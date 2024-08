云原生应用程序采用微服务架构

在软件架构领域,微服务是一种涉及通过明确定义的接口协同工作的独立服务的风格。另一方面,本机应用程序是专门为云环境设计和开发的,以充分利用其可扩展性、弹性和敏捷性。





在应用程序中使用微服务时,有许多优点需要考虑。其中包括开发周期、测试和调试过程、增强的灵活性和模块化以及改进的容错能力和性能。然而,重要的是要承认这种方法也带来了挑战。





这些挑战可能涉及处理增加的复杂性、有效管理网络延迟、有效处理服务发现、适当解决配置管理问题以及确保安全措施到位。





总体而言,虽然微服务为本机应用程序带来了好处,但有效解决相关挑战以充分发挥其潜力至关重要。





Docker 作为开发、执行和部署微服务的工具而广受欢迎。它作为一个平台,支持创建和执行容器,这些容器是独立的环境,包含运行服务所需的所有组件。其中包括代码库、依赖项和配置设置。





Docker 最大的优势在于它能够将服务打包到可移植的容器中,这些容器可以跨支持 Docker 的机器无缝部署,无论其操作系统或底层基础设施如何。此外,Docker 还提供了一系列功能和工具来有效管理这些容器的生命周期。





从构建和运行它们到停止、重新启动、删除或更新它们。

在本机应用程序中使用微服务有很多优点,包括:

1.加速开发和部署周期:通过将应用程序分解为可管理的单元,微服务允许独立且并行的开发、测试和部署。这种简化的方法减少了引入功能和更新所需的时间和精力。它还促进了集成和交付(CI/CD)实践的采用。





此外,微服务有助于缓解与应用程序相关的挑战,例如构建时间、复杂的依赖关系和有风险的部署。





2.提高可扩展性:微服务提供了扩展应用程序的优势。您可以根据需要删除服务实例,而不会中断应用程序的其余部分。这种灵活性有助于管理不同的工作负载并优化资源利用率。此外,微服务使您能够利用每项服务的技术和框架,根据要求和偏好进行定制。





3.增强的容错能力和弹性:微服务通过隔离故障并最大程度地减少其影响来构建可用的应用程序。如果一项服务遇到问题,其他服务可以继续正常运行,同时有问题的服务会得到迅速修复或更换。





此外,微服务还有助于实现断路器、重试、超时和回退等故障机制。这些模式可以防止级联故障。确保性能下降。





4.选择和整合技术变得更简单:微服务可以实现应用程序与各种内部和外部系统和服务之间的集成和兼容性。他们通过利用 API 等已定义和标准化的接口来实现这一目标。





通过利用微服务,无论使用何种底层技术或平台,组件之间的通信都是无缝的。此外,微服务允许您利用云提供商现有和新兴的技术和服务,包括无服务器功能、数据库、消息传递系统和分析工具。

将微服务用于本机应用程序时会出现一些困难。这些挑战包括:

1.复杂性和通信负载增加:将微服务合并到应用程序中会增加复杂性。它需要跨不同机器和网络管理和协调服务。这涉及解决网络延迟、带宽、可靠性和安全性等问题。





此外,还必须为服务发现、负载平衡、路由和同步等任务实现协议和机制。监控和故障排除服务及其交互也可能是一项耗时且具有挑战性的任务。





2.测试和调试的困难:微服务使测试和调试变得更具挑战性,因为您不仅需要单独测试和调试每个服务,而且需要将整个系统作为一个有凝聚力的单元进行测试和调试。





您需要确保您的服务彼此兼容和一致,并且可以处理各种场景和边缘情况。您还需要模拟和复制应用程序的真实环境和条件,这可能很复杂且成本高昂。





3.应用程序内缺乏标准化和治理:由于每个服务都可以自由地利用技术、框架、语言和工具,因此可能会导致不一致的重复工作和支离破碎的代码库。





因此,维护和更新这些服务可能变得具有挑战性。为了解决这个问题,为您的服务建立和执行实践、指南和政策至关重要。这些可能包括编码标准、文档要求、版本控制协议测试程序和部署策略。





4.安全和维护数据带来挑战:由于每个服务都有其数据存储和访问控制,因此数据泄露、泄漏和损坏的风险增加。此外,管理服务及其相应数据的身份验证、授权和加密可能会变得复杂。





为了解决这些问题,至关重要的是优先考虑服务的安全性并确保遵守法规和标准。实施事务、传奇和事件源等策略也可以帮助维护数据一致性。

使用 Docker 进行微服务

如果您希望构建、运行和部署微服务,Docker 可以成为为您提供帮助的工具。在本节中,我们将深入研究 Docker 的概念,如镜像、容器、卷和网络。我们还将提供有关利用 Docker Compose 有效定义和编排微服务的指南。





