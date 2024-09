Cuộc tranh luận tuyệt vời về tiền điện tử của Tổng thống với Polk, Nixon, Jackson và Washington

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao tôi đã tập hợp các tổng thống từ trước đến nay để suy ngẫm về cách họ sẽ phản ứng với thế giới tiền điện tử mới đầy dũng cảm và sự phân quyền của tiền tệ. Và có lẽ bạn cũng đang tò mò tại sao tôi lại chọn bốn vị tổng thống cụ thể này để tham gia vào cuộc tranh luận tưởng tượng này. Đây là lý do tại sao họ được chọn và tôi nghĩ họ sẽ phải nói gì về tiền điện tử trong diễn đàn sôi động này.





Tiêu chí để tham gia cuộc tranh luận này:





Ông ấy đã loại bỏ tiêu chuẩn vàng về tiền tệ trong thời kỳ lạm phát nhanh chóng. Nghe có vẻ hơi phức tạp, nhưng anh ấy đã biến điều đó thành hiện thực vào năm 1971. Andrew Jackson, tổng thống thứ 7: Jackson là người ủng hộ lớn về quyền của các bang. Ông đã đứng lên vì con người bình thường và đóng cửa ngân hàng quốc gia trong nhiệm kỳ của mình. Ông được gọi là Old Hickory vì sự dẻo dai của mình.

Polk là người bảo vệ Andrew Jackson, người có biệt danh là Young Hickory vì họ rất giống nhau. Ông thường được gọi là ứng cử viên ngựa đen đầu tiên vì Polk về cơ bản không được biết đến bên ngoài giới chính trị. Ông cũng cải tổ hệ thống ngân hàng, ủng hộ quyền của các bang và giảm thuế quan. Anh ấy là một người có trách nhiệm - anh ấy đặt ra các mục tiêu cho chính quyền của mình và hoàn thành tất cả. George Washington, tổng thống thứ nhất: Ba tổng thống khác đã có nhiều thành tích nhưng cũng bị một số người coi là gây chia rẽ trong thời gian của họ. Nó chỉ có vẻ công bằng khi làm tròn đội với một chủ tịch rất nổi tiếng. Ngoài ra, như bạn sẽ đọc ở phần sau của bài viết này, một chuyên gia mô tả lý do tại sao Washington lại bị mê hoặc với công nghệ blockchain.





Vòng một: Gặp gỡ và chào hỏi các Tổng thống





Người kiểm duyệt: Đây là một thông báo tới bảng điều khiển. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng chúng tôi đã tập hợp ở đây vào năm 2022. Đó là con đường tương lai đối với một số bạn. Tôi đã cho bạn một bản tóm tắt về những diễn biến chính đã xảy ra kể từ khi tất cả các bạn rời văn phòng. Như bạn có thể thấy, rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ thời của bạn - thậm chí là của Nixon.





Đối với cuộc thảo luận hôm nay, chúng tôi đã chọn một chủ đề kéo dài nhiều thế hệ và nhiều thập kỷ. Chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi của tiền tệ Hoa Kỳ và sự xuất hiện của tiền điện tử. Điều này sẽ khá sôi nổi vì một vài người trong số các bạn - Nixon, Polk và Jackson đều từng là luật sư. Washington là một nông dân và một tướng lĩnh và ông được điểm thưởng đặc biệt khi trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và chủ trì hội nghị đầu tiên soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ.





Nixon: Ngay trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn thêm điều gì đó vào cuộc thảo luận.





Người điều hành : Được rồi, thưa Tổng thống, hãy tiếp tục.





Nixon: Dù mọi người có nói gì đi nữa, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Con chó của tôi Checkers sẽ bảo đảm cho tôi.





Jackson: Vì vậy, có thể bạn không phải là kẻ gian nhưng tôi chưa thấy mặt bạn trên hóa đơn của Mỹ. George ở khắp mọi nơi trên tiền xu và tờ 1 đô la. Tôi đang sử dụng 20 đô la phổ biến và đã có trên một số tiền giấy lớn trong ngày. James, lẽ ra bạn cũng phải trên một tờ tiền, nhưng ít nhất bạn đã từng có trên đồng đô la vàng của tổng thống vào năm 2009. Thay vào đó, Ben Franklin thu hút mọi sự chú ý bây giờ bằng cách xuất hiện trên tờ 100 đô la.





Washington: Và bất kể ai đó nói gì, tôi đã không đội tóc giả khi họ chụp được hình ảnh của tôi. Đó là tất cả tóc của tôi.









Người điều hành: Chà, điều đó sớm có thể không thành vấn đề vì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào lý do tại sao một hình thức tiền tệ mới - tiền điện tử - cung cấp tính linh hoạt hơn các hóa đơn mà bạn đã sử dụng và cuối cùng có thể thay thế hệ thống tiền giấy cũ đó là tập trung. Chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao tiền điện tử mang lại nhiều tự do hơn cho mọi người bởi vì họ không chấp nhận chỉ một nhà phát hành tiền tệ duy nhất. Một số bang thậm chí có thể phát hành tiền tệ của riêng họ được hỗ trợ bởi tài sản, chẳng hạn như đất đai.





