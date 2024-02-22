了解如何使用关键字将您的故事浏览量提高 100 倍🔥

再次问好，黑客们💚





HackerNoon 编辑回来了，推出了另一个专注于关键字的版本，关键字是分发的秘密武器。精心设计创新的关键字可以将您的故事的观看次数从数百次提升到数千次。恰当的例子：最近的一个故事获得了近 38 万次观看（全是有机的！）。













当我们看到这个故事时，它有一些非常通用的关键词。最重要的是，总共八个关键字中只有六个被使用。现在，我们明白了：作者只想掌握整个关键字业务，但对“游戏”、“视频游戏”甚至“电脑游戏”等通用术语进行排名不仅困难，而且可能是不可能的。









我们希望作者能够在 Google 上排名并有效扩大其影响力。意识到还有改进的空间，HackerNoon 编辑立即采取行动，立即将关键词更改为：





幸运的是，其中四个关键词开始排名在 SERP 第 1 页上：

任天堂 palworld

任天堂诉讼

任天堂 vs palworld

任天堂palworld回应









我们希望这个例子能够展示花额外几分钟创建新的和创新的关键字是多么重要。有一种奇怪的误解，认为您的故事关键字需要来自现有列表 -不，根本不是真的！事实上，您为故事添加的新的和具体的关键字越多，您获得数千次观看次数的机会就越大！





HackerNoon 的伟大之处在于，它为新手作者提供了总共 8 个关键字，为实验留下了空间。因此，不要害怕尝试可能有助于您的故事在 Google 上排名的新关键字。 \

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如果您只需要一点点推动即可开始，我们有一个 优秀的模板 您可以用它来记下想法，甚至提交一个故事！





期待您的来稿！

直到下一次，

和平！