此外,我们还将讨论在微服务环境中使用 Docker 的一些实践和便捷技巧。

镜像和容器

在 Docker 领域,镜像充当包,包含服务正常运行所需的一切。这包括代码片段、库、依赖项和配置设置。值得注意的是,一旦创建,Docker 镜像就被认为是不可变的——这意味着它不能被更改。





要创建根据您的需求定制的自定义映像,您可以选择制作一个概述构建说明的 Dockerfile。或者,您还可以利用 Docker Hub 等平台或其他可信来源上提供的现有映像。





Docker 容器代表 Docker 镜像的一个实例。它独立于主机和具有文件系统、网络和进程的其他容器运行。要启动 Docker 容器,您可以使用 docker run 命令来生成并启动基于映像的容器。





或者,您可以选择利用 docker start 和 docker stop 命令分别启动或停止现有容器。如果需要,可以使用 docker rm 命令来删除容器。

卷和网络

在 Docker 术语中,卷用于可以连接到 Docker 容器的存储。通过利用Docker中的卷,可以方便地在容器和主机之间交换数据,同时保证重启或更新期间的数据连续性。





创建 Docker 卷可以通过执行 docker volume create 命令或在 docker run 命令或 Dockerfile 中指定volumes选项来实现。





此外,还有一些命令,例如用于列出卷的 dockervolume、用于获取有关特定卷的信息的 dockervolumeinspect,以及用于删除不需要的卷的 dockervolumerm。





Docker 网络充当将 Docker 容器与主机相互连接的网络。通过使用 Docker 网络,您可以确保容器之间的隔离通信,同时还可以访问容器内运行的服务。





要创建 Docker 网络,您可以选择使用“docker network create”命令或在“docker run”命令或 Dockerfile 中指定网络。





此外,您还可以使用“docker network”、“docker network Inspection”和“docker network rm”等命令来管理和操作网络。

使用 Docker 构建和运行简单的微服务

为了说明如何将 Docker 用于微服务,我们将构建并运行一个简单的微服务,该服务从 JSON 文件返回随机引用。该微服务将用 Python 编写并使用 Flask 框架。 JSON 文件将包含一组引号,每个引号都有一个作者和一个文本。





首先,我们为微服务创建一个目录,并在其中添加两个文件:app.py 和quotes.json。 app.py 文件将包含我们的微服务的代码,而quotes.json 文件将存储数据。以下是每个文件的内容;





Python

# 应用程序.py

从烧瓶导入烧瓶,jsonify

随机导入





应用程序=烧瓶( 姓名 )





# 从 JSON 文件加载引号

将 open("quotes.json") 作为 f:

quotes = f.read() quotes = json.loads(quotes)





# 定义 /quote 端点的路由

@app.route("/引用")

def 引用():

# Pick a random quote from the list quote = random.choice(quotes) # Return the quote as a JSON object return jsonify(quote)





JSON

# 引号.json

"author": "Albert Einstein", "text": "Imagination is more important than knowledge."





"author": "Mahatma Gandhi", "text": "Be the change that you wish to see in the world."





"author": "Mark Twain", "text": "The secret of getting ahead is getting started."





"author": "Oscar Wilde", "text": "Be yourself; everyone else is already taken."





"author": "Steve Jobs", "text": "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life."





接下来,我们需要为我们的微服务创建一个 Dockerfile,它将指定构建镜像的指令。 Dockerfile 将如下所示:





使用官方Python镜像作为基础镜像

来自Python:3.9





将工作目录设置为/app

工作目录/应用程序





将当前目录下的文件复制到/app目录下

复制。 /应用程序





安装所需的依赖项

运行 pip 安装烧瓶





暴露5000端口

曝光 5000





定义运行应用程序的命令

CMD [“python”,“app.py”]





要构建镜像,我们需要在 Dockerfile 所在目录的终端中运行以下命令:





docker build -t 报价服务。





-t 选项指定图像的名称和标签,在本例中为 quote-service。这 。指定构建的上下文,在本例中为当前目录。





要运行容器,我们需要在终端中运行以下命令:





docker run -d -p 5000:5000 --name quote-service 报价服务





-d 选项以分离模式运行容器,这意味着它在后台运行。 -p选项将容器的5000端口映射到宿主机的5000端口,允许我们从宿主机访问服务。





--name 选项为容器分配一个名称,在本例中为 quote-service。最后一个参数是图像的名称和标签,在本例中为 quote-service。





为了测试服务,我们可以使用 Curl 或 Postman 等工具向服务的 /quote 端点发送 GET 请求,该端点应返回 JSON 格式的随机引用。例如,使用Curl,我们可以在终端中运行以下命令:





