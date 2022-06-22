为什么你应该沉迷于 Dogfooding

那么……究竟什么是dogfooding？

如果你在一家科技公司工作过，你可能吃过一些狗粮。或者更准确地说——你可能吃过自己的狗粮。因为被称为“dogfooding”（或“吃自己的狗粮”）的现象已成为产品开发过程中公认的一部分。

那么究竟什么是dogfooding？这是使用自己的产品或服务的做法。

一个简单的 Google 搜索会告诉您，“dogfooding”一词可能来自 1970 年代 Alpo dog food 的广告活动。

https://www.youtube.com/watch?v=cHUMaKWgfS0

在一系列广告中，演员 Lorne Greene 将 Alpo 喂给他自己的狗。这成为使用您自己生产的产品的公认范式。我看到的另一个理论可以追溯到 Kal Kan 狗粮总裁 Clement L. Hirsch。显然，克莱门特会在股东大会中间突然起床，拿起一罐 Kal Kan 狗粮，打开盖子吃掉，让在场的每个人都感到惊讶。





Alpo 和 Kal Kan Dog Food 都使用 dogfooding 作为促销营销工具。他们的目标是向股东和潜在客户传达对产品的明确信心。使用产品本身是一种简单的方法。

此后，使用 dogfooding 作为营销策略已被 dogfood 行业以外的其他人采用。





一个（疯狂的）这样的例子是SawStop ，这是一种锯片安全机制，可检测与人手指的接触并在造成任何损坏之前立即停止锯片。为了展示他的产品的可靠性，发明家 Steve Gass 自愿将自己的手放在移动的锯片上（不用担心 - 一切正常）。

https://www.youtube.com/watch?v=eiYoBbEZwlk

技术中的 Dogfooding - 不仅仅是营销游戏

有趣的是，随着科技公司开始为他们自己的产品采用 dogfooding 的做法（和术语），他们将其用于营销之外。几个著名的例子：

1980 年，苹果总裁迈克·斯科特（不，不是迈克尔·斯科特）向所有员工发送了一份主题为“打字机”的内部备忘录。备忘录内容如下：“立即生效！！不再需要购买、租赁等打字机。Apple 是一家创新公司。我们必须相信并在所有领域发挥领导作用。如果文字处理这么灵巧，那就让我们都用吧！目标：到 1-1-81，Apple 不再使用打字机……我们认为打字机已经过时。在我们尝试说服我们的客户之前，让我们在内部证明这一点。”

1988 年，微软经理 Paul Maritz 向 Brian Valentine（微软 LAN 的测试经理）发送了一封电子邮件，主题为：“吃我们自己的 Dogfood”，挑战他增加内部使用他们产品

2002 年，Jeff Bezos 向所有亚马逊员工下达了一项命令（以立即被公司解雇为威胁），所有亚马逊服务的构建方式应使其可以通过 Web 协议轻松地相互通信。这意味着，如果您是人力资源，并且您需要一些营销数据，那么您必须使用其他人可以访问的 API 来获取他们。他要求每个团队解耦，定义他们拥有的资源，并通过 API 使它们可用。这一以 dogfooding 为导向的步骤在很大程度上被视为亚马逊网络服务平台演变过程中的关键一步，我们今天将其称为“AWS”。

这些示例之间的共同点是，它们都没有使用 dogfooding 作为对外营销策略。事实上，直到这些故事在多年后被公开之前，公司以外的人都没有意识到这些内部政策曾经被实施过。

狗食还有什么好处？

那么除了营销之外，dogfooding 还有什么好处呢？

这是我们在Livecycle 经常考虑的事情。 Dogfooding 是我们公司的核心价值观之一，我们正在刻意突破它的应用范围以及它如何有利于我们公司和产品的发展。我们发现，正如其他科技公司的故事所暗示的那样，dogfooding 的好处确实超出了营销范围。

这些是我们的一些关键知识，可能对其他希望建立自己的有效 dogfooding 策略的团队和公司有用。

dogfooding 以产品为中心的好处

首先，有效的 dogfooding 应该对产品本身产生直接、积极的影响。对于 Livecycle 的我们来说，这发生在几个方面：

高级质量保证—— 作为一家早期创业公司，我们不断地优先考虑我们的任务并预算我们的资源。如果没有专门的 QA 团队，更深思熟虑的 dogfooding 政策使我们有机会通过更广泛地使用我们的平台来快速发现错误。虽然测试和错误修复不是 dogfooding 的唯一目标，但它是一个好处。

作为一家早期创业公司，我们不断地优先考虑我们的任务并预算我们的资源。如果没有专门的 QA 团队，更深思熟虑的 dogfooding 政策使我们有机会通过更广泛地使用我们的平台来快速发现错误。虽然测试和错误修复不是 dogfooding 的唯一目标，但它是一个好处。 用户同理心保险—— 对于我们的团队来说，dogfooding 不仅有利于单元测试和特定功能的稳定性，而且还可以确保产品对实际用户保持同理心。通常，开发人员会测试特定的代码更改以及可能与它相关的一些相关功能，但 dogfooding 让团队有机会缩小并测试考虑到实际用户体验的真实用户旅程。

