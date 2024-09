Warum ich mich für Open Source Aloha entschieden habe: Mein Engagement für Datenschutz und Zusammenarbeit

Mein Name ist Andrew Frost Moroz und ich bin der Ersteller des Aloha Browsers, einer Alternative zu herkömmlichen Browsern mit erweiterten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen.





Letzten Monat erreichte der datenschutzorientierte Aloha Browser, ein Projekt, das ich seit seiner Gründung im Jahr 2015 fördere, einen wichtigen Meilenstein. Wir haben die entscheidende Entscheidung getroffen, unseren Kerncode als Open Source freizugeben, ein Schritt, der in der Tech-Community Neugier und Begeisterung geweckt hat. Ich möchte die Beweggründe für diese Entscheidung, die damit verbundenen Vorteile und meine Zukunftsvorstellungen mit Ihnen teilen.





Als ich Aloha zum ersten Mal startete, glaubte ich, dass das Internet ein Ort sein sollte, an dem das grundlegende Menschenrecht auf Privatsphäre respektiert wird. Vom ersten Tag an wollte ich zu einer Community gleichgesinnter Entwickler beitragen. Wir entschieden uns jedoch, diesen Schritt jetzt und nicht früher zu unternehmen, weil wir uns in der hart umkämpften Webbrowser-Branche einen Ruf als innovatives Team aufbauen wollten. Wir haben als kleines, aber entschlossenes Team von Zypern im Mittelmeerraum aus mit den Technologiegiganten konkurriert und an dem Produkt gearbeitet. Um uns in der Branche einen Namen zu machen, mussten wir ein Produkt entwickeln, das die Aufmerksamkeit der Community erregte, bevor wir es als Open Source veröffentlichten. Und glauben Sie mir, das hat es. Einige dieser Giganten haben sich sogar vom Aloha-Browser inspirieren lassen. Wie man so schön sagt: „Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei.“





Ein weiterer Grund, warum wir den Code nicht früher freigegeben haben, hängt mit der Natur mobiler Apps zusammen. Anders als bei Desktop-Anwendungen ist die Verwendung von Open Source-Code für mobile Apps nicht so einfach. Benutzer benötigen Entwicklerkonten auf Plattformen wie Apple oder Android und müssen über die technischen Fähigkeiten verfügen, um die App zu installieren. Diese Einschränkung bedeutete, dass die potenzielle Benutzerbasis für unseren mobilen Code recht klein war. Darüber hinaus wird der Code mobiler Apps normalerweise nach dem Hochladen in die App Store-Cloud geändert, was es schwierig macht, Signaturen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht gegenüber der Open Source-Signatur geändert wurden.





Deshalb wollten wir sicherstellen, dass wir mit der Veröffentlichung unseres Codes ein robustes Produkt von Weltklasse haben, das wir mit anderen teilen können. Nach Jahren der Entwicklung bin ich stolz, sagen zu können, dass wir diesen Punkt erreicht haben und der Community nun 30 GB unseres komplexen Aloha Core-Codes anbieten. Heute verzeichnet Aloha etwa 10 Millionen aktive monatliche Benutzer und mehr als 250 Millionen Downloads.





Aloha Browser ist unter den Datenschutz-Webbrowsern ziemlich einzigartig, da er, obwohl er kostenlos nutzbar ist, in keiner Weise Benutzerdaten sammelt, weitergibt, verkauft oder monetarisiert. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert stattdessen darauf, dass einige seiner Benutzer Premium-VPN- und KI-Abonnementdienste kaufen.





