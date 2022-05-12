与波尔克、尼克松、杰克逊和华盛顿的总统大辩论

你一定想知道为什么我召集过去的总统来思考他们将如何应对加密货币的勇敢新世界和货币的去中心化。你可能也很好奇我为什么选择这四位总统来参加这场虚构的辩论。这就是他们被选中的原因，以及我认为他们不得不在这个热闹的论坛上谈论加密货币的原因。





参加本次辩论的标准：





理查德尼克松： 他在快速通货膨胀时期摆脱了货币金本位制。这听起来有点棘手，但他在 1971 年做到了这一点。

他在快速通货膨胀时期摆脱了货币金本位制。这听起来有点棘手，但他在 1971 年做到了这一点。 第七任总统安德鲁·杰克逊： 杰克逊是州权的大力支持者。他在任职期间为普通人挺身而出，关闭了国家银行。他因坚强而被称为老山核桃。

杰克逊是州权的大力支持者。他在任职期间为普通人挺身而出，关闭了国家银行。他因坚强而被称为老山核桃。 詹姆斯·波尔克，第 11 任总统： 波尔克是安德鲁·杰克逊的门生，他因长得非常相似而获得了年轻山核桃的绰号。他经常被称为第一个黑马候选人，因为波尔克在政界之外基本上不为人知。他还改革了银行体系，支持国家权利，并降低了关税。他是一个负责的人——他为他的政府设定了目标并完成了所有目标。

波尔克是安德鲁·杰克逊的门生，他因长得非常相似而获得了年轻山核桃的绰号。他经常被称为第一个黑马候选人，因为波尔克在政界之外基本上不为人知。他还改革了银行体系，支持国家权利，并降低了关税。他是一个负责的人——他为他的政府设定了目标并完成了所有目标。 第一任总统乔治华盛顿：其他三位总统取得了许多成就，但也被一些人认为在他们的时代具有分裂性。用一位非常受欢迎的总统来完善团队似乎是公平的。另外，正如您将在本文后面读到的那样，一位专家描述了华盛顿为什么会对区块链技术着迷。





第一轮：会见并问候总统





主持人：这是给小组的一条消息。首先，我想告诉你们，我们在 2022 年聚集在这里。对你们中的一些人来说，这是通往未来的路。我已经向你们简要介绍了自你们离开办公室以来发生的重要事件。正如你所看到的，自从你的时代以来，很多事情都发生了变化——甚至尼克松的。





对于今天的讨论，我们选择了一个跨越几代人和几十年的话题。我们将讨论美元的变化和加密货币的出现。这应该很热闹，因为你们中的一些人——尼克松、波尔克和杰克逊曾经都是律师。华盛顿是一位农民和将军，作为美国第一任总统并主持了起草美国宪法的第一次大会，他获得了特殊的奖励积分。





尼克松：就在我们开始之前，我想在讨论中添加一些内容。





主持人：好的，总统先生，请继续。





尼克松：不管人们怎么说，我不是骗子。我的狗跳棋会为我担保。





杰克逊：所以也许你不是骗子，但我没有在美国账单上看到你的脸。乔治到处都是硬币和一张 1 美元的钞票。我在流行的 20 美元上，并且在当天有一些大钞票。詹姆斯，你也应该出现在一张钞票上，但至少你在 2009 年出现在总统金币上。相反，本·富兰克林现在通过出现在一张 100 美元的钞票上而引起了所有人的注意。





华盛顿：不管别人怎么说，当他们拍到我的照片时，我并没有戴假发。那是我自己的头发。









主持人：嗯，很快这可能就不再重要了，因为今天我们将关注为什么一种新的货币形式——加密货币——比你习惯的纸币提供更多的灵活性，并最终可能取代旧的纸币系统那是集中的。我们将讨论为什么加密为人们提供了更多的自由，因为他们不仅仅受制于一个单一的货币发行者。一些州甚至可以发行由土地等资产支持的自己的货币。





波尔克：我喜欢这个概念！可以这么说，听起来加密是我们新的 Manifest Destiny。我支持我的朋友安德鲁的计划，即解散美国银行并用去中心化的银行系统取而代之。这有助于赋予各州更多的独立性。别忘了，我早在 1846 年就创建了一个独立的国库。自由。独立。这个对我有用。









华盛顿：嗯……我听说在马萨诸塞州的那个地方，他们使用自己的当地货币 BerkShares 在社区中购买商品和服务。它有助于建立当地认同感。我发现了另一个人们使用木屑购买产品的地方。他们接下来会怎么想？在我的日子里，木屑被用来代替牙齿。我愿意付出任何代价来获得瓷冠。





主持人：你知道你们都可能在不知不觉中为我们今天看到的大型加密货币运动铺平了道路吗？正如我在本次辩论之前的简报中向您提到的，加密货币是依赖代码来管理和发布交易的数字资产。我讨论了区块链技术的工作原理以及它如何利用计算机来跟踪交易。而且没有中间人参与。它变得越来越流行，因为它不依赖于集中的发行机构。









杰克逊：那是我耳朵里的音乐！当我在 1883 年关闭美国第二银行的国家银行时，我将钱重新分配给了国有银行。这给了公众更多的选择。令我不安的是，当时国家银行拥有如此大的政治和经济权力，而且缺乏监督。而且我一定做对了，因为我摆脱了国债！我是唯一这样做的总统。





尼克松：轮到我说话了。基本上，如果我没有摆脱将美元与黄金挂钩，你甚至可能没有加密货币。嗯，这对我来说是一个大胆的举动，我会为此付出代价。我这样做是为了抑制通货膨胀，并阻止外国在用美元兑换黄金时使我们的系统负担过重。 1971 年，价格为每盎司 35 美元，现在约为 2,000 美元。当时，外国持有的美元比较多，黄金也不够用。这些钞票没有得到金币的支持，而是得到了我们政府的信念和信任的支持。他们信任我。他们真的信任我。我重复。我不是骗子！





主持人：这很好，但不是每个人都想对一个货币发行人表示感谢。因此，选择加密货币为他们提供了美元钞票的另一种选择。事实上，根据《 卫报》的一篇文章，“欧元的诞生、美国制造业的空心化、加密货币的到来以及中央银行印制看似无限量的货币的能力都可以追溯到 1971 年 8 月。”尼克松先生，这一切都归功于你的努力。





尼克松：哇！加密货币正变得如此流行。我希望人们记住我在实现这一目标中所扮演的角色，而不是考虑水门事件。





主持人：根据crowdfundinsider.com上的一篇文章，竞争企业研究所 (CEI) 高级研究员John Berlau表示，乔治华盛顿可能会喜欢加密货币。 “作为一个保存详细分类账并使用隐形墨水的人，华盛顿会[一直]对加密货币及其相关区块链技术核心的加密分类账着迷，这两者都承诺将交易的隐私和效率提高到新的水平。”





华盛顿：这听起来对我来说是正确的。在我的时代，隐形墨水就像加密。我喜欢加密货币中这些属性的概念——加密、分类账和私人发行的货币。我领先于我的时代，我为此感到自豪。毕竟，我被称为我们国家的父亲。