对于我们的团队来说，dogfooding 不仅有利于单元测试和特定功能的稳定性，而且还可以确保产品对实际用户保持同理心。通常，开发人员会测试特定的代码更改以及可能与它相关的一些相关功能，但 dogfooding 让团队有机会缩小并测试考虑到实际用户体验的真实用户旅程。 产品创意 -通过坚持我们的整个团队在现实生活中使用该产品，我们已经能够产生许多新的产品创意。虽然理论上可以提供一些想法，但作为真实用户的产品的实际使用使我们的团队能够“生活”产品并提出一些非常聪明的建议，说明我们如何改进它。

Dogfooding 的其他好处

即使在产品本身的背景之外，我们也发现 dogfooding 使我们的公司受益。几个例子：

公司自豪感（或耻辱）—— dogfooding 的一个无形好处是它能够推动团队为他们正在努力构建的东西感到自豪。正如迈克·斯科特 40 年前在给苹果员工的备忘录中所说的那样：“如果文字处理如此整洁，那就让我们都使用它吧！”。这也是 2010 年 10,000 名微软员工购买 iPhone 时被媒体称为“尴尬”的原因，尽管他们没有发展理由这样做。使用和骄傲齐头并进。

dogfooding 的一个无形好处是它能够推动团队为他们正在努力构建的东西感到自豪。正如迈克·斯科特 40 年前在给苹果员工的备忘录中所说的那样：“如果文字处理如此整洁，那就让我们都使用它吧！”。这也是 2010 年 10,000 名微软员工购买 iPhone 时被媒体称为“尴尬”的原因，尽管他们没有发展理由这样做。使用和骄傲齐头并进。 为每个人提供更好的环境——更好的环境带来更好的结果。总是。 Dogfooding 让公司中的每个人都能更细致地了解提供给客户的解决方案，即使他们的日常角色与产品本身相去甚远。这种背景启动了一个过程，最终导致批判性思维、深思熟虑的问题以及对公司试图实现的目标的更清晰理解。它让团队中的每个人都能以更好的专注力和更明智的创造力完成工作，对我们来说，它从团队中产生了一些令人难以置信和意想不到的想法。

我们如何将 Dogfooding 提升到另一个层次

任何 dogfooding 政策的基本假设是该产品实际上可以被团队在他们的日常生活中使用。在 Livecycle，我们在这方面处于独特的地位，因为我们正在开发一种可以帮助团队构建产品的产品。使用我们自己的产品来实际构建我们自己的产品，这给了我们一个机会，通过在我们构建产品本身时从产品中获得真正的利益，以一种独特的方式进行测试。





而且这种内部努力不仅限于我们团队内部的范围。我们一直在与一家远程开发公司合作更新我们营销网站的部分内容，并且我们特意使用 Livecycle 来管理该工作流程。这个实验帮助我们测试和验证了我们的 GTM 战略的一部分——将 Livecycle 专门定位到 devshops，以及更广泛地用于远程团队协作。与我们的外包合作伙伴进行的这些真实的 dogfooding 会议向我们展示了 Livecycle 在这些用例中的益处。





展望未来，我们正试图通过我们的 dogfooding 策略进一步突破极限。我们折腾的一个想法是“Livecycle 狂欢”，其中我们完全通过 Livecycle 运行整个开发冲刺。没有电子邮件。没有松弛。仅使用我们的平台相互交流和审查 PR。尽管 Livecycle 旨在与其他通信和项目管理工具无缝集成，但我们的理论是，在更极端的 dogfooding 条件下测试我们的产品将教会我们很多关于我们的产品可以做什么的知识。

假设和免费建议

除了分享我们的经验之外，还值得列出一些我们围绕 dogfooding 做和不做的基本假设和意见。因此，我们建议您在制定公司的内部 dogfooding 政策时牢记以下几点：

我们的假设是，只有当您能够像最终用户那样以真实的方式进行端到端时，dogfooding 才是可能的。一次测试一项特定功能称为研发。不是狗粮。

Dogfooding 应该是全公司的。不仅适用于开发人员和产品经理。除了我们已经列举的更具包容性的方法的好处之外，这还有助于避免偏见和情感上的不诚实。很难客观地看待你花了这么多时间建立自己的东西。因此，请确保与整个公司的人一起进行测试，而不仅仅是真正致力于编码和设计此版本产品本身的一小部分人。

许多人声称，有效的 dogfooding 只能在产品上市之前发生。这是一个很大的误解。正如我们在上面所概述的，在产品公开后继续使用它对您的产品和您的团队有很多好处。

请记住，狗粮味道不好。有时味道真的很糟糕。 Dogfooding 不是你炫耀你的产品有多棒的借口。这是一个与用户产生摩擦并接受故意不适的机会。目标是帮助您了解什么是行不通的，而不是为了什么而拍拍自己的后背。

如果你在吃狗粮，你就是在假装自己是一只真正的狗。因此，如果您正在测试您的产品，请假装自己是真正的用户。这意味着专注于整个用户体验之旅，而不仅仅是新实现的闪亮新功能。对于一个不起眼的新用户，该过程中最重要的部分是入职和初始设置。因此，要正确地进行测试，请确保您和您的团队对产品体验中这些“无聊”的部分给予至少与有趣的东西一样多的关注。



您如何在自己的公司中使用 dogfooding 将取决于很多因素。但非常清楚的是，值得花时间仔细考虑。因为可靠的 dogfooding 策略将对您的用户、您的产品和您的团队产生积极影响。





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