Absolut sichere Privatsphäre





Ich werde oft gefragt, wie wir behaupten können, dass unser Produkt privat ist, wenn es nicht Open Source ist. Um dies zu beheben, haben wir uns strengen Prüfungen durch Branchenexperten, insbesondere die Leviathan Security Group, unterzogen, um unser Engagement für den Datenschutz zu bestätigen. Wir gehen beim Datenschutz noch einen Schritt weiter, indem wir niemals Elemente von Drittanbietern verwenden, die den Datenschutz in irgendeiner Weise gefährden könnten. Selbst bei den Open-Source-Elementen, die wir verwenden, überprüft unser Entwicklerteam täglich deren Sicherheit, um sicherzustellen, dass keine Tracker vorhanden sind. Alle anderen proprietären Browserelemente und -funktionen werden intern entwickelt. Wir glauben, dass unser proaktiver Sicherheitsansatz es uns ermöglicht, Schwachstellen schneller zu identifizieren und zu beheben, als ein böswilliger Akteur sie ausnutzen könnte.





Frank Heidt, CEO der Leviathan Security Group mit Sitz in Seattle, die die Datenschutz- und Sicherheitslösungen von Aloha prüft, erklärte kürzlich: „In den letzten drei Jahren haben wir die Lösungen des Unternehmens regelmäßig geprüft und können mit Sicherheit behaupten, dass sie den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und Benutzer wirksam vor Schwachstellen schützen. Seit zwei Jahrzehnten prüft Leviathan Zehntausende technischer Lösungen für die weltweit größten Unternehmen, für die Sicherheit und Datenschutz bei der Geschäftsabwicklung von größter Bedeutung sind.“





Lernen Sie Aloha Core kennen





Seit 2015 haben wir viele innovative Funktionen entwickelt und schließlich eine Desktop-Version des Aloha-Browsers entwickelt. Und jetzt haben wir 30 GB von Aloha Core als Open Source freigegeben, ein einzigartiges plattformübergreifendes Produkt (MacOS, iOS, Android, Windows), das der Entwickler-Community erhebliche Vorteile bietet. Wir haben keine anderen Open-Source-Projekte mit einem vergleichbaren Innovationsgrad und häufigen Updates gefunden.





Aloha Core enthält einige Open-Source-Komponenten, wie Rendering- und JavaScript-Engines, aber der Großteil des Codes wird von unserem eigenen Team entwickelt. Wie ich bereits sagte, überprüfen wir diese Open-Source-Komponenten täglich gründlich, um sicherzustellen, dass sie frei von Trackern sind. Der Prozess der Bereinigung unseres Codes war umfangreich und sorgfältig. Es mag einfach klingen – nur einige Teile zu entfernen – aber in der Praxis bedeutete es, versteckte Elemente aus Code, der von außergewöhnlich erfahrenen Entwicklern geschrieben wurde, mühsam aufzudecken und zu entfernen, fast wie bei einem heiklen chirurgischen Eingriff.





Mein Lieblingsbeispiel sind Grammatik- und Rechtschreibprüfungen. Sie fragen sich vielleicht, warum wir uns die Mühe machen, solche scheinbar harmlosen Funktionen zu entfernen. Die Wahrheit ist, dass jedes Wort, das Sie in einen allgemeinen (nicht privaten) Browser eingeben, an die Server des Anbieters gesendet wird und es unklar ist, was als Nächstes mit diesem Text passiert. Es könnte Ihre Passnummer, der Mädchenname Ihrer Mutter oder irgendetwas anderes sein.





Ein weiteres Beispiel: Telemetriedaten werden immer an Browserentwickler gesendet. Im Aloha-Browser fragen wir ausdrücklich, ob ein Benutzer damit einverstanden ist. Andere Browser tun dies standardmäßig, und die Benutzer haben keine Ahnung davon. Wir sprechen von Daten, die zeigen, wie oft ein Benutzer jede Website besucht, wie viele Lesezeichen er hat, wie viele Tabs geöffnet sind, welche URLs vorhanden sind, seinen gesamten Verlauf, alles.