卷曲 http://localhost:5000/quote





输出应该是这样的:





JSON

“作者”:“马克·吐温”,

"text": "取得成功的秘诀就是开始。"









Docker 组合

Docker Compose 提供了一种使用 YAML 文件定义和管理微服务的方法。使用 Docker Compose,您可以轻松处理创建、启动、停止和更新容器等任务。它还提供服务发现、负载平衡、扩展和网络等功能,以简化微服务的管理。





要使用 Docker Compose,我们需要在 Dockerfile 所在的目录中创建一个名为 docker-compose.yml 的文件。 docker-compose.yml 文件将包含微服务的配置,例如图像、端口、卷、网络和依赖项。





例如,假设我们要添加另一个使用报价服务并在网页上显示报价的微服务。该微服务将用 Node.js 编写并使用 Express 框架。 docker-compose.yml 文件如下:





指定Docker Compose文件格式版本的版本:“3.9”





定义构成我们的应用程序服务的服务(容器):

报价服务

报价服务:

# Build the image from the Dockerfile in the current directory build: . # Expose the port 5000 ports: - "5000:5000" # Assign a name to the container container_name: quote-service





网络服务

网络服务:

# Use the official Node.js image as the base image image: node:14 # Set the working directory to /app working_dir: /app # Copy the files from the web directory to the /app directory volumes: - ./web:/app # Install the required dependencies command: npm install && node app.js # Expose the port 3000 ports: - "3000:3000" # Assign a name to the container container_name: web-service # Specify the dependency on the quote service depends_on: - quote-service





Web 目录将包含两个文件:app.js 和index.html。 app.js 文件将包含我们的 Web 服务的代码,index.html 文件将包含我们网页的 HTML。文件内容如下:





JavaScript

// 应用程序.js

const express = require("express");

const axios = require("axios");





常量应用程序 = Express();





// 将index.html文件作为根路由

app.get("/", (req, res) => {

res.sendFile(__dirname + "/index.html");

});





// 定义 /quote 端点的路由

app.get("/quote", async (req, res) => {

尝试

// Call the quote service and get a random quote const response = await axios.get("http://quote-service:5000/quote"); const quote = response.data; // Return the quote as a JSON object res.json(quote);





捕获(错误)

// Handle the error and return a status code





在本文中,我们探索了微服务和本机应用程序的世界,以及如何使用 Docker 来构建、运行和部署它们。在整个讨论过程中,我们研究了在应用程序中使用微服务所带来的优势和挑战。





其中包括开发周期、提高的灵活性和可扩展性、改进的容错能力、弹性、更容易的技术选择和集成、网络延迟等等。





此外,我们还熟悉了 Docker 的概念,例如镜像、容器卷和网络。我们还深入研究了使用 Docker Compose 来定义和编排微服务。在此过程中,我们分享了一些在微服务环境中有效利用 Docker 的实践和有用的技巧。





这包括命名约定日志记录策略和实施健康检查的建议。





总的来说,本文概述了微服务与本机应用程序的结合,同时展示了 Docker 如何在其开发生命周期中发挥关键作用。





有一些公司已经使用 Docker 成功实施了微服务项目,例如 Netflix、Uber、Spotify 和 Airbnb。这些组织已采用微服务和 Docker 作为扩展应用程序功能、增强性能并快速可靠地提供服务的手段。





如果您有兴趣深入研究他们的见解和推荐的方法,您可以浏览他们的博客文章、播客和演示文稿。





如果您有兴趣扩展微服务和 Docker 的知识,可以使用一些资源和学习机会。其中包括书籍、课程、教程和文档。以下是一些建议:





“使用 Docker、Flask 和 React 的微服务”;本书提供了有关使用 Python、Flask、React 和 Docker 构建、测试和部署微服务的指南。





《Docker 和 Kubernetes;完整指南》;本课程使您具备使用 Docker 和 Kubernetes 开发、运行和部署应用程序的技能。





“使用 Docker 和 Flask 构建简单的微服务”;在本教程中,您将学习如何使用 Docker 和 Flask 创建微服务。它还涵盖了使用 Postman 和 VS Code 等工具的测试和调试技术。





“Docker 文档”;有关与 Docker 相关的所有信息(从安装说明到配置详细信息),此文档可作为资源。





探索这些选项,与 Docker 一起深入研究微服务世界。