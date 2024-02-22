Hikaye Görüntülemelerinizi 100 Kat Artırmak İçin Anahtar Kelimeleri Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin🔥

Tekrar merhaba Hackerlar 💚





HackerNoon editörleri, dağıtımın gizli sosu olan anahtar kelimelere odaklanan başka bir baskıyla geri döndü. Yenilikçi anahtar kelimeler oluşturmak, hikayenizi yüzlerce görüntülemeden binlerce görüntülemeye yükseltebilir. Örnek olarak: Yakın zamanda yayınlanan bir hikaye 380.000'e yakın görüntüleme aldı (tümü organik!).













Hikaye bize geldiğinde çok genel anahtar kelimeler vardı. Üstelik toplam sekiz anahtar kelimenin yalnızca altısı kullanıldı. Şimdi anlıyoruz: Yazarlar sadece anahtar kelime işini tamamen aşmak istiyorlar, ancak "oyun", "video oyunları" ve hatta "bilgisayar oyunları" gibi genel terimler için sıralama yapmak sadece zor değil, muhtemelen imkansız.









Yazarların Google'da sıralamaya girebilmelerini ve erişimlerini etkili bir şekilde artırabilmelerini istiyoruz. Geliştirilebilecek noktalar olduğunu fark eden HackerNoon editörleri harekete geçti ve anahtar kelimeleri hemen şu şekilde değiştirdi:





Ve şans eseri bu anahtar kelimelerden dördü SERP sayfa 1'de sıralamaya başladı:

Nintendo palworld

Nintendo davası

Nintendo palworld'e karşı

Nintendo palworld'ün yanıtı









Bu örneğin, yeni ve yenilikçi anahtar kelimeler oluşturmak için fazladan birkaç dakika harcamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini umuyoruz. Hikaye anahtar kelimelerinizin mevcut bir listeden olması gerektiğine dair tuhaf bir yanılgı var; hayır, kesinlikle doğru değil! Aslında, hikayenizi ne kadar yeni ve spesifik anahtar kelimelerle etiketlerseniz, binlerce görüntüleme alma şansınız da o kadar yüksek olur!





HackerNoon'un en güzel yanı, yeni yetişen yazarlara toplam sekiz anahtar kelime sunarak denemeye yer bırakmasıdır. Bu nedenle, hikayenizin Google'da sıralamasına yardımcı olabilecek yeni anahtar kelimeler denemekten korkmayın. \

HackerNoon Mobil Uygulaması Yazmayı Kolaylaştırıyor

Hepinizin ne kadar olduğunu biliyoruz bayıldım HackerNoon Uygulaması ve şimdi Sürüm 1.9 güncellemesi, iOS ve Android için HackerNoon Metin Düzenleyicisini güçlendirerek size şunları yapma olanağı sağlar: Hareket halindeyken taslaklar yazın ve gönderin . Sesinizi ekleyerek hemen kullanmaya başlayın teknolojide yaşanan gelişmeler , hakkında kaba bir şekilde konuşuyorum Apple Vision Pro , bitcoin , vb. Ve HackerNoon yazma şablonlarının tam listesini keşfetmek istiyorsanız aşağıya gidin Burada .





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Başlamak için hafif bir itmeye ihtiyacınız varsa, mükemmel şablon Fikirleri not almak ve hatta bir hikaye göndermek için kullanabileceğiniz!





Gönderimlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum!

Bir dahaki sefere kadar,

Barış!