Polk: Tôi thích khái niệm đó! Có vẻ như tiền điện tử là Định mệnh Tuyên bố mới của chúng tôi, có thể nói như vậy. Tôi ủng hộ kế hoạch của bạn tôi, Andrew để phá bỏ ngân hàng của Hoa Kỳ và thay thế nó bằng một hệ thống ngân hàng phi tập trung. Điều đó giúp các bang độc lập hơn. Đừng quên, tôi đã tạo ra một ngân khố độc lập vào năm 1846. Tự do. Sự độc lập. Nó làm việc cho tôi.









Washington: Hmm… Tôi đã nghe nói về nơi đó ở Massachusetts, nơi họ sử dụng đồng nội tệ của riêng họ gọi là BerkShares để mua hàng hóa và dịch vụ trong một cộng đồng. Nó giúp xây dựng ý thức về bản sắc địa phương. Tôi phát hiện ra một nơi khác, nơi mọi người sử dụng gỗ vụn để mua sản phẩm. Họ dự định làm gì tiếp theo? Vào thời của tôi, vụn gỗ được sử dụng để thay thế răng. Tôi sẽ cho bất cứ điều gì để có được mão răng sứ.





Người điều hành: Bạn có biết rằng tất cả các bạn có thể đã vô tình giúp mở đường cho phong trào tiền điện tử lớn mà chúng ta đang thấy ngày nay không? Như tôi đã đề cập với bạn trước đó trong cuộc họp báo trước cuộc tranh luận này, tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số dựa vào mã để quản lý và phát hành giao dịch. Tôi đã thảo luận về cách hoạt động của công nghệ blockchain và cách nó sử dụng máy tính để theo dõi các giao dịch. Và không có người trung gian nào tham gia. Nó ngày càng trở nên phổ biến vì nó không dựa vào cơ quan phát hành tập trung.









Jackson: Đó là âm nhạc đến tai tôi! Khi tôi đóng cửa ngân hàng quốc gia của đất nước vào năm 1883, Ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ, tôi đã phân phối lại tiền cho các ngân hàng nhà nước. Điều đó đã mang lại cho công chúng nhiều lựa chọn hơn. Tôi thấy phiền rằng ngân hàng quốc gia có quá nhiều quyền lực chính trị và kinh tế và thiếu sự giám sát vào thời điểm đó. Và tôi phải làm một điều gì đó đúng đắn vì tôi đã thoát khỏi món nợ quốc gia! Tôi là chủ tịch duy nhất làm điều đó.





Nixon: Đến lượt tôi nói. Về cơ bản, nếu tôi không loại bỏ việc ràng buộc đô la Mỹ với vàng, bạn thậm chí có thể không có tiền điện tử. Chà, đó là một bước đi táo bạo của tôi, và tôi sẽ ghi công cho nó. Tôi đã làm điều đó để kiềm chế lạm phát và để ngăn các quốc gia nước ngoài quá tải hệ thống của chúng tôi khi họ đổi đô la của họ lấy vàng. Năm 1971, nó là 35 đô la một ounce - bây giờ là khoảng 2.000 đô la. Vào thời điểm đó, có nhiều đô la Mỹ do nước ngoài nắm giữ và không còn đủ vàng. Thay vì được hỗ trợ bởi tiền vàng, các hóa đơn được hỗ trợ bởi niềm tin và sự tin tưởng của chính phủ của chúng tôi. Họ đã tin tưởng tôi. Họ thực sự tin tưởng tôi. Tôi lặp lại. Tôi không phải là kẻ lừa đảo!





Người điều hành: Điều đó thật tuyệt, nhưng không phải ai cũng muốn được biết đến một nhà phát hành tiền tệ. Vì vậy, có tùy chọn tiền điện tử mang lại cho họ một sự thay thế khác cho hóa đơn đô la. Trên thực tế, theo một bài báo trên tờ Guardian , “Sự ra đời của đồng euro, sự phá sản của Hoa Kỳ, sự xuất hiện của tiền điện tử và khả năng của các ngân hàng trung ương in số lượng tiền dường như không giới hạn đều có thể bắt nguồn từ tháng 8 năm 1971 . ” Tất cả là do nỗ lực của ông, ông Nixon.





Nixon: Chà! Tiền điện tử đang trở nên quá phổ biến. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến tôi vì vai trò của tôi trong việc biến điều đó thành hiện thực thay vì nghĩ về Watergate.





Người điều hành: Theo một bài báo trên crowdfundinsider.com , Thành viên cao cấp John Berlau của Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh (CEI) nói rằng George Washington có thể có niềm yêu thích với tiền điện tử. “Washington, với tư cách là người lưu giữ sổ cái chi tiết và sử dụng mực in vô hình, sẽ [bị] mê hoặc bởi các sổ cái được mã hóa ở cốt lõi của tiền điện tử và công nghệ blockchain liên quan của nó, cả hai đều hứa hẹn mức độ bảo mật và hiệu quả mới trong giao dịch.”





Washington: Điều đó nghe đúng với tôi. Mực vô hình giống như mã hóa trong thời của tôi. Tôi thích khái niệm về các thuộc tính đó trong tiền điện tử — mã hóa, sổ cái và các loại tiền do tư nhân phát hành. Tôi đã đi trước thời đại và tôi tự hào về điều đó. Rốt cuộc, tôi được biết đến như là Cha của Đất nước Chúng ta.