datos (DA), lo que emerge aquí puede parecer más ligero y etéreo, similar a DeFi flotando en el aire.

Ishan Pandey: ¿Cómo incorpora el equipo de INTMAX elementos como las raíces japonesas y la cultura cyberpunk en la cultura de la empresa y el desarrollo de productos?

Leona Hioki: Es un poco como la paradoja de Epiménides, pero entiendo que los japoneses pueden ser demasiado "Japón, Japón" en algunas cosas. Supongo que me preguntaste eso por eso, agradezco tu consideración. En general, las cosas globalmente apreciadas que salen de Japón (como el anime, los juegos y las máquinas) tienden a surgir de personas que no están tan obsesionadas con la identidad nacional. Se trata más de una cultura natural que está un poco nerviosa por los detalles.





Con la ayuda de personas de varios países, nuestro equipo se ha convertido en un grupo verdaderamente internacional y resiliente. Estoy agradecido por la falta de prejuicios de la criptocultura, especialmente considerando cómo a menudo nuestra apariencia nos trata como niños, sin importar a dónde vayamos. Para mí, Ethereum es como un segundo hogar.

Ishan Pandey: Teniendo en cuenta los logros notables, incluida la mención de Vitalik a INTMAX y las exitosas rondas de recaudación de fondos, ¿qué hitos y desarrollos podemos esperar de INTMAX en el futuro cercano?

Leona Hioki: Es muy emocionante para los principales desarrolladores de INTMAX que personas reflexivas como Drake y Vitalik encuentren interesante nuestro proyecto. Es uno de esos momentos que te alegran de ser parte de la comunidad Ethereum. Vitalik también dijo que INTMAX está "loco" y nadie lo sabe. Entonces, no estoy seguro si fue un cumplido o no, jajaja. Estoy realmente agradecido con los inversores que nos ayudaron durante el momento más difícil de 2022. Nuestra hoja de ruta incluye expandir la red con la versión más simple, Plasma Next, a partir del primer trimestre de 2024, y luego todo junto con Intmax2 en 2025.





Ishan Pandey: En su opinión, ¿qué tendencias futuras darán forma significativamente al futuro de la industria blockchain?

Leona Hioki: Si tuvieras que resumir el propósito de la industria blockchain en una sola cosa, se trata de pasar de una sociedad basada en leyes y políticas a una basada en la criptografía. No vamos a cambiar todo, pero si podemos lograr que al menos la mitad de los derechos de propiedad y cumplimiento de contratos del mundo se basen en criptomonedas, ese será el comienzo de una nueva civilización. Volvamos a Bitcoin por un segundo. El dinero pasó de ser piedras y conchas a metales preciosos y luego a papel y libros de contabilidad. Ahora es criptografía.





¿Alguna vez te has parado a pensar en lo salvaje y fascinante que es que se gane dinero con la criptografía? Luego está Ethereum, donde tienes una entidad legal que se llama contrato inteligente hecho con criptografía. Eso es realmente interesante. Una cadena de bloques que maximiza los derechos de propiedad es ahora como un arma para la persona promedio. Hasta ahora, no he encontrado nada más intrigante que Ethereum en el espacio de la capa 1 de blockchain, pero ¿quién sabe?





Quizás las cadenas construidas con criptografía inteligente, como el cifrado de testigos o la información cuántica, podrían ser aún más fascinantes. Al final del día, las cadenas de bloques que protegen los derechos de propiedad con criptografía son como armas asequibles para las personas, presagiando un tipo de civilización diferente a la que hemos conocido antes.

Ishan Pandey: ¿Cómo prevé las implicaciones a largo plazo de la introducción de un ETF de Bitcoin en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi)?

Leona Hioki: No me importa mucho. Quizás los precios suban, no lo sé. Pero los activos regulados relacionados con las criptomonedas, como los ETF de Bitcoin, las monedas estables y los RWA, cambiarán o ayudarán mucho en la vida de la gente corriente. Es realmente genial ayudar a la gente.





