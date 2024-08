Việc cắt giảm việc làm ở các công ty công nghệ lớn tiếp tục không suy giảm

Ôi chàng trai.





Làm việc trong lĩnh vực công nghệ vài năm qua đã đủ tệ rồi. Làm việc cho ngành công nghệ vào năm 2024 còn tệ hơn nữa.





Đối với bất kỳ ai nghĩ rằng đợt sa thải lớn trong những năm qua đã kết thúc, một chuỗi cắt giảm quy mô bắt đầu vào đầu năm 2024 sẽ khiến quan điểm đó bị loại bỏ. Ở một khía cạnh nào đó, đây không phải là việc cắt giảm việc làm mà là sự sắp xếp lại những tiến bộ gần đây trong công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.





Đúng vậy, các công ty công nghệ lớn đang tự sắp xếp lại, loại bỏ những cá nhân trong những lĩnh vực mà họ cho là không quan trọng đối với lợi nhuận của họ trong khi đăng tuyển việc làm ở những phân khúc mang lại cho họ sự phát triển. Bạn đã có những nghi phạm thông thường của mình, Microsoft , Meta , Amazon , Google , mà còn những thứ khác, chẳng hạn như eBay , Unity và thậm chí cả Snap, tất cả đều có tuyên bố sa thải từ hàng trăm đến hàng nghìn.





Vậy cái quái gì đang xảy ra vậy?





Niềm tin phổ biến cuối cùng về việc sa thải là các doanh nghiệp tuyển dụng quá mạnh mẽ trong đại dịch COVID-19 và sau khi các chính phủ trên thế giới quyết định cho phép công dân tự do đi lại, các doanh nghiệp cho biết họ nhận ra rằng họ không kiếm được nhiều tiền như vậy. họ đã làm vậy khi mọi người buộc phải đóng cửa. Vì vậy, một cách tự nhiên, các công ty quyết định cắt giảm lượng mỡ thừa và sa thải nhân viên ở các bộ phận.





Quan niệm đó vẫn đúng: các doanh nghiệp công nghệ vẫn cảm thấy rằng họ lớn hơn mức cần thiết và cảm thấy rằng vẫn còn không gian để cắt giảm hơn nữa để tạo ra lợi nhuận sinh lợi.





Nhưng (và luôn có nhưng!), trí tuệ nhân tạo hiện đã làm nảy sinh nhu cầu về các chuyên gia có thể thuần hóa con quái vật và giúp tạo ra những sản phẩm mà các công ty có thể bán cho người khác hoặc chỉ làm cho họ làm tốt hơn những gì họ làm. Việc thuê các chuyên gia chuyên ngành không hề rẻ, vì vậy tất nhiên, các công ty đang loại bỏ những người không nhất thiết phải sở hữu những kỹ năng mà họ đang tìm kiếm trong khi tuyển dụng những người có khả năng đó. Chúng tôi không chắc có bao nhiêu chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị tương đương với một kỹ sư máy học, nhưng nếu chúng tôi phải làm phép toán, thì con số đó sẽ là 5x trong tiếp thị = 1x kỹ sư ML? Ai biết!





Vậy đây có phải là cách tính toán tuyệt vời của AI? Sự tiếp quản mà mọi người đều lo sợ? Không cần thiết. Nền kinh tế Mỹ vẫn khỏe mạnh, tỷ lệ thất nghiệp ở mức có thể kiểm soát được. Lạm phát là một vấn đề, nhưng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chỉ ra rằng họ đang ngự trị ở về vấn đề này. Điều đó có nghĩa là trong khi một số công việc đang trở nên dư thừa thì những công việc khác lại liên tục mọc lên.





Ps HackerNoon cung cấp bảng thông tin việc làm mà độc giả có thể sử dụng để tìm kiếm công việc tiếp theo của mình.





Microsoft xếp thứ nhất trên Bảng xếp hạng Công ty Công nghệ __ của HackerNoon __ tuần này, tiếp theo là Facebook ở vị trí thứ 2, Google ở vị trí thứ 3 và Amazon ở vị trí thứ 9.







Tín hiệu Meta cho thấy thời điểm tốt với thu nhập năm 2023 🤑

Việc cắt giảm việc làm không phải là lý do duy nhất khiến các ông lớn công nghệ được đưa tin gần đây. Khi năm 2023 kết thúc, các nhà đầu tư đang tự hỏi các công ty công nghệ hoạt động như thế nào trong quý cuối cùng của năm. Sự tò mò của họ đã được giải đáp bằng một lịch thu nhập dày đặc vào tuần trước, trong đó gần như mọi công ty đáng giá đều đưa ra cái nhìn thoáng qua về sổ sách của họ trong quý gần đây nhất.





