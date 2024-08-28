我选择开源 Aloha 的原因：我对隐私和协作的承诺

我的名字是 Andrew Frost Moroz，我是 Aloha 浏览器的创建者，它是主流浏览器的替代品，具有高级安全和隐私功能。





上个月，我自 2015 年成立以来一直致力于隐私保护的 Aloha 浏览器项目终于迎来了重要的里程碑。我们做出了开源核心代码的关键决定，这一举措在科技界引起了好奇和兴奋。我想分享一下这个决定背后的动机、它带来的好处以及我对未来的展望。





我第一次推出 Aloha 时，就相信互联网应该是一个尊重基本人权的空间，即隐私权。从第一天起，我就想为志同道合的开发者社区做出贡献。然而，我们决定现在就迈出这一步，而不是更早，因为我们想在竞争激烈的网络浏览行业树立我们作为创新团队的声誉。我们是一个规模虽小但决心坚定的团队，一直在与科技巨头竞争，在地中海的塞浦路斯开发产品。为了在行业中出名，我们需要打造一款在开源之前能引起社区关注的产品。相信我，我们做到了。其中一些巨头甚至从 Aloha 浏览器中获得了灵感。正如他们所说，“模仿是最真诚的奉承。”





我们没有早点开放代码的另一个原因与移动应用的性质有关。与桌面应用程序不同，使用移动代码开源并不简单。用户需要在 Apple 或 Android 等平台上拥有开发者帐户，并且必须具备安装应用程序的技术技能。这一限制意味着我们的移动代码的潜在用户群非常小。此外，移动应用程序代码通常在上传到应用商店云后会发生变化，因此很难验证签名以确保它没有从开源代码中更改。





因此，我们希望确保当我们开放代码时，我们能够拥有一款强大的、世界一流的产品供大家分享。经过多年的开发，我很自豪地说我们已经达到了这个目标，现在我们向社区提供了 30GB 的复杂 Aloha Core 代码。如今，Aloha 每月拥有约 1000 万活跃用户，下载量超过 2.5 亿次。





Aloha Browser 在隐私网络浏览器中相当独特，尽管它是免费使用的，但它不会以任何方式收集、共享、出售或货币化任何用户数据。相反，该公司的商业模式是建立在部分用户购买高级 VPN 和 AI 订阅服务的基础上的。





坚不可摧的隐私





经常有人问我，如果我们的产品不是开源的，我们怎么能声称它是私有的呢？为了解决这个问题，我们接受了行业专家（特别是 Leviathan Security Group）的严格审核，以验证我们对数据隐私的承诺。我们为隐私付出了额外的努力，从不使用任何可能以任何方式损害隐私的第三方元素。即使是我们使用的开源元素，我们的开发团队也会每天验证它们的安全性，以确保没有跟踪器。所有其他专有浏览器元素和功能都是内部设计的。我们相信，我们主动的安全方法将使我们能够比任何恶意行为者利用它们更快地识别和修复漏洞。





总部位于西雅图的 Leviathan Security Group 负责 Aloha 的隐私和安全解决方案的审核，该公司首席执行官 Frank Heidt 最近表示：“过去三年来，我们一直在定期审核该公司的解决方案，可以自信地断言，这些解决方案符合最高的安全标准，并能有效保护用户免受漏洞攻击。二十年来，Leviathan 已为全球最大的公司审核了数以万计的技术解决方案，对于这些公司而言，安全和隐私是开展业务的重中之重。”





了解 Aloha Core





自 2015 年以来，我们开发了许多尖端功能，并最终开发了 Aloha 浏览器的桌面版本。现在，我们开源了 30GB 的 Aloha Core，这是一款独特的跨平台产品（MacOS、iOS、Android、Windows），为开发者社区带来了巨大好处。我们找不到任何其他具有同等创新水平和频繁更新的开源项目。