Der Rest unserer Bibliothek ist vollständig unsere eigene Entwicklung. Diese proprietäre Software ist rationalisiert und effizient und bietet Entwicklern viel mehr Flexibilität als die Verwendung von etwas wie Chromium. Mit Aloha Core können Entwickler ihren eigenen Browser mit einer markenspezifischen Benutzeroberfläche erstellen, frei von all dem Unsinn, der den Datenschutz verletzt.





Die Architektur der Aloha Core-Bibliothek





Kurz gesagt ist Aloha Core ein Derivat der Chromium-Codebasis, bereinigt und doppelt geprüft, sodass Entwickler die Web-Engine als Bibliothek verwenden können. Das bedeutet, dass Entwickler die Seite jetzt für verschiedene Zwecke außerhalb des Bildschirms rendern können. Beispielsweise um ein leistungsstarkes Testtool zu erstellen oder eine isolierte Webansicht in ihre Apps zu integrieren.





Aloha Core ist eine plattformübergreifende Bibliothek, die derzeit unter Windows, macOS, Android und iOS funktioniert.





Ich vertraue auf Open Source





Persönlich motiviert mich der Wunsch, das bestmögliche Produkt zu schaffen, nicht den Markt zu dominieren. Ich glaube an die Kraft des Wettbewerbs, um Innovationen voranzutreiben. Indem ich unseren Code teile, hoffe ich, andere zu inspirieren und einen kooperativen Geist innerhalb der Entwickler-Community zu fördern. Wir haben derzeit einerseits ein engagiertes Team von etwa 50 Leuten und andererseits Gigabyte an Code. Die Arbeit mit einer so großen Codebasis ist eine Herausforderung, und wir freuen uns über Beiträge von anderen Entwicklern, die unsere Vision teilen. Gemeinsam können wir hoffentlich großartige Produkte entwickeln und den Aloha Browser am Leben und auf dem neuesten Stand halten, alle Fehler beheben und Schwachstellen mindern, damit er für neue Bedrohungen und Cyber-Angriffe gerüstet ist.





Darüber hinaus stelle ich mir vor, dass Entwicklerteams unseren Code nutzen, um ihre eigenen Browser zu erstellen oder sogar bestehende Anwendungen zu verbessern. Die Vielseitigkeit von Aloha Core ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen, vom Erstellen von Browsern bis zur direkten Integration von Webfunktionen in mobile Apps. Diese Flexibilität möchten wir gerne mit der Community teilen.





Ein Beispiel könnte eine mobile App sein, die eine Webseite als Benutzeroberfläche verwendet. Sie werden vielleicht überrascht sein, dass es viele solcher Apps gibt, da Unternehmen beschlossen haben, mobile Funktionen nicht von Grund auf neu zu entwickeln. Wenn Sie beispielsweise online etwas über die mobile App des Shops bestellen, tun Sie dies häufig über dessen Webseite. Derzeit hat ein Unternehmen, das diese mobile App besitzt, nur eine Option: Sie kann sie in Safari Web View anzeigen, wenn die App auf einem iPhone installiert ist. Jetzt kann ein Unternehmen unseren Aloha Core-Code verwenden und diese Funktionalität problemlos in seine native mobile App integrieren. Das bedeutet, dass die Website nicht über Safari geöffnet werden muss, wenn sie nicht machen richtig.





KI-Assistent für Entwickler kommt





Doch wir wollen uns nicht damit zufrieden geben. Wir entwickeln Tools, darunter einen KI-Assistenten, der uns dabei hilft, effizienter durch unseren Code zu navigieren. Dieses Tool führt Entwickler direkt zu den relevanten Codeabschnitten und reduziert so die Zeit, die für die Implementierung von Änderungen oder neuen Funktionen erforderlich ist, erheblich.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veröffentlichung unseres Codes nur der Anfang eines neuen Kapitels für den datenschutzorientierten Aloha Browser ist. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die dieser Schritt für Zusammenarbeit und Innovation im Bereich des datenschutzorientierten Surfens im Internet schafft. Gemeinsam können wir etwas Außergewöhnliches schaffen.