Meta của kết quả nổi bật đến mức cổ phiếu của nó tăng vọt 20%, khiến nó có giá trị thêm 200 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch chứng khoán. Theo Theo báo cáo, đây là mức cao nhất mà một công ty đã thêm vào vốn hóa thị trường của mình trong một ngày trong lịch sử Phố Wall. Vậy công ty truyền thông xã hội này đã kiếm được bao nhiêu trong ba tháng cuối năm 2023? Chà.. Doanh thu quý 4 đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 40,11 tỷ USD, nhưng nổi bật là thu nhập: công ty đã tăng gấp ba lần thu nhập ròng lên 14,02 tỷ USD, tương đương 5,33 USD mỗi cổ phiếu, từ 4,65 tỷ USD, hay 1,76 USD mỗi cổ phiếu, trong cùng quý của năm 2022.





Đó là một bước nhảy vọt lớn và Phố Wall đã ngấu nghiến nó như một con linh cẩu đói khát. Tuyệt vời hơn nữa, Meta đã bắt đầu chia cổ tức lần đầu tiên trong lịch sử của mình, dự định trả 0,50 USD mỗi cổ phiếu cho các nhà đầu tư vào ngày 26 tháng 3, với kế hoạch tiếp tục thưởng cho các cổ đông bằng cách phân phối một phần lợi nhuận trong tương lai.





Tại Alphabet, công ty mẹ của Google cái cưa Doanh thu quý 4 là 86,31 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng là 20,69 tỷ USD, tương đương 1,64 USD mỗi cổ phiếu, tăng từ 13,62 tỷ USD, tương đương 1,05 USD mỗi cổ phiếu, trong cùng quý năm 2022. Không tệ!





Trong khi đó, Apple đã đăng doanh thu hàng quý là 119,6 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 2,18 USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Microsoft cạnh tranh với Apple để giành vị trí công ty giá trị nhất thế giới đã đặt doanh thu hàng quý tăng 18% so với cùng kỳ năm trước lên 62 tỷ USD và thu nhập ròng tăng 33% lên 21,9 tỷ USD, tương đương 2,93 USD mỗi cổ phiếu, so với quý trước cùng năm trước.





Và điều đó sẽ dẫn Amazon đến đâu? Gã khổng lồ thương mại điện tử cho biết doanh thu thuần quý 4 tăng 14% lên 170 tỷ USD trong khi thu nhập ròng tăng lên 10,6 tỷ USD, tương đương 1,00 USD mỗi cổ phiếu, so với 0,3 tỷ USD, hay 0,03 USD mỗi cổ phiếu, trong cùng quý năm 2022.





Nhìn chung, đây không phải là một quý tồi đối với các công ty công nghệ.

Elon Musk vẫn chưa từ bỏ việc cấy ghép não đó 🧠

Trong khi Tim Cook (và ở một mức độ nào đó là Mark Zuckerberg) quan tâm đến việc thu hút người tiêu dùng sử dụng những thiết bị công nghệ lớn để có trải nghiệm "đắm chìm", thì tỷ phú đồng hương Elon Musk lại có những kế hoạch khác.





Trong một diễn biến khiến nhiều người phải chú ý tại HackerNoon, người giàu nhất thế giới cho biết công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe Neuralink của ông đã có Cài đặt cấy ghép não vào đối tượng con người. Và đúng vậy, chủ đề này vẫn tồn tại và hoạt động tốt, theo Giám đốc điều hành Tesla/X/Mọi thứ™.





Chip não của Neuralink có thể là một vấn đề lớn nếu công nghệ này có bất kỳ ứng dụng hoặc hứa hẹn thực tế nào; Thời gian để công ty thực sự nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để lắp đặt bộ phận cấy ghép não vào người khá lâu, tính bằng năm, nhưng cuối cùng đã đến vào khoảng năm 2023.





Giả sử công nghệ này hoạt động như mong đợi, người ta hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ có thể giúp mọi người vượt qua tình trạng tê liệt và một loạt các bệnh về thần kinh. Cho đến nay, mục tiêu là giúp con người có thể điều khiển con trỏ hoặc bàn phím máy tính chỉ bằng suy nghĩ của họ.





Điều đáng nói là trước đây Neuralink đã thử nghiệm những thiết bị cấy ghép này trên khỉ, hầu hết chúng được cho là đã bị tê liệt, co giật và sưng não sau phẫu thuật.





Rất tiếc!