Aloha Core 包含一些开源组件，例如渲染和 JavaScript 引擎，但大多数代码都是由我们自己的团队开发的。正如我之前所说，我们每天都会严格审查这些开源组件，以确保它们没有跟踪器。清理代码的过程非常广泛和细致。这听起来可能很简单——只是删除一些部分——但在实践中，它需要精心挖掘和消除由技术娴熟的开发人员编写的代码中的隐藏元素，几乎就像进行一项精细的外科手术一样。





我最喜欢的例子是语法和拼写检查器。您可能会问，我们为什么要费心删除这些看似无害的功能。事实是，您在通用（非私人）浏览器中输入的每个单词都会发送到供应商的服务器，并且不清楚该文本接下来会发生什么。它可能是您的护照号码、您母亲的娘家姓氏或其他任何东西。





另一个例子是，遥测数据总是发送给浏览器开发人员。在 Aloha 浏览器中，我们会专门询问用户是否同意这样做。其他浏览器默认这样做，用户对此一无所知。我们谈论的是显示用户访问每个网站的频率、他们有多少书签、打开了多少个标签、有哪些 URL、他们的整个历史记录等一切的数据。





我们库的其余部分完全是我们自己开发的。这款专有软件精简高效，与使用 Chromium 等软件相比，为开发人员提供了更大的灵活性。借助 Aloha Core，开发人员可以构建具有品牌用户界面的自己的浏览器，摆脱所有侵犯数据隐私的胡言乱语。





Aloha 核心库架构





简而言之，Aloha Core 是 Chromium 代码库的衍生产品，经过清理和双重检查，允许开发人员将 Web 引擎用作库。这意味着，开发人员现在可以将页面渲染到屏幕外以用于各种目的。例如，创建强大的测试工具或将独立的 Web 视图集成到他们的应用程序中。





Aloha Core 是一个跨平台库，目前适用于 Windows、macOS、Android 和 iOS。





我信任开源





从个人角度来说，我渴望创造最好的产品，而不是主宰市场。我相信竞争的力量可以推动创新。通过分享我们的代码，我希望激励他人，并在开发者社区中培养合作精神。我们目前拥有一支约 50 人的敬业团队，以及数 GB 的代码。处理如此庞大的代码库具有挑战性，我们欢迎与我们拥有相同愿景的其他开发人员做出贡献。我希望我们能够共同打造出色的产品，让 Aloha Browser 保持活力和最新状态，修复所有错误并缓解漏洞，为应对新威胁和网络攻击做好准备。





此外，我设想开发团队利用我们的代码来创建自己的浏览器，甚至增强现有的应用程序。Aloha Core 的多功能性允许广泛的应用程序，从构建浏览器到将 Web 功能直接集成到移动应用程序中。我们很高兴与社区分享这种灵活性。





一个例子是使用网页作为用户界面的移动应用程序。你可能会惊讶地发现有很多这样的应用程序，因为公司决定不从头开始创建移动功能。很多时候，如果你通过商店的移动应用程序在线订购东西，你实际上是通过他们的网页进行的。目前，拥有该移动应用程序的公司只有一个选择——如果应用程序安装在 iPhone 上，则在 Safari Web View 上显示它。现在，公司可以使用我们的 Aloha Core 代码，轻松地将此功能构建到他们的原生移动应用程序中。这意味着，如果 Safari 无法打开网站，则无需通过 Safari 打开网站 使成为 适当地。





开发者的人工智能助手即将问世





展望未来，我们不会止步于此。我们正在开发包括 AI 助手在内的工具，以帮助我们更有效地导航代码。此工具将直接引导开发人员找到代码的相关部分，从而大大减少实施更改或新功能所需的时间。





总之，开放我们的代码只是隐私至上的 Aloha Browser 新篇章的开始。我对此举为以隐私为中心的网络浏览领域的合作和创新创造的可能性感到兴奋。我们可以共同创造非凡的东西。